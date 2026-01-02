REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Bezpieczeństwo

Polska wchodzi do ekstraklasy. Nikt nas nie podsłucha

Polska wkroczyła do technologicznej ekstraklasy Europy. I to w obszarze, który w najbliższych dekadach zdecyduje o bezpieczeństwie państw, instytucji i całych gospodarek. Hakerzy już mogą zacząć się martwić.

Bogdan Stech
Polska wkroczyła do technologicznej ekstraklasy Europy. I to w obszarze, który w najbliższych dekadach zdecyduje o bezpieczeństwie państw, instytucji i całych gospodarek. Hakerzy już mogą zacząć się martwić.
REKLAMA

Choć komputery kwantowe, zdolne złamać dzisiejsze najsilniejsze szyfry w kilka sekund, stają się realnym zagrożeniem, Polska właśnie wyrasta na lidera technologicznej defensywy.

Międzynarodowe konsorcjum pod przewodnictwem NASK ogłosiło start projektu PIONIER-Q-SAT. To nie tylko kolejny naukowy eksperyment, ale budowa fundamentów pod cyfrową twierdzę, która połączy nas z resztą Europy za pomocą światła i satelitów.

REKLAMA

Polskie zaplecze technologiczne

Projekt PIONIER‑Q‑SAT to kluczowy krok w budowie europejskiej infrastruktury bezpieczeństwa odpornej na ataki kwantowe. To jednen z najbardziej zaawansowanych technologicznie projektów, jakie powstają obecnie w Europie.

Polska nie tylko bierze w nim udział, ale jest jego liderem. To oznacza, że mamy kompetencje i zaplecze, by współtworzyć technologie, które w przyszłości będą podstawą cyberbezpieczeństwa na całym kontynencie.

W ramach projektu powstanie pierwsza w naszym kraju mobilna stacja naziemna, która umożliwi łączność z satelitami wykorzystującymi technologię tworzenia wyjątkowo bezpiecznych kluczy szyfrujących (QKD). To technologia, która wykorzystuje prawa fizyki, a nie tylko skomplikowaną matematykę, do zabezpieczania danych. Jeśli ktoś spróbuje podsłuchać kwantową transmisję, stan cząstek ulegnie zmianie, a informacja natychmiast stanie się bezużyteczna.

Mobilna stacja, satelity i bezpieczne klucze

Sercem projektu PIONIER-Q-SAT będzie pierwsza w naszym kraju mobilna optyczna stacja naziemna. To rozwiązanie wyjątkowe, bo zamiast polegać na stałych instalacjach, Polska stawia na elastyczność. Stacja ta umożliwi bezpośrednią łączność z satelitami, w tym z kluczowym dla całego systemu satelitą Eagle-1.

To właśnie z orbity będą spływać kwantowe klucze, które zabezpieczą komunikację między Polską a innymi krajami biorącymi udział w programie EuroQCI.

Umożliwi to bezpieczną dystrybucję kluczy kryptograficznych między Polską i innymi państwami drogą satelitarną i zwiększy odporność infrastruktury krytycznej. To nie tylko inwestycja w infrastrukturę technologiczną, ale także w bezpieczeństwo cyfrowe Europy, rozwój badań naukowych, edukacji i przemysłu kwantowego. Dzięki współpracy w ramach międzynarodowego konsorcjum oraz wykorzystaniu europejskich komponentów stworzymy rozwiązanie, które wzmocni niezależność i suwerenność cyfrową naszego regionu – komentuje dr Anna Kamińska, dyrektor pionu Quantum Systems w Creotech Instruments S.A. oraz Prezes Zarządu Creotech Quantum S.A.

Więcej na Spider's Web:

Kwantowy internet w praktyce

Sieć PIONIER-Q to zaawansowana sieć badawcza w Polsce, która osiągnęła pełną operacyjność
w III kwartale 2024 r. i jest przeznaczona do zabezpieczania komunikacji z wykorzystaniem kluczy kwantowych.

W 2022 r. w ramach projektu NLPQT zostało zbudowane pierwsze 350-kilometrowe połączenie kwantowe między głównym centrum danych PCSS w Poznaniu a Warszawą, umożliwiając rozwój nowych usług telekomunikacji kwantowej przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury światłowodowej.

Następnie w latach 2023-2024 sieć PIONIER-Q została rozbudowana i obejmuje 1 770 km, zapewniając możliwość kwantowego zabezpieczania transmisji między Warszawą, Gdańskiem, Poznaniem, Wrocławiem i Warszawą. PIONIER-Q jest najdłuższą siecią QKD w Europie.

Kolejnym etapem jest połączenie PIONIER-Q z sąsiednimi krajami poprzez światłowodowe łącza transgraniczne oraz inwestycja w mobilną optyczną stację naziemną (OGS), ponieważ w Polsce jeszcze nie istnieje infrastruktura umożliwiająca połączenie z satelitą QKD.

Kolejnym etapem jest połączenie PIONIER-Q z sąsiednimi krajami poprzez światłowodowe łącza transgraniczne oraz inwestycja w mobilną optyczną stację naziemną (OGS), ponieważ w Polsce jeszcze nie istnieje infrastruktura umożliwiająca połączenie z satelitą QKD.

REKLAMA

W skład konsorcjum kierowanego przez NASK należą również Creotech Instruments, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS), Wojskowa Akademia Techniczna (WAT) i Kauno Technologijos Universitetas (KTU).

Jest tego więcej
Ustaw Spider’s Web jako preferowane medium w Google

REKLAMA
Bogdan Stech
02.01.2026 21:44
Tagi: Fizyka kwantowaSatelity
Najnowsze
21:40
Nowy samolot we flocie LOT. Zabierze pierwszych pasażerów jeszcze dziś
Aktualizacja: 2026-01-02T21:40:31+01:00
20:03
Tajne pociągi z Białorusi. Na platformach pancerne rezerwy
Aktualizacja: 2026-01-02T20:03:52+01:00
18:13
Zmienili morze w elektrownię. Skala inwestycji powala
Aktualizacja: 2026-01-02T18:13:43+01:00
17:33
Od stycznia zapłacisz więcej. Tak nie uciekniesz od abonamentu
Aktualizacja: 2026-01-02T17:33:35+01:00
16:37
Krab jeszcze bardziej polski. Kluczowy element już z kraju
Aktualizacja: 2026-01-02T16:37:11+01:00
14:55
Polacy pokochali pociągi. Padł rekord
Aktualizacja: 2026-01-02T14:55:10+01:00
14:50
SpaceX z decyzją bez precedensu. Tysiące satelitów do przeprowadzki
Aktualizacja: 2026-01-02T14:50:27+01:00
14:23
Dumy Białorusi nigdzie nie widać. "Brak systemu zdolnego do walki"
Aktualizacja: 2026-01-02T14:23:37+01:00
13:38
Galaxy S26 Ultra dostanie kapitalną funkcję. Jeden klik i nikt cię nie podejrzy
Aktualizacja: 2026-01-02T13:38:25+01:00
12:32
Koniec z ekościemą. Producenci przestaną wciskać kit
Aktualizacja: 2026-01-02T12:32:09+01:00
11:28
Będą prokuratury do walki z hejtem. "Bez znaczenia, kim jest ofiara"
Aktualizacja: 2026-01-02T11:28:06+01:00
11:05
Kometa 3I/Atlas z nowego ujęcia. "Technologia albo niezwykły kaprys natury"
Aktualizacja: 2026-01-02T11:05:37+01:00
10:29
Młody Ukrainiec zatrzymany na Okęciu. Miał przy sobie zagłuszarkę fal radiowych
Aktualizacja: 2026-01-02T10:29:39+01:00
10:05
Planety - sieroty istnieją naprawdę. Przełomowe odkrycie Polaków
Aktualizacja: 2026-01-02T10:05:55+01:00
9:09
Ustawianie nowego komputera to koszmar. Microsoft zniszczył Windowsa
Aktualizacja: 2026-01-02T09:09:19+01:00
8:43
Samsung stworzył bestię wśród baterii. Ale ma palący problem
Aktualizacja: 2026-01-02T08:43:44+01:00
8:09
Gdzie wyrzucić choinkę? Nie pal jej w kominku, bo srogo zapłacisz
Aktualizacja: 2026-01-02T08:09:14+01:00
7:00
Apple będzie się śmiać z innych w 2026 r. Zapóźnienie przyniesie dobre efekty
Aktualizacja: 2026-01-02T07:00:00+01:00
6:12
Dostaniemy mocarne wsparcie przeciw czołgom. Umowa klepnięta
Aktualizacja: 2026-01-02T06:12:00+01:00
6:11
2026 r. będzie katastrofalny dla komputerów osobistych. "Przeklęte dwie literki"
Aktualizacja: 2026-01-02T06:11:32+01:00
6:10
Twierdzi, że rozgryzł Putina. "Rosja nie zaatakuje krajów bałtyckich"
Aktualizacja: 2026-01-02T06:10:00+01:00
6:05
Nowa, bardzo niebezpieczna kampania oszustów w internecie. Lepiej uważaj na swoją kartę
Aktualizacja: 2026-01-02T06:05:00+01:00
6:00
Ludzie szukają pracy na Tinderze. Rynek się zepsuł
Aktualizacja: 2026-01-02T06:00:00+01:00
16:50
Nadpłata za prąd to pułapka. Ministerstwo ostrzega
Aktualizacja: 2026-01-01T16:50:00+01:00
16:40
Pożegnali listy na dobre. Pierwsza taka decyzja
Aktualizacja: 2026-01-01T16:40:00+01:00
16:30
Alarm na Bałtyku. Rosyjski statek zgubił kotwicę
Aktualizacja: 2026-01-01T16:30:00+01:00
16:20
Instagram, jakiego znacie, właśnie umiera. Szef nie ma złudzeń
Aktualizacja: 2026-01-01T16:20:00+01:00
16:10
Pierwszy taki telewizor dla mas. Dwie gorące nowości
Aktualizacja: 2026-01-01T16:10:00+01:00
16:00
Tego MacBooka nie kupuj. Apple właśnie go skreślił
Aktualizacja: 2026-01-01T16:00:00+01:00
8:50
Gości zatkało, gdy na salę wszedł robot-drużba. Wypożyczalnia robotów to hit
Aktualizacja: 2026-01-01T08:50:00+01:00
8:40
Z lotniska do miasta wiezie cię statek kosmiczny. Bez kierowcy
Aktualizacja: 2026-01-01T08:40:00+01:00
8:30
Koniec demokracji zaczął się w 2025 roku. Przyszedł z Doliny Krzemowej
Aktualizacja: 2026-01-01T08:30:00+01:00
8:20
Media są w dupie. 2025 r. dobitnie to pokazał
Aktualizacja: 2026-01-01T08:20:00+01:00
8:10
Niechciane prezenty to element tradycji. Zaraz, co?
Aktualizacja: 2026-01-01T08:10:00+01:00
8:00
Wytrzymaliście święta z rodziną? Spróbujcie tego samego w internecie
Aktualizacja: 2026-01-01T08:00:00+01:00
20:12
Najnowszy OLED TV jako obraz na ścianę. "Telewizor - marzenie"
Aktualizacja: 2025-12-31T20:12:00+01:00
19:11
Chińczycy grają ostro w sprawie Tajwanu. "Chcą udusić wyspę"
Aktualizacja: 2025-12-31T19:11:00+01:00
18:10
Wyprodukowali telewizory dla Polaków. Teraz biorą się za... notesy
Aktualizacja: 2025-12-31T18:10:00+01:00
17:09
PlayStation 6 znacznie się opóźni. Przez te cholerne ceny RAM-u
Aktualizacja: 2025-12-31T17:09:00+01:00
16:08
Prąd z Bałtyku dotrze do naszych domów. Testy poszły śpiewająco
Aktualizacja: 2025-12-31T16:08:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA