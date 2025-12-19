Logo
Taki jest iPhone składany w pół. Przyznaję, wygląda świetnie

Do sieci trafiły grafiki, które pokazują, jak może wyglądać pierwszy składany iPhone. Sprzęt prezentuje się świetnie, chociaż zaskakuje szerokością.

Albert Żurek
iPhone Fold 1
O pierwszym iPhonie wyposażonym w elastyczny wyświetlacz wiemy już naprawdę dużo. Urządzenie będzie przypominać dobrze znane i lubiane Galaxy Z Foldy. Z jedną, zasadniczą różnicą - telefon ma być znacznie szerszy. Zarówno jego zewnętrzny, jak i główny wyświetlacz mają być wygodniejsze w obsłudze.

Składany iPhone na pierwszym realistycznej grafice. Ale to nie zdjęcie

W internecie pojawiły się materiały graficzne, które wyglądają jak faktyczna fotografia pierwszego podejścia Apple’a do składanego iPhone’a. Niestety, ale nie jest to prawdziwe zdjęcie, a jedynie render wykonany w programie CAD. Informatorzy z branży smartfonów często przedstawiają urządzenia w taki sposób, aby lepiej zobrazować faktyczny wygląd modeli, które jeszcze nie miały premiery. 

Podobnie było z iPhonem 17 Pro (Max), gdzie dzięki renderom dowiedzieliśmy się, jak ma wyglądać nowa stylistka smartfonów Apple’a. Tym razem jest podobnie. Grafika obejmuje jednak tylko stylistykę urządzenia z zewnętrznej strony.

Co widzimy z zewnątrz? Apple wykorzystuje tu stylistykę, którą zastosowano w iPhone 17 Pro (Max). Czyli większość panelu tylnego to wyróżniający się panel szklany, który nieco wystaje z aluminiowej obudowy. Wyżej znajdziemy lekko wystającą z obudowy poziomą wyspę na dwa aparaty oraz moduł LiDAR. To połączenie stylistyki iPhone’ów Pro oraz cienkiego modelu Air, gdzie wyspa na aparty jest długa i zauważalnie wystaje.

Na drugiej stronie ekran też wydaje się odstawać z metalowej obudowy, co wygląda naprawdę ciekawie i muszę to powiedzieć - naprawdę dobrze. Oczywiście nie jest to koło wymyślone na nowo, ale w porównaniu do konkurencji takiej jak Google z Pixelem 10 Pro Fold projekt Apple’a wygląda na lepiej przemyślanie pod kątem estetyki i spójności. Trudno powiedzieć, czy wystający ekran będzie należeć do wygodnych rozwiązań.

Pierwszy składak Apple’a będzie prostokątem, a nie kwadratem

Przyzwyczailiśmy się, że producenci składanych smartfonów tworzą urządzenia o bardziej kwadratowych proporcjach ekranu głównego. Ekrany zewnętrzne zazwyczaj są znacznie wyższe niż szersze - w klasycznych telefonach proporcje to najczęściej ok. 19-19,5:9, natomiast w Galaxy Z Foldzie 7 są bardziej kinowe - aż 21:9.

fot. GSMArena

Natomiast w nadchodzącym składanym iPhone ma panel ma być znacznie mniejszy i szerszy niż u konkurencji. Z rysunków wynika również, że:

  • ekran zewnętrzny ma mieć przekątną 5,49 cala i pracować w nietypowej rozdzielczości 1422 × 2088 pikseli;
  • panel wewnętrzny to przekątna 7,76 cala i rozdzielczość 2713 × 1920 pikseli;
  • po złożeniu urządzenie ma mierzyć 83,8 mm szerokości, 120,6 mm wysokości i 9,6 mm grubości;
  • po rozłożeniu to odpowiednio: 167,6 mm, 120,6 mm i 4,8 mm.

Zewnętrzny panel telefonu ma wyróżniać się też cienką ramką na poziomie 1,3 mm, a wewnętrzny składany wyświetlacz 1,8 mm. Do tego trzeba również doliczyć odpowiednio 1,3 i 1,5 mm przestrzeni między faktyczną ramką wyświetlacza a metalową obudową. 

Całość prezentuje się naprawdę ciekawie, ale trudno powiedzieć, czy są to oficjalne dokumenty od Apple’a lub pomiary stworzone na podstawie danych producenta. Mimo wszystko pierwszy raz w historii otrzymujemy aż tak dokładny przeciek sugerujący wygląd nadchodzącego pierwszego składanego iPhone’a. 

Albert Żurek
19.12.2025 15:21
Tagi: AppleiPhoneSkładane smartfony
