iOS 27 ulepszy baterię. Starszy iPhone ci podziękuje

Kolejna wersja systemu dla iPhone’ów jest obecnie w fazie wczesnych prac. Według obecnych doniesień Apple jednak nie skupia się na dodawaniu nowych funkcji. Zamiast tego obrał za priorytet usuwanie błędów oraz ulepszenie dotychczasowych rozwiązań.

iOS 27 to lepsza bateria w iPhone’ach. Tych nowych i starszych

System iOS 26 nie sprawia większych problemów z drenowaniem baterii w najnowszych modelach. W starszych urządzeniach natomiast większym problemem jest zużyty akumulator. Mimo tego Apple najwyraźniej widzi możliwość poprawy i jak uważa sprawdzony informator Mark Gurman firma wykonuje prace w iOS 27, które będą równoznaczne z dłuższym działaniem urządzeń.

Według Gurmana usunięcie starego kodu, przepisanie niektórych funkcji na nowo oraz aktualizacja aplikacji ma prowadzić do poprawy wydajności systemu oraz samego telefonu. Wyższa wydajność z kolei ma umożliwiać wydłużenie czasu pracy baterii zarówno w nowych, jak i starszych modelach iPhone’a.

Jeśli system zostanie lepiej zoptymalizowany procesor drzemiący w urządzeniu będzie mniej obciążany. Niższe zużycie czipu to mniejsza konsumpcja energii i co za tym idzie - wydłużenie czasu pracy na jednym ładowaniu.

Obecnie trudno mówić o realnych wartościach i liczbach. Nie oczekujmy jednak, że poprawki w systemie przewrócą kwestię czasu pracy na baterii do góry nogami. Powinniśmy się spodziewać ulepszeń w granicach kilku lub kilkunastu procent. Z perspektywy użytkownika sam fakt, że aktualizacja systemu ulepsza akumulator jest jednak powodem do radości. Aktualizacje tak czy inaczej należy wykonywać - nie tylko w celu uzyskania nowych funkcji, ale też uzyskania poprawek bezpieczeństwa.

Informator jednak twierdzi, że na razie nie jest jasne, czy Apple będzie publicznie chwalić się ulepszeniami pod kątem czasu pracy na baterii. Jest też szansa, że zmiana zostanie wdrożona po cichu i użytkownicy będą musieli sami odkryć dłuższe działanie swoich urządzeń. Pozostałe zmiany takie jak uporządkowanie kodu powinno ogólnie poprawić kwestię korzystania z systemu iOS 27.

Poza usprawnieniami iOS 27 ma wprowadzić też inne pomniejsze zmiany. Mówi się, że system przyniesie nowe funkcje sztucznej inteligencji. Odświeżony pakiet Apple Inteligence obejmujący mądrzejszą Siri opartą na Google Gemini pojawi się jeszcze w tym roku.

Albert Żurek 19.02.2026 06:20

