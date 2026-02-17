Logo
Ukradną iPhone’a? Apple zareaguje automatycznie

Apple udostępnił pierwszą betę iOS 26.4, która przerywa okres stagnacji. Aktualizacja wprowadza generator playlist i domyślną ochronę skradzionego urządzenia.

Oliwier Nytko
Koniec z przegapianiem koncertów. iPhone z nową funkcją
System iOS 26 nie zapisał się dotąd jako oprogramowanie przełomowe. Od wrześniowej premiery Apple skupiał się niemal wyłącznie na łataniu dziur i optymalizacji wydajności, które dla przeciętnego użytkownika były praktycznie niezauważalne. 

Przez ostatnie miesiące kolejne aktualizacje, aż do wersji 26.3, przypominały raczej niezbędne prace konserwacyjne niż rozwój oprogramowania, pozostawiając spory niedosyt w kwestii nowych funkcji.

Ten okres stagnacji sprawił, że posiadacze iPhone'ów zaczęli tracić zainteresowanie kolejnymi numerkami przy aktualizacjach. Brakowało nowości, które realnie zmieniałyby sposób korzystania z telefonu na co dzień. Wraz z udostępnieniem deweloperom pierwszej bety kolejnej odsłony systemu pojawia się jednak nadzieja na większe zmiany.

Nowe życie Apple Music i Podcastów

Największe zmiany w iOS 26.4 dotyczą Apple Music.

Aplikacja zyskała funkcję - jeszcze nie w polskiej wersji językowej - Playlist Playground, która pozwala generować listy odtwarzania na podstawie wpisanych pomysłów czy nastroju. Algorytm tworzy zestaw 25 utworów, który można dalej personalizować. 

Dodatkowo odświeżono wygląd albumów i playlist, wprowadzając pełnoekranowe okładki, a nowa funkcja Koncerty w Twojej okolicy pomaga znaleźć występy ulubionych artystów... w najbliższej okolicy.

Sporo nowości trafiło również do Apple Podcasts. Apple wprowadził zaawansowaną obsługę podcastów wideo z wykorzystaniem technologii HLS, co zapewnia płynne przełączanie się między słuchaniem a oglądaniem oraz dostosowanie jakości do łącza. Odcinki wideo można pobierać do trybu offline, a aplikacja obsługuje teraz dynamiczne reklamy wideo. Treści te będą też lepiej zintegrowane z sekcjami polecanymi przez redakcję.

Bezpieczeństwo i szyfrowanie

W kwestiach bezpieczeństwa Apple zdecydował się na istotny krok. Funkcja ochrony skradzionego urządzenia, znana jako Stolen Device Protection, jest teraz włączona domyślnie dla wszystkich użytkowników, zamiast wymagać ręcznej aktywacji. Wymusza ona weryfikację biometryczną z dala od znanych lokalizacji. Rozpoczęto też testy pełnego szyfrowania E2EE dla wiadomości RCS. Na razie działa to między iPhone'ami, ale docelowo ikonka kłódki pojawi się również przy bezpiecznych rozmowach z użytkownikami Androida.

Liftingu doczekały się także elementy interfejsu systemowego. Galeria tapet została przebudowana, oferując wyraźniejszy podział na kategorie takie jak Pogoda czy Astronomia, co upodabnia ją do rozwiązań z watchOS. Ujednolicono panel konta Apple w ustawieniach aplikacji, a na ekranie początkowym można teraz umieścić widżet Ambient Music do odtwarzania dźwięków tła. W ustawieniach iCloud dodano natomiast opcję, dzięki której zaufane urządzenia mogą uwzględniać wyniki wyszukiwania z iCloud.com.

Zmiany w aplikacjach systemowych

Modyfikacje nie ominęły App Store i innych aplikacji systemowych. W sklepie pasek wyszukiwania przeniesiono na górę, a historia zakupów została połączona z listą aplikacji. Dostęp do sekcji aktualizacji wymaga teraz dwóch kliknięć. Wiadomości zyskały nowe animacje przy rozpoczynaniu czatów, a Freeform otrzymał nową ikonę oraz wsparcie dla Creator Studio. Dzięki temu subskrybenci zyskają dostęp do narzędzi AI i biblioteki grafik.

Usprawnienia trafiły także do narzędzi produktywnych. W Przypomnieniach pojawiła się sekcja „Pilne”. Zadania oznaczone w ten sposób automatycznie uruchomią alarm w momencie terminu wykonania, co ma zapobiec ich przegapieniu. Z kolei w aplikacji Skróty dodano nowe akcje, pozwalające między innymi na ustawianie limitu ładowania baterii oraz zarządzanie lokalizacjami w aplikacji Pogoda.

Użytkownicy w Unii Europejskiej otrzymają specyficzne funkcje wymuszone przez regulacje, takie jak przekazywanie powiadomień na smartwatche innych firm oraz szybkie parowanie zbliżeniowe dla akcesoriów.

Choć w obecnej becie nie ma jeszcze nowych emoji, kod systemu sugeruje ich rychłe pojawienie się. W przyszłości zobaczymy między innymi puzon, ogryzek jabłka, orkę, lawinę czy sasquatcha.

Oliwier Nytko
17.02.2026 08:08
Tagi: AppleiOSiPhoneSmartfony
