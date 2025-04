Narzekasz na wolny internet w komputerze? No to pora na Wi-Fi 7

Podobnie jak w przypadku innych nowoczesnych technologii, jeśli raz skorzysta się z usprawniającego życie rozwiązania, to trudno wyobrazić sobie powrót do poprzednio wykorzystywanych rozwiązań. MSI BE6500 WiFi 7 USB Adapter to gadżet, który z chęcią podpinałbym do każdego komputera, czy to laptopa, czy to stacjonarnego, który przez producenta w moduł Wi-Fi 7 nie został wyposażony.