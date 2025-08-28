/
Pokazali wnętrza nowych Airbusów dla LOT. Tak będziemy latać po Europie

Polskie Linie Lotnicze LOT stawiają na nowoczesność, a ich najnowszy nabytek, samoloty Airbus A220, mają podnieść poprzeczkę w segmencie lotów krótko- i średniodystansowych. LOT zaprezentował wizualizacje wnętrz, które mają zapewnić pasażerom komfort na zupełnie nowym poziomie. Samoloty te mają wejść do służby już w 2027 r.

Bogdan Stech
Polska podpisała kontrakt z Airbusem na zakup 40 samolotów w ramach zamówienia podstawowego i dalszych 44 w ramach opcji.

W zależności od wersji, Airbusy A220 w barwach narodowego przewoźnika pomieszczą odpowiednio 125 pasażerów w modelu A220-100 oraz 149 w większym wariancie A220-300. Kabina w układzie foteli 2–3 w rzędzie, zapewnić ma większą swobodę i wygodę podróży.

LOT podkreśla, że fotele będą miały szerokość 18 cali (45,7 cm) zapewniając odczuwalnie większy komfort nawet podczas dłuższych rejsów. Wszystkie fotele zostaną wykonane przez firmę Recaro, światowego lidera w dziedzinie wyposażenia lotniczego, w nowoczesnym zakładzie w Świebodzinie.

Na pokład A220 LOT-u trafi model R2, charakteryzujący się lekką, ergonomiczną konstrukcją, zintegrowanym uchwytem na urządzenia mobilne, indywidualnym gniazdem USB-C o mocy 60 W przy każdym miejscu oraz praktycznym uchwytem na napoje.  

Więcej światła

Jednym z największych atutów Airbusa A220, według zapowiedzi LOT-u, jest wyjątkowo cicha kabina, która ma znacząco zredukować hałas podczas lotu. To zasługa nowoczesnej konstrukcji silników i wygłuszenia, co z pewnością wpłynie na większy komfort podróżnych, pozwalając im na relaks bez ciągłego szumu w tle.

Wnętrze zostało zaprojektowane z wykorzystaniem technologii Airspace, znanej z najnowszych modeli Airbusa. Obejmuje ona między innymi zaawansowane, dynamiczne oświetlenie LED, które dostosowuje barwę i natężenie światła do pory dnia i fazy lotu, co ma zredukować zmęczenie i pozytywnie wpływać na samopoczucie.

Większe okna to kolejny element, który zwiększy komfort podróży. Pasażerowie będą mogli cieszyć się panoramicznymi widokami, a do kabiny wpadnie więcej naturalnego światła.

Internet w trakcie lotu

Warto też wspomnieć o praktycznych rozwiązaniach, takich jak pojemne schowki na bagaż podręczny, które mają być największe w swojej klasie. Dzięki nim proces wchodzenia na pokład ma przebiegać sprawniej, co pozwoli na oszczędność czasu przed startem.

Docelowo LOT planuje również wprowadzić na pokładach tych samolotów łączność internetową, co umożliwi korzystanie z sieci w trakcie lotu.

Na pokładach Airbusów A220 podróżni będą mogli wybierać spośród dwóch klas serwisowych – LOT Economy Class oraz LOT Business Class.

Nowe samoloty LOT-u mają potencjał, by wyznaczyć nowe standardy w podróżowaniu. To nie tylko odświeżenie floty, ale też przemyślana inwestycja w komfort pasażerów. Odpowiedź na pytanie, czy obietnice się sprawdzą, poznamy za jakiś czas, kiedy pierwsze Airbusy A220 w barwach LOT-u wzbiją się w powietrze.

Airbus A220

Airbus A220 to najmłodsza rodzina samolotów pasażerskich w ofercie europejskiego producenta. Maszyny zostały zaprojektowane specjalnie do obsługi tras krótko- i średniodystansowych, czyli takich o długości od kilkuset do około 6,5 tys. kilometrów.

To dwusilnikowy samolot odrzutowy, który charakteryzuje się elektronicznym sterowaniem typu fly-by-wire, lekką konstrukcją: skrzydłem z kompozytu węglowego z kadłubem aluminiowo-litowym oraz zoptymalizowaną aerodynamiką dla większej oszczędności paliwa.

Wariant A220-100 ma długość 35 m i zabiera na pokład około 110–125 pasażerów, natomiast większy A220-300 mierzy 38,7 m i mieści 130–160 osób w zależności od konfiguracji. Oba modele wyróżniają się szerszym kadłubem w stosunku do konkurencyjnych maszyn w tym segmencie.

Airbus A220 w barwach Polskich Linii Lotniczych LOT.

Napęd A220 stanowią nowoczesne silniki Pratt & Whitney PW1500G z rodziny GTF (Geared Turbofan), które zapewniają niższe zużycie paliwa i redukcję emisji hałasu nawet o 50 proc. w porównaniu z poprzednimi konstrukcjami.

Dzięki temu samoloty są nie tylko bardziej ekonomiczne, ale też spełniają najbardziej rygorystyczne normy środowiskowe. Zasięg A220-100 wynosi około 6300 km, a A220-300 do 6600 km, co pozwala obsługiwać zarówno krótkie loty krajowe, jak i dłuższe trasy europejskie czy nawet międzykontynentalne np. z Europy na Bliski Wschód.

Maksymalna prędkość A220 to Mach 0.82, czyli około 870 km/h, a maksymalny pułap, na jakim może latać, wynosi 12500 metrów. Wnętrze kabiny, ze względu na swoją szerokość (3,28 m), oferuje więcej miejsca niż w innych samolotach w tej kategorii, a układ siedzeń 2+3 minimalizuje liczbę "środkowych" miejsc.

28.08.2025 12:07
