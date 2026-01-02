Polska wchodzi do ekstraklasy. Nikt nas nie podsłucha

Ładowanie...

Choć komputery kwantowe, zdolne złamać dzisiejsze najsilniejsze szyfry w kilka sekund, stają się realnym zagrożeniem, Polska właśnie wyrasta na lidera technologicznej defensywy.

Międzynarodowe konsorcjum pod przewodnictwem NASK ogłosiło start projektu PIONIER-Q-SAT. To nie tylko kolejny naukowy eksperyment, ale budowa fundamentów pod cyfrową twierdzę, która połączy nas z resztą Europy za pomocą światła i satelitów.

Polskie zaplecze technologiczne

Projekt PIONIER‑Q‑SAT to kluczowy krok w budowie europejskiej infrastruktury bezpieczeństwa odpornej na ataki kwantowe. To jednen z najbardziej zaawansowanych technologicznie projektów, jakie powstają obecnie w Europie.

Polska nie tylko bierze w nim udział, ale jest jego liderem. To oznacza, że mamy kompetencje i zaplecze, by współtworzyć technologie, które w przyszłości będą podstawą cyberbezpieczeństwa na całym kontynencie.

W ramach projektu powstanie pierwsza w naszym kraju mobilna stacja naziemna, która umożliwi łączność z satelitami wykorzystującymi technologię tworzenia wyjątkowo bezpiecznych kluczy szyfrujących (QKD). To technologia, która wykorzystuje prawa fizyki, a nie tylko skomplikowaną matematykę, do zabezpieczania danych. Jeśli ktoś spróbuje podsłuchać kwantową transmisję, stan cząstek ulegnie zmianie, a informacja natychmiast stanie się bezużyteczna.

Mobilna stacja, satelity i bezpieczne klucze

Sercem projektu PIONIER-Q-SAT będzie pierwsza w naszym kraju mobilna optyczna stacja naziemna. To rozwiązanie wyjątkowe, bo zamiast polegać na stałych instalacjach, Polska stawia na elastyczność. Stacja ta umożliwi bezpośrednią łączność z satelitami, w tym z kluczowym dla całego systemu satelitą Eagle-1.

To właśnie z orbity będą spływać kwantowe klucze, które zabezpieczą komunikację między Polską a innymi krajami biorącymi udział w programie EuroQCI.

Umożliwi to bezpieczną dystrybucję kluczy kryptograficznych między Polską i innymi państwami drogą satelitarną i zwiększy odporność infrastruktury krytycznej. To nie tylko inwestycja w infrastrukturę technologiczną, ale także w bezpieczeństwo cyfrowe Europy, rozwój badań naukowych, edukacji i przemysłu kwantowego. Dzięki współpracy w ramach międzynarodowego konsorcjum oraz wykorzystaniu europejskich komponentów stworzymy rozwiązanie, które wzmocni niezależność i suwerenność cyfrową naszego regionu – komentuje dr Anna Kamińska, dyrektor pionu Quantum Systems w Creotech Instruments S.A. oraz Prezes Zarządu Creotech Quantum S.A.

Kwantowy internet w praktyce

Sieć PIONIER-Q to zaawansowana sieć badawcza w Polsce, która osiągnęła pełną operacyjność

w III kwartale 2024 r. i jest przeznaczona do zabezpieczania komunikacji z wykorzystaniem kluczy kwantowych.

W 2022 r. w ramach projektu NLPQT zostało zbudowane pierwsze 350-kilometrowe połączenie kwantowe między głównym centrum danych PCSS w Poznaniu a Warszawą, umożliwiając rozwój nowych usług telekomunikacji kwantowej przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury światłowodowej.

Następnie w latach 2023-2024 sieć PIONIER-Q została rozbudowana i obejmuje 1 770 km, zapewniając możliwość kwantowego zabezpieczania transmisji między Warszawą, Gdańskiem, Poznaniem, Wrocławiem i Warszawą. PIONIER-Q jest najdłuższą siecią QKD w Europie.

Kolejnym etapem jest połączenie PIONIER-Q z sąsiednimi krajami poprzez światłowodowe łącza transgraniczne oraz inwestycja w mobilną optyczną stację naziemną (OGS), ponieważ w Polsce jeszcze nie istnieje infrastruktura umożliwiająca połączenie z satelitą QKD.

W skład konsorcjum kierowanego przez NASK należą również Creotech Instruments, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS), Wojskowa Akademia Techniczna (WAT) i Kauno Technologijos Universitetas (KTU).

Bogdan Stech 02.01.2026 21:44

