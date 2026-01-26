5G przy tej technologii jest wolne jak IRDA. 15 GB masz w sekundę

Ładowanie...

Najnowsze doniesienia amerykańskich naukowców brzmią jak marzenie inżyniera: krzemowy chip, nadajnik i odbiornik w jednym podzespole i hybrydowe podejście do transmisji cyfrowo-analogowej. Ponadto, dzięki pracy w tzw. paśmie F (około 140 GHz) i transferach rzędu 120 Gbps szykuje się prawdziwy przełom. To nie jest zwykły upgrade sieci – to próba przeskoczenia całej generacji w łączności mobilnej i bezprzewodowej.

Pod kątem technicznym, zamiast polegać wyłącznie na cyfrowym przetwarzaniu sygnału, zespół połączył bezpośrednie przetwarzanie analogowe z cyfrowym. Pozwoliło to na szybsze przesyłanie sygnału w bardzo wysokich częstotliwościach, z zachowaniem lepszej efektywności energetycznej. W praktyce oznacza to, że chip potrafi „przeskoczyć” ograniczenia, które hamowały dotąd mmWave i Wi-Fi 7.

Problemy nowej technologii

Jest jednak kilka powodów, dlaczego nie jest to jeszcze koniec 5G ani natychmiastowa rewolucja. Po pierwsze, pasmo 140 GHz ma swoje kaprysy: krótszy zasięg i większa podatność na tłumienie atmosferyczne, niż niższe częstotliwości. Utrudnia to zastosowania na otwartej przestrzeni i w budynkach. Po drugie, infrastruktura, regulacje i ekosystem urządzeń muszą zostać wdrożone do systemu, a to zwykle trwa latami. I wreszcie: prototypy laboratoryjne rzadko kiedy od razu zostają opatentowane i trafiają do masowej produkcji w fabrykach.

Co w takim razie się zmienia? Jeżeli technologia zostanie dopracowana i skomercjalizowana, pozwoli przyspieszyć łącza między centrami danych. Umożliwi bezprzewodowe „zastąpienie” światłowodów na krótkich dystansach i przyspieszy rozwój 6G lub FutureG. Dla zwykłego użytkownika sieci oznaczałoby to szybsze pobieranie ogromnych plików i niemal zerowe opóźnienia w typowym scenariuszu wykorzystania technologii w praktyce.

Jednak bądźmy szczerzy: aktualnie brzmi to jak science fiction i dopóki ktoś nie rozwiąże problemów z zasięgiem, kosztami i regulacjami, pozostaje mrzonką. Imponujące liczby w laboratorium nie gwarantują natychmiastowego ulepszenia naszych smartfonów.

Tym niemniej jest to na tyle ciekawa nowinka technologiczna, że stanowi powód do ekscytacji. Aczkolwiek z pragmatycznego punktu widzenia należy poczekać na niezależne testy w terenie, plany produkcji chipów oraz wdrożenie technologii przez operatorów GSM.

Podsumowując: Ten wielki krok w laboratorium, to potencjalna rewolucja dla komunikacji bezprzewodowej, ale jeszcze sporo wody w Wiśle upłynie, nim zostanie wykorzystana w praktyce.

Piotr Konopnicki 26.01.2026 21:01

