/
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Składany Pixel 10 Pro Fold to petarda. Ale Polak zapłacze

Google Pixel 10 Pro Fold zapowiada się rewelacyjnie: tytanowa obudowa, potężna specyfikacja i świetne aparaty. Jest tylko jeden problem – znowu nie kupisz go w Polsce.

Oliwier Nytko
Składany Pixel 10 Pro Fold to petarda. Ale Polak zapłacze
REKLAMA

Nowa generacja składanych smartfonów od Google, uosabiana przez model Pixel 10 Pro Fold, stanowi wyraźny krok naprzód w ewolucji tej wciąż młodej kategorii urządzeń. Firma z Mountain View po raz kolejny pokazuje, że nie zamierza być tylko obserwatorem, ale aktywnym graczem, który kształtuje przyszłość mobilnej technologii. 

Fundamentem nowej serii jest procesor Google Tensor G5, zaprojektowany specjalnie z myślą o erze Gemini. Wspierany przez aż 18 GB pamięci RAM LPDDR5X, podkreśla głęboką integrację zaawansowanej sztucznej inteligencji z każdym aspektem działania telefonu, którego i tak nie kupisz.

REKLAMA

Nowy model przynosi szereg udoskonaleń, które odpowiadają na najważniejsze potrzeby i bolączki użytkowników pierwszych generacji składaków, celując w trwałość, wygodę użytkowania i jakość fotografii.

Kluczowe zmiany i rozczarowanie dla Polski

Skrót najważniejszych zmian pokazuje, że Google odrobiło pracę domową. Udoskonalony zawias nowej generacji, polerowana tytanowa ramka, węższe ramki otaczające ekrany oraz potężny zestaw wyświetlaczy – zewnętrzny Super Actua o przekątnej 6,4 cala oraz wewnętrzny, elastyczny 8,1 cala – to zmiany, które bezpośrednio wpływają na komfort pracy. Do tego dochodzi profesjonalny system aparatów, szybsze ładowanie z mocą 45 W i technologia magnetyczna Pixelsnap. 

Niestety, dla entuzjastów technologii w Polsce, te wszystkie innowacje są źródłem rozczarowania. Najważniejszą informacją, która przyćmiewa technologiczne nowinki, jest powtarzający się komunikat od Google’a - to telefon nie dla Polski - gigant ponownie nie zdecydował się na wprowadzenie swojego flagowego, składanego smartfona do oficjalnej dystrybucji w naszym kraju.

Pixel 10 Pro Fold jest solidny

Jednym z kluczowych ulepszeń w Pixel 10 Pro Fold jest jego zawias nowej generacji fluid hinge. Google zainwestowało w nową, bardziej zaawansowaną konstrukcję, która jest nie tylko płynniejsza i wytrzymalsza, ale pozwala na niemal całkowite złożenie telefonu na płasko, z mniej widocznym zagięciem ekranu.

Całość zamknięto w obudowie z polerowanego tytanu i szkła Gorilla Glass Victus 2, dostępnej w kolorach Obsidian i Porcelain – brzmi premium, ale pamiętajmy, że to luksus, którego nie dotkniemy w polskim sklepie. Google twierdzi, że jest to „najcieńszy i najlżejszy składany smartfon w swojej klasie”, co potwierdzają wymiary: zaledwie 12,1 mm grubości po złożeniu i waga 283 gramów.

Całość uzupełnia stopień ochrony IPX8, gwarantujący odporność na działanie wody. Dodatkowo, Google zapewnia aż 7 lat aktualizacji systemu operacyjnego, zabezpieczeń oraz funkcji w ramach Pixel Drop.

Ekrany

Pixel 10 Pro Fold może pochwalić się tytułem „największego i najjaśniejszego ekranu zewnętrznego w składanym smartfonie”. Jest to panel Super Actua o przekątnej 6,4 cala, wykonany w technologii LTPO z adaptacyjnym odświeżaniem 1-120 Hz.

Jego jasność szczytowa sięga rekordowych 3500 nitów, co gwarantuje czytelność w każdych warunkach – coś, co z pewnością docenilibyśmy nad Wisłą, gdyby była taka możliwość. Po rozłożeniu użytkownik ma do dyspozycji wewnętrzny, elastyczny ekran OLED o przekątnej 8,1 cala, również z technologią LTPO 1-120 Hz.

Wydajność i bateria

Sercem urządzenia jest zupełnie nowy, autorski procesor Google Tensor G5, wspierany przez potężne 18 GB pamięci RAM LPDDR5X. Pamięć wewnętrzna w szybkim standardzie UFS 4.0 dostępna jest w wariantach 256 GB, 512 GB lub 1 TB. 

Energię dostarcza bateria o typowej pojemności 5100 mAh. Ładowanie przewodowe o mocy 45 W pozwala naładować 50% baterii w około 25 minut. Dostępne jest także ładowanie bezprzewodowe o mocy 25 W za pomocą ładowarki Pixelsnap Charger.

Aparat? Wśród składaków to flagowiec

System aparatów w Pixel 10 Pro Fold to profesjonalny, potrójny zestaw. Składa się na niego główny obiektyw 50 MP, ultraszerokokątny 48 MP oraz teleobiektyw 48 MP z 5-krotnym zoomem optycznym.

Siła Pixela zawsze leżała w oprogramowaniu, a nowa generacja wynosi je na wyższy poziom dzięki funkcjom takim jak Pro Res Zoom z powiększeniem do 100x, tryb Pro, nagrywanie wideo w rozdzielczości 8K (którego efekty zobaczymy co najwyżej na YouTube) oraz zaawansowane narzędzia AI, takie jak Best Take czy Magic Editor.

Pierwsze wrażenia

Google Pixel 10 Pro Fold to bez wątpienia fascynujące urządzenie. Inżynierowie wprowadzili szereg mądrych ulepszeń – od potężnego procesora i 18 GB RAM, przez tytanową konstrukcję, po profesjonalny zestaw aparatów. To smartfon, który udowadnia, że przyszłość mobilnej technologii może być elastyczna. Dla polskich fanów technologii pozostaje on jednak jedynie ciekawostką zza granicy.

Miałem okazję przez chwilę pobawić się nowym Foldem na evencie Google w Paryżu i muszę przyznać, że pierwsze wrażenia są naprawdę pozytywne. Urządzenie świetnie leży w dłoni, jest solidnie wykonane, a nowy zawias działa płynnie.

Ekrany, zwłaszcza ten zewnętrzny, robią ogromne wrażenie swoją jasnością. Widać, że Google odrobiło lekcje i skupiło się na dopracowaniu kluczowych elementów, które w składakach bywają problematyczne.

Mimo wszystko, główną barierą pozostaje cena. Oficjalnie jej nie znamy i nigdy nie poznamy, ale można śmiało zakładać, że gdyby telefon oficjalnie trafił do Polski, jego koszt oscylowałby w granicach 8-9 tysięcy złotych.

To kwota, która dla wielu będzie zaporowa. Niemniej, Pixel 10 Pro Fold ma ogromny potencjał. Jeśli jego cena z czasem spadnie, a ktoś ma alergię na dominację Samsunga na rynku składanych smartfonów, propozycja od Google może okazać się naprawdę ciekawą alternatywą. Oczywiście pod warunkiem, że sprowadzi się ją z kraju, w którym Google pamięta o klientach.

Pełna specyfikacja techniczna Google Pixel 10 Pro Fold

Wyświetlacze

  • Wyświetlacz zewnętrzny:
  • 6,4-calowy wyświetlacz Super Actua LTPO OLED
  • Rozdzielczość: 1344 x 2992 pikseli, 486 PPI
  • Proporcje: 20:9
  • Częstotliwość odświeżania: Adaptacyjna od 1 do 120 Hz
  • Szkło ochronne: Corning Gorilla Glass Victus 2
  • Jasność: do 2200 nitów (HDR), do 3500 nitów (szczytowa)
  • Wyświetlacz wewnętrzny:
  • 8,1-calowy elastyczny wyświetlacz LTPO OLED
  • Rozdzielczość: 2208 x 2440 pikseli, 401 PPI
  • Częstotliwość odświeżania: Adaptacyjna od 1 do 120 Hz
  • Szkło ochronne: Ultra Thin Glass

Wymiary i waga

  • Rozłożony: 160,9 (wys.) x 142,7 (szer.) x 5,8 (głęb.) mm
  • Złożony: 160,9 (wys.) x 73,9 (szer.) x 12,1 (głęb.) mm
  • Waga: 283 g

Bateria i ładowanie

  • Pojemność: Typowa 5100 mAh
  • Szybkie ładowanie przewodowe: do 50% naładowania w około 25 minut przy użyciu ładowarki Google 45 W USB-C
  • Ładowanie bezprzewodowe: Pixelsnap (certyfikat Qi2.2) do 25 W

Pamięć i dysk

  • Pamięć RAM: 18 GB LPDDR5X
  • Pamięć wewnętrzna: 256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.0

Procesory

  • Główny procesor: Google Tensor G5
  • Koprocesor zabezpieczający: Titan M2

Aparaty

  • Tylny zestaw aparatów:
  • Szerokokątny 50 MP: przysłona f/1,68, rozmiar matrycy 1/1,3 cala, OIS + EIS
  • Ultraszerokokątny 48 MP: przysłona f/1,7, pole widzenia 123°, rozmiar matrycy 1/2,55 cala
  • Teleobiektyw 48 MP: przysłona f/2,8, 5-krotny zoom optyczny, OIS + EIS
  • Dodatkowe: czujnik Multi-zone LDAF, czujnik spektralny i migotania
  • Przedni aparat (zewnętrzny): 10,5 MP, przysłona f/2,2, ultraszerokie pole widzenia 95°
  • Przedni aparat (wewnętrzny): 42 MP, przysłona f/2,2, ultraszerokie pole widzenia 103°

Wideo

  • Nagrywanie tylnym aparatem: 8K (24/30 kl./s), 4K (24/30/60 kl./s)
  • Nagrywanie przednim aparatem: 4K (30/60 kl./s)

Materiały i wytrzymałość

  • Rama: Polerowany tytan
  • Szkło: Corning Gorilla Glass Victus 2 (ekran zewnętrzny i tył)
  • Odporność na wodę: IPX8

Łączność

  • Wi-Fi 7 (802.11be)
  • Bluetooth v6
  • Czip ultraszerokopasmowy (UWB)
  • NFC
REKLAMA

System operacyjny i aktualizacje

  • System: Android 16
  • Wsparcie: 7 lat aktualizacji systemu operacyjnego, zabezpieczeń i funkcji Pixel Drop
REKLAMA
Oliwier Nytko
20.08.2025 18:00
Tagi: AndroidGoogleSmartfony
Najnowsze
16:21
Ten telefon rośnie wraz z dzieckiem. I ma je chronić
Aktualizacja: 2025-08-20T16:21:38+02:00
15:40
Google przestraszył się Brukseli. I bardzo dobrze
Aktualizacja: 2025-08-20T15:40:42+02:00
15:02
Miał być hit, jest niewypał. Apple wywali z iPhone'a funkcję, którą się chwalił
Aktualizacja: 2025-08-20T15:02:44+02:00
14:31
Koniec z szukaniem kasy. Łatwiej zapłacisz w polskich urzędach
Aktualizacja: 2025-08-20T14:31:49+02:00
13:48
Koniec płacenia za dostawę jedzenia. Pyszne.pl ma wygodne rozwiązanie
Aktualizacja: 2025-08-20T13:48:22+02:00
12:59
Spotify Premium za darmo na trzy miesiące. Oto co musisz zrobić
Aktualizacja: 2025-08-20T12:59:17+02:00
11:58
MSI zarzuciło nowościami. Wyświetlacze wszędzie, gdzie tylko się da
Aktualizacja: 2025-08-20T11:58:53+02:00
11:26
Prezydent chciałby zwolnić, CPK woli przyspieszyć. Tak pojadą szybkie pociągi
Aktualizacja: 2025-08-20T11:26:26+02:00
10:43
Biały Dom zakłada konto na TikToku. To gdzie jest ten cały ban?
Aktualizacja: 2025-08-20T10:43:51+02:00
10:05
Szach i mat. To nie partia szachów, tylko ekran w nowym Huawei MatePad 11.5 (2025)
Aktualizacja: 2025-08-20T10:05:08+02:00
10:04
Huawei MatePad 11.5 2025 - specyfikacja, polskie ceny i promocja na start
Aktualizacja: 2025-08-20T10:04:21+02:00
9:40
Niezidentyfikowany obiekt runął na pole kukurydzy w Polsce. Huk był ogromny
Aktualizacja: 2025-08-20T09:40:24+02:00
9:19
Ulubiona myszka geeków będzie jeszcze lepsza. Amazon zdradził szczegóły
Aktualizacja: 2025-08-20T09:19:39+02:00
9:13
Mandaty za pożary drastycznie w górę. Wreszcie koniec pobłażania
Aktualizacja: 2025-08-20T09:13:18+02:00
9:00
CADEX - gdy technologia spotyka wizjonerów
Aktualizacja: 2025-08-20T09:00:08+02:00
8:11
Zaczęło się. TerapeutaGPT doprowadził do tragedii
Aktualizacja: 2025-08-20T08:11:36+02:00
6:53
Wchodzę na stadion, dają mi gogle VR. Jak to działa, z 40 000 kibiców na trybunach?
Aktualizacja: 2025-08-20T06:53:00+02:00
6:43
Polska stawia na trotyl. Ma wzmocnić nasz potencjał zbrojeniowy
Aktualizacja: 2025-08-20T06:43:00+02:00
6:31
Chińczycy pokazali baterię marzeń. Aż trudno uwierzyć
Aktualizacja: 2025-08-20T06:31:00+02:00
6:21
Biała na warsztat. Polskie wojsko musi zdecydować, co dalej
Aktualizacja: 2025-08-20T06:21:00+02:00
6:11
Ta tkanina neutralizuje gaz bojowy. Jest lekka jak bawełna
Aktualizacja: 2025-08-20T06:11:00+02:00
1:31
Oglądam Gamescom 2025 i nic mi nie drgnęło. No, może przy symulatorze ciężarówki
Aktualizacja: 2025-08-20T01:31:47+02:00
21:51
Google ogrzeje tej zimy całe miasteczko w Finlandii. Co za pomysł
Aktualizacja: 2025-08-19T21:51:35+02:00
21:30
Realizm w grach wskakuje na wyższy poziom. NVIDIA ma na to nowy sposób
Aktualizacja: 2025-08-19T21:30:14+02:00
20:56
iPhone 17e nie taki zły, jak go malują. Serio jest na co czekać?
Aktualizacja: 2025-08-19T20:56:52+02:00
20:29
Tak będzie transmitowany sport przyszłości. Byłem na Stadionie Śląskim w 8K i 360 stopniach
Aktualizacja: 2025-08-19T20:29:54+02:00
19:46
Chcą zrobić smartfona, który będzie komputerem. Z Windowsem
Aktualizacja: 2025-08-19T19:46:02+02:00
18:54
WhatsApp będzie ci pisał wiadomości. Pozwolisz mu? 
Aktualizacja: 2025-08-19T18:54:20+02:00
18:21
Mały dron, a efekt jak bomba lotnicza. Ziemia aż się zatrzęsła
Aktualizacja: 2025-08-19T18:21:49+02:00
17:56
Tak łatwo posprzątasz galerię w smartfonie. Będziesz tylko machać palcem
Aktualizacja: 2025-08-19T17:56:15+02:00
17:16
DHL zapowiada zmiany. Jeszcze łatwiej wyślesz paczki
Aktualizacja: 2025-08-19T17:16:04+02:00
16:22
Nikt nie będzie gapił ci się na ekran. Samsung ma sprytny plan
Aktualizacja: 2025-08-19T16:22:42+02:00
15:01
Tak kupisz bilet w Warszawie. Wiemy, kiedy zacznie działać nowy system
Aktualizacja: 2025-08-19T15:01:05+02:00
13:57
ASUS Zenbook Duo to laptop, dzięki któremu mogę pracować w terenie. Test biura w plecaku
Aktualizacja: 2025-08-19T13:57:09+02:00
13:41
Rozpoczęła się rozbiórka warszawskiego Mordoru. Zło zostało pokonane
Aktualizacja: 2025-08-19T13:41:35+02:00
13:18
Uważaj na to, co wyświetla ci Google w Wyszukiwarce. Możesz stracić kasę
Aktualizacja: 2025-08-19T13:18:49+02:00
12:55
Allegro rozdaje kupony i pakiety Smart! za darmo. Będę grał i oszczędzał na zakupach
Aktualizacja: 2025-08-19T12:55:33+02:00
11:49
Chińskie sklepy zalały nas ciuchami. Mamy gigantyczny problem
Aktualizacja: 2025-08-19T11:49:45+02:00
11:28
Spójrz, jak wygląda nowy system iPhone'a. A teraz pomyśl, że to zapowiedź czegoś większego
Aktualizacja: 2025-08-19T11:28:43+02:00
10:37
Próbowali nauczyć robota grać na perkusji. Zwiędły im uszy
Aktualizacja: 2025-08-19T10:37:03+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA