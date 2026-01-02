REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie

Nowy samolot we flocie LOT. Zabierze pierwszych pasażerów jeszcze dziś

Boeing 737 MAX 8 o rejestracji SP-LYA oficjalnie dołącza do floty LOT. Jeszcze dziś samolot zabierze pierwszych pasażerów do Hiszpanii.

Malwina Kuśmierek
Boeing 737 MAX 8 dołącza do LOT. Nowe wnętrza i niższe zużycie paliwa
REKLAMA

Polskie linie lotnicze LOT poinformowały o dołączeniu do floty nowego samolotu Boeing 737 MAX 8. Maszyna o rejestracji SP-LYA wyróżnia się - zgodnie ze słowami przewoźnika - "odświeżonym wnętrzem inspirowanym Polską".

W kabinie pasażerów przywita dynamiczne oświetlenie LED, nowoczesny design oraz ciepła kolorystyka nawiązująca do barw zachodzącego słońca. Przewoźnik podkreśla, że projekt kabiny powstał „w trosce o komfort pasażerów” i jest kolejnym elementem konsekwentnej modernizacji floty.

REKLAMA

Do floty LOTu dołącza nowy samolot. Boeing 737 MAX 8 jest już w drodze z Warszawy do Madrytu

Jak sugerują dane z serwisu FlightRadar24, SP-LYA jeszcze dziś ma wykonać pierwszy rejs komercyjny na trasie z Warszawy do Madrytu. W ten sposób lot WAW-MAD dołącza do grupy tras obsługiwanej przez LOT Boeingami 737 MAX 8 - bo tymi samolotami polecimy także do Londynu, Paryża czy Barcelony.

Z informacji opublikowanych przez LOT wynika, że Boeing 737 MAX 8 został zaprojektowany z myślą o wyższym komforcie pasażerów i efektywności lot. Kabina wykorzystuje koncepcję Boeing Sky Interior, znaną z Dreamlinerów - obejmuje lepsze wyciszenie, ergonomiczne fotele z regulowanymi zagłówkami oraz większe schowki bagażowe. Na pokładzie znalazły się także gniazda USB przy każdym fotelu, co ma znaczenie zwłaszcza dla pasażerów korzystających z urządzeń mobilnych w trakcie lotu.

Nowa maszyna może zabrać na pokład do 186 pasażerów i jest napędzana silnikami CFM LEAP-1B, które - według Boeinga - są cichsze oraz bardziej oszczędne od poprzedniej generacji. Dzięki poprawionej aerodynamice i charakterystycznym wingletom w kształcie litery V samolot oferuje zasięg do 5,5 tys. kilometrów przy niższym zużyciu paliwa i mniejszej emisji CO₂.

Wprowadzenie SP-LYA do służby stanowi element szerszej strategii odświeżania floty LOT-u i ujednolicania standardu podróży na europejskich trasach.

Więcej na temat lotów z LOTem:

REKLAMA

Jest tego więcej
Ustaw Spider’s Web jako preferowane medium w Google

REKLAMA
Malwina Kuśmierek
02.01.2026 21:40
Tagi: BoeingLOTpolskaSamoloty
Najnowsze
20:03
Tajne pociągi z Białorusi. Na platformach pancerne rezerwy
Aktualizacja: 2026-01-02T20:03:52+01:00
18:13
Zmienili morze w elektrownię. Skala inwestycji powala
Aktualizacja: 2026-01-02T18:13:43+01:00
17:33
Od stycznia zapłacisz więcej. Tak nie uciekniesz od abonamentu
Aktualizacja: 2026-01-02T17:33:35+01:00
16:37
Krab jeszcze bardziej polski. Kluczowy element już z kraju
Aktualizacja: 2026-01-02T16:37:11+01:00
14:55
Polacy pokochali pociągi. Padł rekord
Aktualizacja: 2026-01-02T14:55:10+01:00
14:50
SpaceX z decyzją bez precedensu. Tysiące satelitów do przeprowadzki
Aktualizacja: 2026-01-02T14:50:27+01:00
14:23
Dumy Białorusi nigdzie nie widać. "Brak systemu zdolnego do walki"
Aktualizacja: 2026-01-02T14:23:37+01:00
13:38
Galaxy S26 Ultra dostanie kapitalną funkcję. Jeden klik i nikt cię nie podejrzy
Aktualizacja: 2026-01-02T13:38:25+01:00
12:32
Koniec z ekościemą. Producenci przestaną wciskać kit
Aktualizacja: 2026-01-02T12:32:09+01:00
11:28
Będą prokuratury do walki z hejtem. "Bez znaczenia, kim jest ofiara"
Aktualizacja: 2026-01-02T11:28:06+01:00
11:05
Kometa 3I/Atlas z nowego ujęcia. "Technologia albo niezwykły kaprys natury"
Aktualizacja: 2026-01-02T11:05:37+01:00
10:29
Młody Ukrainiec zatrzymany na Okęciu. Miał przy sobie zagłuszarkę fal radiowych
Aktualizacja: 2026-01-02T10:29:39+01:00
10:05
Planety - sieroty istnieją naprawdę. Przełomowe odkrycie Polaków
Aktualizacja: 2026-01-02T10:05:55+01:00
9:09
Ustawianie nowego komputera to koszmar. Microsoft zniszczył Windowsa
Aktualizacja: 2026-01-02T09:09:19+01:00
8:43
Samsung stworzył bestię wśród baterii. Ale ma palący problem
Aktualizacja: 2026-01-02T08:43:44+01:00
8:09
Gdzie wyrzucić choinkę? Nie pal jej w kominku, bo srogo zapłacisz
Aktualizacja: 2026-01-02T08:09:14+01:00
7:00
Apple będzie się śmiać z innych w 2026 r. Zapóźnienie przyniesie dobre efekty
Aktualizacja: 2026-01-02T07:00:00+01:00
6:12
Dostaniemy mocarne wsparcie przeciw czołgom. Umowa klepnięta
Aktualizacja: 2026-01-02T06:12:00+01:00
6:11
2026 r. będzie katastrofalny dla komputerów osobistych. "Przeklęte dwie literki"
Aktualizacja: 2026-01-02T06:11:32+01:00
6:10
Twierdzi, że rozgryzł Putina. "Rosja nie zaatakuje krajów bałtyckich"
Aktualizacja: 2026-01-02T06:10:00+01:00
6:05
Nowa, bardzo niebezpieczna kampania oszustów w internecie. Lepiej uważaj na swoją kartę
Aktualizacja: 2026-01-02T06:05:00+01:00
6:00
Ludzie szukają pracy na Tinderze. Rynek się zepsuł
Aktualizacja: 2026-01-02T06:00:00+01:00
16:50
Nadpłata za prąd to pułapka. Ministerstwo ostrzega
Aktualizacja: 2026-01-01T16:50:00+01:00
16:40
Pożegnali listy na dobre. Pierwsza taka decyzja
Aktualizacja: 2026-01-01T16:40:00+01:00
16:30
Alarm na Bałtyku. Rosyjski statek zgubił kotwicę
Aktualizacja: 2026-01-01T16:30:00+01:00
16:20
Instagram, jakiego znacie, właśnie umiera. Szef nie ma złudzeń
Aktualizacja: 2026-01-01T16:20:00+01:00
16:10
Pierwszy taki telewizor dla mas. Dwie gorące nowości
Aktualizacja: 2026-01-01T16:10:00+01:00
16:00
Tego MacBooka nie kupuj. Apple właśnie go skreślił
Aktualizacja: 2026-01-01T16:00:00+01:00
8:50
Gości zatkało, gdy na salę wszedł robot-drużba. Wypożyczalnia robotów to hit
Aktualizacja: 2026-01-01T08:50:00+01:00
8:40
Z lotniska do miasta wiezie cię statek kosmiczny. Bez kierowcy
Aktualizacja: 2026-01-01T08:40:00+01:00
8:30
Koniec demokracji zaczął się w 2025 roku. Przyszedł z Doliny Krzemowej
Aktualizacja: 2026-01-01T08:30:00+01:00
8:20
Media są w dupie. 2025 r. dobitnie to pokazał
Aktualizacja: 2026-01-01T08:20:00+01:00
8:10
Niechciane prezenty to element tradycji. Zaraz, co?
Aktualizacja: 2026-01-01T08:10:00+01:00
8:00
Wytrzymaliście święta z rodziną? Spróbujcie tego samego w internecie
Aktualizacja: 2026-01-01T08:00:00+01:00
20:12
Najnowszy OLED TV jako obraz na ścianę. "Telewizor - marzenie"
Aktualizacja: 2025-12-31T20:12:00+01:00
19:11
Chińczycy grają ostro w sprawie Tajwanu. "Chcą udusić wyspę"
Aktualizacja: 2025-12-31T19:11:00+01:00
18:10
Wyprodukowali telewizory dla Polaków. Teraz biorą się za... notesy
Aktualizacja: 2025-12-31T18:10:00+01:00
17:09
PlayStation 6 znacznie się opóźni. Przez te cholerne ceny RAM-u
Aktualizacja: 2025-12-31T17:09:00+01:00
16:08
Prąd z Bałtyku dotrze do naszych domów. Testy poszły śpiewająco
Aktualizacja: 2025-12-31T16:08:00+01:00
15:07
Pierwsza taka konsola do gier. Pięknie się składa
Aktualizacja: 2025-12-31T15:07:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA