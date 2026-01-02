Polska wchodzi do ekstraklasy. Nikt nas nie podsłucha
Polska wkroczyła do technologicznej ekstraklasy Europy. I to w obszarze, który w najbliższych dekadach zdecyduje o bezpieczeństwie państw, instytucji i całych gospodarek. Hakerzy już mogą zacząć się martwić.
Choć komputery kwantowe, zdolne złamać dzisiejsze najsilniejsze szyfry w kilka sekund, stają się realnym zagrożeniem, Polska właśnie wyrasta na lidera technologicznej defensywy.
Międzynarodowe konsorcjum pod przewodnictwem NASK ogłosiło start projektu PIONIER-Q-SAT. To nie tylko kolejny naukowy eksperyment, ale budowa fundamentów pod cyfrową twierdzę, która połączy nas z resztą Europy za pomocą światła i satelitów.
Polskie zaplecze technologiczne
Projekt PIONIER‑Q‑SAT to kluczowy krok w budowie europejskiej infrastruktury bezpieczeństwa odpornej na ataki kwantowe. To jednen z najbardziej zaawansowanych technologicznie projektów, jakie powstają obecnie w Europie.
Polska nie tylko bierze w nim udział, ale jest jego liderem. To oznacza, że mamy kompetencje i zaplecze, by współtworzyć technologie, które w przyszłości będą podstawą cyberbezpieczeństwa na całym kontynencie.
W ramach projektu powstanie pierwsza w naszym kraju mobilna stacja naziemna, która umożliwi łączność z satelitami wykorzystującymi technologię tworzenia wyjątkowo bezpiecznych kluczy szyfrujących (QKD). To technologia, która wykorzystuje prawa fizyki, a nie tylko skomplikowaną matematykę, do zabezpieczania danych. Jeśli ktoś spróbuje podsłuchać kwantową transmisję, stan cząstek ulegnie zmianie, a informacja natychmiast stanie się bezużyteczna.
Mobilna stacja, satelity i bezpieczne klucze
Sercem projektu PIONIER-Q-SAT będzie pierwsza w naszym kraju mobilna optyczna stacja naziemna. To rozwiązanie wyjątkowe, bo zamiast polegać na stałych instalacjach, Polska stawia na elastyczność. Stacja ta umożliwi bezpośrednią łączność z satelitami, w tym z kluczowym dla całego systemu satelitą Eagle-1.
To właśnie z orbity będą spływać kwantowe klucze, które zabezpieczą komunikację między Polską a innymi krajami biorącymi udział w programie EuroQCI.
Umożliwi to bezpieczną dystrybucję kluczy kryptograficznych między Polską i innymi państwami drogą satelitarną i zwiększy odporność infrastruktury krytycznej. To nie tylko inwestycja w infrastrukturę technologiczną, ale także w bezpieczeństwo cyfrowe Europy, rozwój badań naukowych, edukacji i przemysłu kwantowego. Dzięki współpracy w ramach międzynarodowego konsorcjum oraz wykorzystaniu europejskich komponentów stworzymy rozwiązanie, które wzmocni niezależność i suwerenność cyfrową naszego regionu – komentuje dr Anna Kamińska, dyrektor pionu Quantum Systems w Creotech Instruments S.A. oraz Prezes Zarządu Creotech Quantum S.A.
Więcej na Spider's Web:
Kwantowy internet w praktyce
Sieć PIONIER-Q to zaawansowana sieć badawcza w Polsce, która osiągnęła pełną operacyjność
w III kwartale 2024 r. i jest przeznaczona do zabezpieczania komunikacji z wykorzystaniem kluczy kwantowych.
W 2022 r. w ramach projektu NLPQT zostało zbudowane pierwsze 350-kilometrowe połączenie kwantowe między głównym centrum danych PCSS w Poznaniu a Warszawą, umożliwiając rozwój nowych usług telekomunikacji kwantowej przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury światłowodowej.
Następnie w latach 2023-2024 sieć PIONIER-Q została rozbudowana i obejmuje 1 770 km, zapewniając możliwość kwantowego zabezpieczania transmisji między Warszawą, Gdańskiem, Poznaniem, Wrocławiem i Warszawą. PIONIER-Q jest najdłuższą siecią QKD w Europie.
Kolejnym etapem jest połączenie PIONIER-Q z sąsiednimi krajami poprzez światłowodowe łącza transgraniczne oraz inwestycja w mobilną optyczną stację naziemną (OGS), ponieważ w Polsce jeszcze nie istnieje infrastruktura umożliwiająca połączenie z satelitą QKD.
Kolejnym etapem jest połączenie PIONIER-Q z sąsiednimi krajami poprzez światłowodowe łącza transgraniczne oraz inwestycja w mobilną optyczną stację naziemną (OGS), ponieważ w Polsce jeszcze nie istnieje infrastruktura umożliwiająca połączenie z satelitą QKD.
W skład konsorcjum kierowanego przez NASK należą również Creotech Instruments, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS), Wojskowa Akademia Techniczna (WAT) i Kauno Technologijos Universitetas (KTU).
Jest tego więcej
Ustaw Spider’s Web jako preferowane medium w Google