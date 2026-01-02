Nowy samolot we flocie LOT. Zabierze pierwszych pasażerów jeszcze dziś

Ładowanie...

Polskie linie lotnicze LOT poinformowały o dołączeniu do floty nowego samolotu Boeing 737 MAX 8. Maszyna o rejestracji SP-LYA wyróżnia się - zgodnie ze słowami przewoźnika - "odświeżonym wnętrzem inspirowanym Polską".



W kabinie pasażerów przywita dynamiczne oświetlenie LED, nowoczesny design oraz ciepła kolorystyka nawiązująca do barw zachodzącego słońca. Przewoźnik podkreśla, że projekt kabiny powstał „w trosce o komfort pasażerów” i jest kolejnym elementem konsekwentnej modernizacji floty.

Do floty LOTu dołącza nowy samolot. Boeing 737 MAX 8 jest już w drodze z Warszawy do Madrytu

Jak sugerują dane z serwisu FlightRadar24, SP-LYA jeszcze dziś ma wykonać pierwszy rejs komercyjny na trasie z Warszawy do Madrytu. W ten sposób lot WAW-MAD dołącza do grupy tras obsługiwanej przez LOT Boeingami 737 MAX 8 - bo tymi samolotami polecimy także do Londynu, Paryża czy Barcelony.

Z informacji opublikowanych przez LOT wynika, że Boeing 737 MAX 8 został zaprojektowany z myślą o wyższym komforcie pasażerów i efektywności lot. Kabina wykorzystuje koncepcję Boeing Sky Interior, znaną z Dreamlinerów - obejmuje lepsze wyciszenie, ergonomiczne fotele z regulowanymi zagłówkami oraz większe schowki bagażowe. Na pokładzie znalazły się także gniazda USB przy każdym fotelu, co ma znaczenie zwłaszcza dla pasażerów korzystających z urządzeń mobilnych w trakcie lotu.

Nowa maszyna może zabrać na pokład do 186 pasażerów i jest napędzana silnikami CFM LEAP-1B, które - według Boeinga - są cichsze oraz bardziej oszczędne od poprzedniej generacji. Dzięki poprawionej aerodynamice i charakterystycznym wingletom w kształcie litery V samolot oferuje zasięg do 5,5 tys. kilometrów przy niższym zużyciu paliwa i mniejszej emisji CO₂.

Wprowadzenie SP-LYA do służby stanowi element szerszej strategii odświeżania floty LOT-u i ujednolicania standardu podróży na europejskich trasach.

Malwina Kuśmierek 02.01.2026 21:40

