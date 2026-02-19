REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

iOS 27 ulepszy baterię. Starszy iPhone ci podziękuje

System iOS 27 przyniesie przydatną nowość, która ma zwiększyć wydajność baterii iPhone’ów. Podziękują szczególnie posiadacze kilkuletnich urządzeń.

Albert Żurek
iOS 27 lepsza bateria
REKLAMA

Kolejna wersja systemu dla iPhone’ów jest obecnie w fazie wczesnych prac. Według obecnych doniesień Apple jednak nie skupia się na dodawaniu nowych funkcji. Zamiast tego obrał za priorytet usuwanie błędów oraz ulepszenie dotychczasowych rozwiązań. 

REKLAMA

iOS 27 to lepsza bateria w iPhone’ach. Tych nowych i starszych

System iOS 26 nie sprawia większych problemów z drenowaniem baterii w najnowszych modelach. W starszych urządzeniach natomiast większym problemem jest zużyty akumulator. Mimo tego Apple najwyraźniej widzi możliwość poprawy i jak uważa sprawdzony informator Mark Gurman firma wykonuje prace w iOS 27, które będą równoznaczne z dłuższym działaniem urządzeń.

Według Gurmana usunięcie starego kodu, przepisanie niektórych funkcji na nowo oraz aktualizacja aplikacji ma prowadzić do poprawy wydajności systemu oraz samego telefonu. Wyższa wydajność z kolei ma umożliwiać wydłużenie czasu pracy baterii zarówno w nowych, jak i starszych modelach iPhone’a. 

Jeśli system zostanie lepiej zoptymalizowany procesor drzemiący w urządzeniu będzie mniej obciążany. Niższe zużycie czipu to mniejsza konsumpcja energii i co za tym idzie - wydłużenie czasu pracy na jednym ładowaniu. 

Obecnie trudno mówić o realnych wartościach i liczbach. Nie oczekujmy jednak, że poprawki w systemie przewrócą kwestię czasu pracy na baterii do góry nogami. Powinniśmy się spodziewać ulepszeń w granicach kilku lub kilkunastu procent. Z perspektywy użytkownika sam fakt, że aktualizacja systemu ulepsza akumulator jest jednak powodem do radości. Aktualizacje tak czy inaczej należy wykonywać - nie tylko w celu uzyskania nowych funkcji, ale też uzyskania poprawek bezpieczeństwa. 

Czytaj też:

Informator jednak twierdzi, że na razie nie jest jasne, czy Apple będzie publicznie chwalić się ulepszeniami pod kątem czasu pracy na baterii. Jest też szansa, że zmiana zostanie wdrożona po cichu i użytkownicy będą musieli sami odkryć dłuższe działanie swoich urządzeń. Pozostałe zmiany takie jak uporządkowanie kodu powinno ogólnie poprawić kwestię korzystania z systemu iOS 27.

REKLAMA

Poza usprawnieniami iOS 27 ma wprowadzić też inne pomniejsze zmiany. Mówi się, że system przyniesie nowe funkcje sztucznej inteligencji. Odświeżony pakiet Apple Inteligence obejmujący mądrzejszą Siri opartą na Google Gemini pojawi się jeszcze w tym roku.

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Albert Żurek
19.02.2026 06:20
Tagi: aktualizacjaAppleiOSiPhone
Najnowsze
6:20
iOS 27 ulepszy baterię. Starszy iPhone ci podziękuje
Aktualizacja: 2026-02-19T06:20:00+01:00
6:15
W kosmosie czai się widmo. Galaktyka tak ciemna, że ledwo ją wykryto
Aktualizacja: 2026-02-19T06:15:00+01:00
6:12
Polacy bez litości dla mediów społecznościowych. Chcą zakazów
Aktualizacja: 2026-02-19T06:12:00+01:00
6:10
Na polskie wagony poczekamy. Już wiesz, czemu potrzebne są niemieckie
Aktualizacja: 2026-02-19T06:10:00+01:00
6:00
Dzieje się na Bałtyku. Praca wre, żeby prąd z morza przypłynął na ląd
Aktualizacja: 2026-02-19T06:00:00+01:00
21:00
Play ulepsza abonament. Nastały dobre i tanie czasy
Aktualizacja: 2026-02-18T21:00:27+01:00
20:00
Kazałem Gemini stworzyć muzyczny hit. Efekt jest krępujący
Aktualizacja: 2026-02-18T20:00:05+01:00
19:00
Zatrzymał pociąg ze strategicznym transportem. Państwo z dykty uspokaja
Aktualizacja: 2026-02-18T19:00:34+01:00
18:03
Battlefield 6 z polską żołnierką. Milena Rogowska z WOT-u walczy przeciw NATO
Aktualizacja: 2026-02-18T18:03:29+01:00
17:29
Android 17 szybki jak struś pędziwiatr. Google chwali się ulepszeniem
Aktualizacja: 2026-02-18T17:29:44+01:00
17:01
Battlefield 6 plusuje niemiecką mapą, ale sezon 2 spala grę. EA nie kuma fanów
Aktualizacja: 2026-02-18T17:01:34+01:00
17:00
Jak karmić AI bez rujnowania planety? Big tech ma plan
Aktualizacja: 2026-02-18T17:00:00+01:00
16:32
Samsung Galaxy S26 to złoto. Najlepsza funkcja wgniata w fotel
Aktualizacja: 2026-02-18T16:32:03+01:00
16:00
Google Pixel 10a. Jest płaski oraz tani i to mi się podoba
Aktualizacja: 2026-02-18T16:00:00+01:00
15:58
Jadę na snowboard. Jak wykupić ubezpieczenie turystyczne?
Aktualizacja: 2026-02-18T15:58:03+01:00
15:25
Nikt nie dostanie aktualizacji do nowego Windowsa. O co tu chodzi?
Aktualizacja: 2026-02-18T15:25:39+01:00
15:07
Samsung zapowiada One UI 8.5. Mówi, kiedy skorzystasz
Aktualizacja: 2026-02-18T15:07:49+01:00
14:56
ZUS padł w najgorszym momencie. Zobaczysz tylko biały ekran
Aktualizacja: 2026-02-18T14:56:25+01:00
14:43
Na potęgę budują broń jądrową. Satelity obnażyły sekret
Aktualizacja: 2026-02-18T14:43:09+01:00
13:39
Reklamy w ChatGPT to fatalny pomysł. Konkurencja już sprawdziła i ucieka
Aktualizacja: 2026-02-18T13:39:48+01:00
13:16
Pamięć RAM to nowa dubajska czekolada. Producent musiał zmienić pudełka
Aktualizacja: 2026-02-18T13:16:23+01:00
12:35
Orange stoi światłowodem i 5G. Ilu Polaków jest w zasięgu?
Aktualizacja: 2026-02-18T12:35:44+01:00
12:07
Lotnisko w Krakowie czeka na decyzję, a urząd śpi. Zapomnieli o prostej formalności
Aktualizacja: 2026-02-18T12:07:25+01:00
11:15
Kometa trzy razy większa niż 3I/Atlas mija Ziemię. Odkrył ją Polak
Aktualizacja: 2026-02-18T11:15:47+01:00
10:11
Pociągiem z Polski prosto do Paryża. To połączenie wygryzie samoloty
Aktualizacja: 2026-02-18T10:11:29+01:00
9:56
Wojsko pogoniło chińskie auta. Armia boi się jeżdżących szpiegów
Aktualizacja: 2026-02-18T09:56:58+01:00
9:05
Zburzą wieżowiec, żeby zaraz postawić nowy. Ta "zabawa klockami" to obłęd
Aktualizacja: 2026-02-18T09:05:26+01:00
8:51
Zabójcy miast krążą nad naszymi głowami. NASA: "Jesteśmy całkowicie bezbronni"
Aktualizacja: 2026-02-18T08:51:26+01:00
6:45
Co widać przez okulary z Android XR? Już to wiemy, będzie przyjemnie
Aktualizacja: 2026-02-18T06:45:00+01:00
6:34
Apple okulary i Apple wisiorek. Jest wielki plan, nie ma w nim iPhone'a
Aktualizacja: 2026-02-18T06:34:00+01:00
6:23
Wiadomości na Androidzie ze świetną zmianą. Wyczekiwana funkcja już jest
Aktualizacja: 2026-02-18T06:23:00+01:00
6:12
ONZ buduje kompas dla AI. Polak w gronie topowych poskromicieli SI
Aktualizacja: 2026-02-18T06:12:00+01:00
6:01
Rozsypujesz po polu i hamujesz globalne ocieplenie. Odkrycie zdumiewa
Aktualizacja: 2026-02-18T06:01:00+01:00
20:31
Drogi RAM zabierze nam wszystko. "Już się nie opłacamy" firmom
Aktualizacja: 2026-02-17T20:31:15+01:00
20:08
Microsoft utrudnia pobieranie Windows 11. Wielka zmiana na gorsze
Aktualizacja: 2026-02-17T20:08:19+01:00
19:57
Steam Deck niedostępny w Polsce. Co za bzdura, winne wielkie korpo
Aktualizacja: 2026-02-17T19:57:46+01:00
19:00
Shein jest celowo uzależniający. Udowodnili to, posypią się kary
Aktualizacja: 2026-02-17T19:00:10+01:00
18:51
Rząd rozdał ludziom czujniki dymu i czadu. “To groźne buble”
Aktualizacja: 2026-02-17T18:51:14+01:00
18:07
Królowie RPG z Polski i Czech za darmo w Game Pass. Dziękuję panie Microsoft
Aktualizacja: 2026-02-17T18:07:23+01:00
17:55
Lekarze proszą: słuchawek używajcie stosując zasadę 60/60. Nie znałem
Aktualizacja: 2026-02-17T17:55:44+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA