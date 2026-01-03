REKLAMA
Zawilce na Rosomakach wchodzą do gry. "Mobilne mózgi na polu walki"

5. Pułk Dowodzenia wzmacnia 2. Korpus Polski nowymi wozami Zawilec na Rosomaku. To mobilne centra dowodzenia z szyfrowaną łącznością.

Marcin Kusz
Zawilce na podwoziu KTO Rosomak w Krakowie
Dowództwo 2. Korpusu Polskiego – Dowództwa Komponentu Lądowego wzmacnia swoją pozycję na współczesnym polu walki. 5. Pułk Dowodzenia z Krakowa odebrał nowoczesne wozy dowodzenia Zawilec na podwoziu kołowego transportera opancerzonego Rosomak. To mobilne centra dowodzenia z zaawansowaną łącznością i systemami teleinformatycznymi, które już od początku przyszłego roku mają wspierać planowanie i prowadzenie operacji.

Zawilec na Rosomaku to mobilne centrum dowodzenia

Nowe wozy dowodzenia Zawilec zostały zbudowane na bazie dobrze znanego w Wojsku Polskim KTO Rosomak. Ten ośmiokołowy, opancerzony transporter stał się platformą dla mnóstwa wersji specjalistycznych – od wozów rozpoznawczych po ewakuację medyczną. Teraz do tej rodziny dołącza wóz dowodzenia szczebla taktycznego, zaprojektowany z myślą o realiach wielodomenowych operacji, w których informacja jest równie ważna, jak ogień artylerii.

Osadzenie Zawilca na Rosomaku oznacza wysoką mobilność w terenie, ochronę balistyczną dla załogi oraz możliwość pracy blisko linii działań wojsk. W praktyce jest to sztab na kołach, który może przemieszczać się wraz z manewrującymi pododdziałami, zamiast opierać się na statycznych, łatwych do namierzenia stanowiskach.

5 Pułk Dowodzenia w Krakowie – to stąd idą kluczowe decyzje

5 Pułk Dowodzenia, znany w środowisku wojskowym jako Rząskersy, jest wyspecjalizowaną jednostką odpowiedzialną za łączność, systemy teleinformatyczne i organizację stanowisk dowodzenia dla wojsk lądowych. To właśnie ten pułk zapewnia, że rozkazy dowódcy 2 Korpusu Polskiego docierają na czas do brygad, dywizji i komponentów, a meldunki z pola walki wracają w górę struktury.

Przeczytaj także:

Dzięki konsekwentnej modernizacji, zarówno sprzętu, jak i procedur, krakowska jednostka jest przygotowana do działania w czasie pokoju, kryzysu i konfliktu zbrojnego, również poza terytorium kraju. Odbiór wozów Zawilec to kolejny etap tego procesu i wyraz zaufania do pułku jako kluczowego ogniwa systemu dowodzenia w Wojsku Polskim.

Co potrafi Zawilec? Rosomak zamieniony w węzeł dowodzenia

Zawilec jest wozem dowodzenia szczebla taktycznego, zaprojektowanym jako w pełni mobilny węzeł dowodzenia i łączności. W jego wnętrzu zainstalowano zaawansowane radiostacje, które pozwalają prowadzić szyfrowaną łączność cyfrową, zarówno głosową, jak i danych. To one tworzą sieć łączącą dowódców z pododdziałami w terenie.

Równolegle w pojeździe ulokowano wielostanowiskowe systemy teleinformatyczne, przystosowane do przetwarzania informacji o wysokich klauzulach niejawności. Dzięki temu na pokładzie można prowadzić planowanie i analizę na podstawie danych z różnych źródeł – od meldunków radio, przez systemy rozpoznania, aż po obrazy z bezzałogowców – bez konieczności rozwijania namiotowych czy kontenerowych stanowisk.

Konstrukcja Zawilca została przygotowana tak, by dało się go zintegrować z narodowymi i sojuszniczymi systemami dowodzenia. To niezbędny warunek, jeśli 2 Korpus Polski ma płynnie działać w ramach większych struktur NATO, w tym podczas międzynarodowych ćwiczeń i operacji. Jednocześnie zadbano o ergonomię – stanowiska pracy operatorów, dowódców i oficerów sztabowych zostały zaaranżowane tak, by umożliwiać wielogodzinną pracę w warunkach polowych.

Szkolenie, testy i interoperacyjność – kolejne kroki po odbiorze

Odbiór wozów Zawilec to dopiero początek drogi. Przed 5 Pułkiem Dowodzenia stoi teraz zadanie zgrania nowego sprzętu z dotychczas używanymi systemami oraz przygotowania załóg do pracy w zupełnie innym środowisku technicznym. W praktyce oznacza to intensywne szkolenia, ćwiczenia taktyczno-specjalne i testy w warunkach możliwie zbliżonych do realnego pola walki.

To właśnie podczas takich ćwiczeń wychodzą na jaw kwestie związane z ergonomią pracy, rozlokowaniem sprzętu, a także procedurami współdziałania z innymi jednostkami – od batalionów manewrowych po elementy wsparcia. Każdy kolejny zgrupowany trening i udział w dużych manewrach w kraju i za granicą będzie szansą, by dopracować wykorzystanie Zawilców i w pełni wkomponować je w system dowodzenia 2 Korpusu.

