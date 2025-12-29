Apple ukrywał te AirPodsy. Planował bombardowanie kolorem

Ładowanie...

AirPodsy stały się czymś znacznie ważniejszym niż tylko akcesorium do telefonu; to ikona i domyślny wybór dla użytkowników ekosystemu Apple. Od debiutu we wrześniu 2016 r., kiedy ich wygląd budził skrajne emocje, błyskawicznie zdominowały rynek TWS.

Dzięki łatwości parowania i integracji z chmurą wyznaczyły standardy, do których konkurencja musiała równać przez lata. Słuchawki te stały się też swego rodzaju symbolem statusu, widocznym na ulicach każdego większego miasta.

Bardziej retro zdjęcia nie mogłem znaleźć

Przez lata Apple konsekwentnie rozwijał tę linię produktów. Po przełomowej pierwszej generacji nadszedł model z 2019 r. z czipem H1, a następnie wersje Pro z aktywną redukcją hałasu oraz nauszne AirPods Max (2020). Kolejne lata przyniosły trzecią i czwartą generację podstawowych modeli oraz udoskonaloną wersję Pro. Mimo ogromnego postępu i zmian w kształcie etui czy samych pchełek, firma uparcie trzymała się jednej decyzji projektowej: sterylnej bieli (z pominięciem modelu Max).

Kolorowe prototypy AirPodsów

Kolekcjoner prototypów posługujący się nickiem Kosutami udostępnił zdjęcia pierwszej generacji AirPodsów w niespotykanych dotąd wariantach kolorystycznych. Fotografie przedstawiają etui ładujące w jaskrawym różu i żółci.

Co ciekawe, barwiona była jedynie zewnętrzna obudowa, podczas gdy wnętrze etui oraz same słuchawki pozostały w klasycznej bieli, co tworzyło interesujący kontrast, znany z innych produktów firmy z tamtego okresu.

Estetyka tych prototypów mocno nawiązuje do plastikowego iPhone'a 5c, który dostępny był w podobnej, żywej palecie barw: niebieskim, zielonym, różowym, żółtym i białym. I to miało mieć odzwierciedlenie w rzeczywistości, jak pokazują jeszcze nowsze zdjęcia Kosutamiego z zimną paletą kolorystyczną AirPodsów.

Mimo że Apple aktywnie testował takie rozwiązanie i stworzył fizyczne egzemplarze, finalnie produkt w tej formie nigdy nie trafił do masowej produkcji, pozostając jedynie w sferze laboratoryjnych eksperymentów.

Wcześniejsze plotki potwierdzone

To nie pierwszy raz, gdy słyszymy o przymiarkach Apple do wprowadzenia kolorów do linii AirPodsów. Wcześniejsze doniesienia tego samego źródła sugerowały, że w 2023 r. wypłynęły informacje o testach dopasowania barw słuchawek do iPhone'a 7.

Firma miała sprawdzać warianty różowe, fioletowe, czarne, a nawet w odcieniu blond i (PRODUCT)RED. Fioletowa wersja, planowana dla iPhone'a 7, została ostatecznie anulowana jeszcze przed premierą telefonu.

Dlaczego Apple produkuje tylko białe słuchawki?

Mimo upływu prawie dekady od premiery pierwszej generacji, Apple nie zdecydował się na wprowadzenie kolorów w głównym nurcie swoich słuchawek dousznych. Jedynym wyjątkiem w ofercie audio pozostaje model nauszny AirPods Max, który od początku był dostępny w szerszej gamie kolorystycznej.

Dla wielu użytkowników brak wyboru w tańszych modelach wciąż pozostaje rozczarowaniem, zwłaszcza w obliczu dowodów na to, że firma była gotowa technologicznie do ich produkcji.

Decyzja o pozostaniu przy bieli wydaje się podyktowana przede wszystkim bezwzględną, ale skuteczną strategią budowania marki. Białe słuchawki - najpierw przewodowe EarPodsy z iPoda, a potem bezprzewodowe AirPodsy - stały się najbardziej rozpoznawalnym elementem ubioru elektronicznego na świecie.

Gdyby Apple wprowadził kolor czarny, granatowy czy żółty, z daleka trudno byłoby odróżnić ich produkt od setek tańszych zamienników czy konkurencji od Samsunga i Sony. Biały patyczek w uchu jest darmową, chodzącą reklamą, która zapewnia firmie wizualną dominację w przestrzeni publicznej.

Oliwier Nytko 29.12.2025 07:04

