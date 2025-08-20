Składany Pixel 10 Pro Fold to petarda. Ale Polak zapłacze

Ładowanie...

Nowa generacja składanych smartfonów od Google, uosabiana przez model Pixel 10 Pro Fold, stanowi wyraźny krok naprzód w ewolucji tej wciąż młodej kategorii urządzeń. Firma z Mountain View po raz kolejny pokazuje, że nie zamierza być tylko obserwatorem, ale aktywnym graczem, który kształtuje przyszłość mobilnej technologii.

Fundamentem nowej serii jest procesor Google Tensor G5, zaprojektowany specjalnie z myślą o erze Gemini. Wspierany przez aż 18 GB pamięci RAM LPDDR5X, podkreśla głęboką integrację zaawansowanej sztucznej inteligencji z każdym aspektem działania telefonu, którego i tak nie kupisz.

Nowy model przynosi szereg udoskonaleń, które odpowiadają na najważniejsze potrzeby i bolączki użytkowników pierwszych generacji składaków, celując w trwałość, wygodę użytkowania i jakość fotografii.

Kluczowe zmiany i rozczarowanie dla Polski

Skrót najważniejszych zmian pokazuje, że Google odrobiło pracę domową. Udoskonalony zawias nowej generacji, polerowana tytanowa ramka, węższe ramki otaczające ekrany oraz potężny zestaw wyświetlaczy – zewnętrzny Super Actua o przekątnej 6,4 cala oraz wewnętrzny, elastyczny 8,1 cala – to zmiany, które bezpośrednio wpływają na komfort pracy. Do tego dochodzi profesjonalny system aparatów, szybsze ładowanie z mocą 45 W i technologia magnetyczna Pixelsnap.

Niestety, dla entuzjastów technologii w Polsce, te wszystkie innowacje są źródłem rozczarowania. Najważniejszą informacją, która przyćmiewa technologiczne nowinki, jest powtarzający się komunikat od Google’a - to telefon nie dla Polski - gigant ponownie nie zdecydował się na wprowadzenie swojego flagowego, składanego smartfona do oficjalnej dystrybucji w naszym kraju.

Pixel 10 Pro Fold jest solidny

Jednym z kluczowych ulepszeń w Pixel 10 Pro Fold jest jego zawias nowej generacji fluid hinge. Google zainwestowało w nową, bardziej zaawansowaną konstrukcję, która jest nie tylko płynniejsza i wytrzymalsza, ale pozwala na niemal całkowite złożenie telefonu na płasko, z mniej widocznym zagięciem ekranu.

Całość zamknięto w obudowie z polerowanego tytanu i szkła Gorilla Glass Victus 2, dostępnej w kolorach Obsidian i Porcelain – brzmi premium, ale pamiętajmy, że to luksus, którego nie dotkniemy w polskim sklepie. Google twierdzi, że jest to „najcieńszy i najlżejszy składany smartfon w swojej klasie”, co potwierdzają wymiary: zaledwie 12,1 mm grubości po złożeniu i waga 283 gramów.

Całość uzupełnia stopień ochrony IPX8, gwarantujący odporność na działanie wody. Dodatkowo, Google zapewnia aż 7 lat aktualizacji systemu operacyjnego, zabezpieczeń oraz funkcji w ramach Pixel Drop.

Ekrany

Pixel 10 Pro Fold może pochwalić się tytułem „największego i najjaśniejszego ekranu zewnętrznego w składanym smartfonie”. Jest to panel Super Actua o przekątnej 6,4 cala, wykonany w technologii LTPO z adaptacyjnym odświeżaniem 1-120 Hz.

Jego jasność szczytowa sięga rekordowych 3500 nitów, co gwarantuje czytelność w każdych warunkach – coś, co z pewnością docenilibyśmy nad Wisłą, gdyby była taka możliwość. Po rozłożeniu użytkownik ma do dyspozycji wewnętrzny, elastyczny ekran OLED o przekątnej 8,1 cala, również z technologią LTPO 1-120 Hz.

Wydajność i bateria

Sercem urządzenia jest zupełnie nowy, autorski procesor Google Tensor G5, wspierany przez potężne 18 GB pamięci RAM LPDDR5X. Pamięć wewnętrzna w szybkim standardzie UFS 4.0 dostępna jest w wariantach 256 GB, 512 GB lub 1 TB.

Energię dostarcza bateria o typowej pojemności 5100 mAh. Ładowanie przewodowe o mocy 45 W pozwala naładować 50% baterii w około 25 minut. Dostępne jest także ładowanie bezprzewodowe o mocy 25 W za pomocą ładowarki Pixelsnap Charger.

Aparat? Wśród składaków to flagowiec

System aparatów w Pixel 10 Pro Fold to profesjonalny, potrójny zestaw. Składa się na niego główny obiektyw 50 MP, ultraszerokokątny 48 MP oraz teleobiektyw 48 MP z 5-krotnym zoomem optycznym.

Siła Pixela zawsze leżała w oprogramowaniu, a nowa generacja wynosi je na wyższy poziom dzięki funkcjom takim jak Pro Res Zoom z powiększeniem do 100x, tryb Pro, nagrywanie wideo w rozdzielczości 8K (którego efekty zobaczymy co najwyżej na YouTube) oraz zaawansowane narzędzia AI, takie jak Best Take czy Magic Editor.

Pierwsze wrażenia

Google Pixel 10 Pro Fold to bez wątpienia fascynujące urządzenie. Inżynierowie wprowadzili szereg mądrych ulepszeń – od potężnego procesora i 18 GB RAM, przez tytanową konstrukcję, po profesjonalny zestaw aparatów. To smartfon, który udowadnia, że przyszłość mobilnej technologii może być elastyczna. Dla polskich fanów technologii pozostaje on jednak jedynie ciekawostką zza granicy.

Miałem okazję przez chwilę pobawić się nowym Foldem na evencie Google w Paryżu i muszę przyznać, że pierwsze wrażenia są naprawdę pozytywne. Urządzenie świetnie leży w dłoni, jest solidnie wykonane, a nowy zawias działa płynnie.

Ekrany, zwłaszcza ten zewnętrzny, robią ogromne wrażenie swoją jasnością. Widać, że Google odrobiło lekcje i skupiło się na dopracowaniu kluczowych elementów, które w składakach bywają problematyczne.

Mimo wszystko, główną barierą pozostaje cena. Oficjalnie jej nie znamy i nigdy nie poznamy, ale można śmiało zakładać, że gdyby telefon oficjalnie trafił do Polski, jego koszt oscylowałby w granicach 8-9 tysięcy złotych.

To kwota, która dla wielu będzie zaporowa. Niemniej, Pixel 10 Pro Fold ma ogromny potencjał. Jeśli jego cena z czasem spadnie, a ktoś ma alergię na dominację Samsunga na rynku składanych smartfonów, propozycja od Google może okazać się naprawdę ciekawą alternatywą. Oczywiście pod warunkiem, że sprowadzi się ją z kraju, w którym Google pamięta o klientach.

Pełna specyfikacja techniczna Google Pixel 10 Pro Fold

Wyświetlacze

Wyświetlacz zewnętrzny:

6,4-calowy wyświetlacz Super Actua LTPO OLED

Rozdzielczość: 1344 x 2992 pikseli, 486 PPI

Proporcje: 20:9

Częstotliwość odświeżania: Adaptacyjna od 1 do 120 Hz

Szkło ochronne: Corning Gorilla Glass Victus 2

Jasność: do 2200 nitów (HDR), do 3500 nitów (szczytowa)

Wyświetlacz wewnętrzny:

8,1-calowy elastyczny wyświetlacz LTPO OLED

Rozdzielczość: 2208 x 2440 pikseli, 401 PPI

Częstotliwość odświeżania: Adaptacyjna od 1 do 120 Hz

Szkło ochronne: Ultra Thin Glass

Wymiary i waga

Rozłożony: 160,9 (wys.) x 142,7 (szer.) x 5,8 (głęb.) mm

Złożony: 160,9 (wys.) x 73,9 (szer.) x 12,1 (głęb.) mm

Waga: 283 g

Bateria i ładowanie

Pojemność: Typowa 5100 mAh

Szybkie ładowanie przewodowe: do 50% naładowania w około 25 minut przy użyciu ładowarki Google 45 W USB-C

Ładowanie bezprzewodowe: Pixelsnap (certyfikat Qi2.2) do 25 W

Pamięć i dysk

Pamięć RAM: 18 GB LPDDR5X

Pamięć wewnętrzna: 256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.0

Procesory

Główny procesor: Google Tensor G5

Koprocesor zabezpieczający: Titan M2

Aparaty

Tylny zestaw aparatów:

Szerokokątny 50 MP: przysłona f/1,68, rozmiar matrycy 1/1,3 cala, OIS + EIS

Ultraszerokokątny 48 MP: przysłona f/1,7, pole widzenia 123°, rozmiar matrycy 1/2,55 cala

Teleobiektyw 48 MP: przysłona f/2,8, 5-krotny zoom optyczny, OIS + EIS

Dodatkowe: czujnik Multi-zone LDAF, czujnik spektralny i migotania

Przedni aparat (zewnętrzny): 10,5 MP, przysłona f/2,2, ultraszerokie pole widzenia 95°

Przedni aparat (wewnętrzny): 42 MP, przysłona f/2,2, ultraszerokie pole widzenia 103°

Wideo

Nagrywanie tylnym aparatem: 8K (24/30 kl./s), 4K (24/30/60 kl./s)

Nagrywanie przednim aparatem: 4K (30/60 kl./s)

Materiały i wytrzymałość

Rama: Polerowany tytan

Szkło: Corning Gorilla Glass Victus 2 (ekran zewnętrzny i tył)

Odporność na wodę: IPX8

Łączność

Wi-Fi 7 (802.11be)

Bluetooth v6

Czip ultraszerokopasmowy (UWB)

NFC

System operacyjny i aktualizacje

System: Android 16

Wsparcie: 7 lat aktualizacji systemu operacyjnego, zabezpieczeń i funkcji Pixel Drop

