Smartfony uczą się awaryjnie używać obcych sprzętów. Ratują tak zasięg

Nadchodzące smartfony otrzymają znaczące ulepszenie łączności sieci komórkowej. W miejscach, gdzie wcześniej gubiliśmy zasięg, połączenie nie będzie problemem.

Albert Żurek
5G brak łączności
Obecne telefony są w stanie zapewnić superszybkie łączności z sieciami 5G oraz LTE. Mimo ogromnych prędkości problem wciąż stanowi sam zasięg. Jeśli telefon nie jest w stanie podłączyć się do sieci, mamy problem. Qualcomm przyniesie rozwiązanie.

Qualcomm naprawi gubiący się zasięg sieci komórkowej w smartfonach 

Możesz sobie nie zdawać sprawy, ale większość smartfonów dostępnych na rynku - zarówno z Androidem, jak i iOS - bazuje na modemach łączności LTE/5G firmy Qualcomm. To producent znany głównie z procesorów do smartfonów z systemem Google’a. Firma co roku wydaje nie tylko nowe czipy zapewniające większą wydajność, ale też i modemy.

Tym razem w ramach targów MWC gigant zapowiedział nowy sztandarowy czip łączności Qualcomm X105 5G Modem-RF. To bezpośredni następca modemu X85 wykorzystywanego w najlepszych smartfonach z Androidem 2026 r. - np. Samsungu Galaxy S26 Ultra. 

Producent pominął jedną generację w nazewnictwie, ponieważ rozwiązanie ma być bardzo zaawansowane.

Qualcomm uważa, że nowa wersja została stworzona z myślą o "erze sztucznej inteligencji opartej na agentach". Modem wprowadza kilka zmian - przede wszystkim obsłuży satelitarną łączność 5G ze wsparciem standardu NR-NTN. Czip jest zgodny z technologią 5G Advanced Release 19, która ma lepiej obsługiwać zadania związane ze sztuczną inteligencją i stanowić podwaliny pod nadchodzącą sieć 6G. 

NR-NTN to mała rewolucja - opcja pozwoli połączyć się smartfonowi z satelitą, gdy klasyczna sieć 5G zawiedzie. Rozwiązanie jednak nie służy tylko do prostego wysyłania SMS-ów, ale też połączeń głosowych oraz internetu.

Czytaj też:

Oprócz tego modem Qualcomm X105 ma gwarantować inteligentny tryb awaryjny dla sieci komórkowych NB-IoT. Funkcja działa w taki sposób, że telefony będą mogły się podłączyć ze specjalną siecią przeznaczoną dla sprzętu IoT gwarantującą niewielkie transfery. To technologia, w której ważniejsza jest penetracja ścian zapewniająca bardzo dobry zasięg w budynkach o dużej powierzchni. 

Łączność z siecią ma stanowić awaryjne rozwiązanie, gdy telefon nie będzie w stanie połączyć się z tradycyjną siecią LTE czy 5G. Dotyczy to szczególnie parkingów podziemnych, wind czy innych miejsc, w których często możemy doświadczyć braku łączności z siecią. NB-IoT jest jednak bardzo energooszczędna, zostanie więc wykorzystana do bardzo podstawowej komunikacji w formie wiadomości.

Albert Żurek
02.03.2026 21:14
Tagi: 5GLTEQualcommSieci komórkoweSmartfony
