Polski rząd uruchamia nowy portal. Wreszcie posprzątał bałagan

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło nowy portal "Usługi dla Nauki". Serwis powstał we współpracy z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji - Państwowym Instytutem Badawczym i ma ułatwiać dostęp do cyfrowych usług związanych z nauką i szkolnictwem wyższym. Portal gromadzi w jednym miejscu narzędzia i systemy, które wcześniej funkcjonowały oddzielnie, co ma uprościć korzystanie z nich przez różne grupy użytkowników.

"Usługi dla nauki" to nowy portal, który ma uprościć komunikację studentów i wykładowców pomiędzy uczelniami i biznesami

Nowa platforma pod adresem uslugi.nauka.gov.pl pozwala m.in. znaleźć informacje o bazach wiedzy, dostępnych grantach, obowiązkach prawnych, możliwościach współpracy z biznesem czy ofertach studiów w Polsce. Zgromadzenie tych danych w jednym serwisie ma skrócić czas potrzebny na wyszukiwanie informacji i zwiększyć przejrzystość systemu. Jak podaje Ministerstwo, portal został podzielony na cztery główne kategorie: dla uczelni i instytutów naukowych, dla naukowców, dla studentów oraz dla biznesu.

W części przygotowanej dla uczelni i instytutów znajdują się m.in. systemy związane z finansowaniem, ewaluacją dorobku naukowego czy bazami wiedzy wspierającymi działalność naukową. Zebrane rozwiązania mają wspierać administrację akademicką w realizacji obowiązków prawnych i ułatwiać przygotowania do oceny jakości kształcenia. Dzięki temu instytucje mogą w jednym miejscu uzyskać dostęp do narzędzi niezbędnych do prowadzenia swojej działalności.

Naukowcy mogą z kolei korzystać z informacji o konkursach grantowych, programach międzynarodowych oraz narzędziach służących do promowania osiągnięć i planowania kariery. Portal wskazuje także możliwości nawiązania współpracy z innymi ośrodkami badawczymi i biznesem, co może sprzyjać większej integracji środowiska naukowego. Zebrane materiały mają również pomóc w skuteczniejszym kształtowaniu ścieżki rozwoju zawodowego.

Studenci i kandydaci na studia znajdą w portalu dane o kierunkach studiów, stypendiach oraz usługach wspierających rozwój akademicki i kontakty międzynarodowe. Serwis oferuje także informacje o prawach studentów i możliwościach rozwijania kariery w trakcie nauki. Ministerstwo podkreśla, że dostęp do tych narzędzi może ułatwić planowanie dalszej edukacji i decyzji dotyczących ścieżki zawodowej.

Z kolei sekcja dla biznesu obejmuje narzędzia do nawiązywania współpracy z naukowcami, finansowania innowacji i poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych. Portal ma umożliwiać przedsiębiorstwom szybkie znalezienie partnerów w środowisku naukowym oraz korzystanie z wyników badań w praktyce gospodarczej. Dzięki temu firmy mogą łatwiej czerpać inspiracje z polskiej nauki i wdrażać je w działalności komercyjnej.

Twórcy portalu podkreślają, że nowa architektura serwisu ma ułatwiać poruszanie się między różnymi systemami i aplikacjami powstałymi w ostatnich latach. Połączenie istniejących rozwiązań w jeden spójny pakiet ma sprzyjać ich dalszemu rozwojowi i integracji. Dzięki temu użytkownicy - zarówno indywidualni, jak i instytucjonalni - mają szybciej docierać do usług odpowiadających ich potrzebom i korzystać z nich w sposób bardziej przejrzysty.

Malwina Kuśmierek 18.08.2025 11:17

