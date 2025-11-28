REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Militaria

Rosomaki nie rozkraczą się w akcji. Wojsko sypnęło kasą

Wojsko Polskie domyka kolejny element układanki logistycznej. Właśnie podpisano nową umowę ramową na dostawy części do kołowych transporterów opancerzonych Rosomak. Kontrakt opiewa na zawrotne kwoty.

Marcin Kusz
Bez tego Rosomaki byłyby tylko drogą atrapą
REKLAMA

Warszawska 2. Regionalna Baza Logistyczna zawarła 31 października 2025 r. wieloletnią umowę ze spółką Rosomak S.A. z Siemianowic Śląskich. Przedmiotem kontraktu jest dostawa podzespołów, części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych do kołowych transporterów opancerzonych (KTO) Rosomak 8x8. Kontrakt obowiązywać ma przez 3 lata – od 31 października 2025 do 30 listopada 2028 r. Realizacja dostaw będzie odbywać się w ramach osobnych umów wykonawczych. Miejscem ich realizacji będzie Skład Elbląg należący do 2. Regionalnej Bazy Logistycznej.

Z informacji o postępowaniu wynika, że w przetargu złożono 3 oferty. Najkorzystniejszą propozycję przedstawiła spółka Rosomak S.A., która 4 listopada została formalnie wskazana jako wykonawca. Szczegółowe zapisy zamówienia pozostają niejawne, ale jak podaje serwis Defence24, maksymalna wartość umowy ramowej została określona na 32,5 mln zł.

REKLAMA

Rosomak – od fińskiej platformy do polskiej specjalizacji

Rosomak to licencyjna, modyfikowana w Polsce wersja fińskiego transportera Patria AMV. Konstrukcja została przystosowana do potrzeb Wojska Polskiego, w tym zmniejszona tak, aby mieściła się w ładowni samolotów transportowych C-130 Hercules. Dzięki temu pojazd można stosunkowo szybko przerzucić w rejon operacji, nie tylko drogą lądową.

Transporter napędza silnik Scania, w nowszych odmianach o mocy 610 KM. Na drogach Rosomak rozwija prędkości sięgające około 100 km/h, a w wodzie porusza się z prędkością około 10 km/h, co pozwala pokonywać przeszkody wodne bez przygotowania mostów czy przepraw. Konstrukcja 8x8 stała się bazą dla całej rodziny wozów specjalistycznych – od wersji medycznych, przez pojazdy rozpoznania technicznego, aż po warianty przeznaczone do walki w domenie radioelektronicznej.

To logistyka decyduje o realnej wartości sprzętu

Nowa umowa ramowa może wydawać się mniej spektakularna, niż prezentacja kolejnych baterii systemów przeciwlotniczych, kontraktów na nowe czołgi, czy ogłoszenia wykonawcy okrętów podwodnych w ramach programu Orka, ale w praktyce to właśnie takie dokumenty decydują o tym, czy wojsko dysponuje realną, a nie tylko papierową siłą. Nawet najlepiej uzbrojony transporter bez dostępu do części zamiennych szybko staje się drogim, nieruchomym ładunkiem.

Przeczytaj także:

REKLAMA

Zabezpieczenie dostaw podzespołów i materiałów eksploatacyjnych na kilka lat do przodu ma szczególne znaczenie w sytuacji, gdy Rosomaki pełnią funkcję jednego z podstawowych wozów bojowych wojsk lądowych. Kontrakt z Rosomak S.A. stabilizuje łańcuch logistyczny i zmniejsza ryzyko, że w krytycznym momencie zabraknie elementów potrzebnych do naprawy czy przeglądu kluczowych wozów.

*Źródło zdjęcia wprowadzającego: MON / X

REKLAMA
Marcin Kusz
28.11.2025 19:14
Tagi: Czołgiministerstwo obrony narodowejTransportWojsko
Najnowsze
18:15
Ziemia drży, mikroby szaleją. Mars może działać tak samo
Aktualizacja: 2025-11-28T18:15:11+01:00
18:08
Najlepsza funkcja Androida z ulepszeniem. Telefony będą mądrzejsze
Aktualizacja: 2025-11-28T18:08:32+01:00
17:45
Kosmiczny motyl jak żywy. Nowe zdjęcie wbija w fotel
Aktualizacja: 2025-11-28T17:45:39+01:00
17:38
Polska wchodzi do kosmicznej ekstraklasy. ESA zbuduje u nas swoje centrum
Aktualizacja: 2025-11-28T17:38:16+01:00
16:42
Znaleźli sposób na nadmiarowy bagaż. Nie chodzi o automaty paczkowe
Aktualizacja: 2025-11-28T16:42:15+01:00
16:38
PC, karta graficzna albo laptop na święta - z tym poradnikiem nie ma złych wyborów
Aktualizacja: 2025-11-28T16:38:06+01:00
16:33
Realme GT 8 Pro i test wydajności. Tak radzi sobie w grach z ray tracing
Aktualizacja: 2025-11-28T16:33:55+01:00
15:48
Rosjanie mają problem. Wyrzutnia na Bajkonurze wygląda jak po bitwie
Aktualizacja: 2025-11-28T15:48:14+01:00
15:42
Telewizory w rekordowych obniżkach cen - sprawdź modele warte zakupu
Aktualizacja: 2025-11-28T15:42:05+01:00
15:39
Samsung Galaxy w potężnych promocjach. Takich cen dawno nie widziałem
Aktualizacja: 2025-11-28T15:39:42+01:00
15:39
Black Friday: słuchawki w kuszących promocjach, które trudno przeoczyć
Aktualizacja: 2025-11-28T15:39:09+01:00
15:23
Polska kolej wstała z kolan. Zapanował szał
Aktualizacja: 2025-11-28T15:23:00+01:00
15:08
Black Friday - live blog. Wyszukujemy dla was tylko najlepsze oferty
Aktualizacja: 2025-11-28T15:08:36+01:00
14:14
Najlepsze promocje na gry Black Friday 2025. To się opłaca
Aktualizacja: 2025-11-28T14:14:19+01:00
13:59
Aparat realme GT 8 Pro - smartfon do fotografii ulicznej kontra iPhone
Aktualizacja: 2025-11-28T13:59:06+01:00
13:54
MediaMarkt odpala Black Friday. Najlepsze promocje wystartowały
Aktualizacja: 2025-11-28T13:54:09+01:00
13:51
Przymierzają, a potem kupują w sieci. Sklep się wkurzył i chce zapłaty
Aktualizacja: 2025-11-28T13:51:20+01:00
13:15
Amazon odpalił promocje na Kindle i inne sprzęty na Black Friday. Co bierzesz?
Aktualizacja: 2025-11-28T13:15:36+01:00
12:51
Sprzęty Apple taniej na Black Friday. Wreszcie sensowne okazje
Aktualizacja: 2025-11-28T12:51:48+01:00
12:47
Genialna promocja na szczoteczki. Piękne zęby za pół ceny
Aktualizacja: 2025-11-28T12:47:07+01:00
12:45
Biedronka ma sposób na system kaucyjny. Jest nowa opcja
Aktualizacja: 2025-11-28T12:45:26+01:00
12:39
Wiedźmin 3 za 10 zł. Tak spełnisz swój obowiązek
Aktualizacja: 2025-11-28T12:39:02+01:00
11:39
Małe AGD, duże oszczędności. Najlepsze promocje Black Friday
Aktualizacja: 2025-11-28T11:39:01+01:00
11:16
Odpalił Dooma na drukarce paragonów. Absurd, ale jaki cudowny
Aktualizacja: 2025-11-28T11:16:16+01:00
10:54
Promocje do 60 proc. Duże rabaty na projektory, odkurzacze, roboty i zegarki na Black Friday
Aktualizacja: 2025-11-28T10:54:13+01:00
10:33
3I/Atlas wypuści satelity w pobliżu Jowisza? ONZ monitoruje lot komety
Aktualizacja: 2025-11-28T10:33:51+01:00
10:08
Black Friday 2025: najlepsze promocje na smartfony. Szkoda nie brać
Aktualizacja: 2025-11-28T10:08:54+01:00
9:49
Nowy iPhone w świetnych cenach. Ruszyły grube promocje
Aktualizacja: 2025-11-28T09:49:03+01:00
9:32
Ta kamera zawsze chroni twój samochód. Nawet, kiedy nie jedziesz
Aktualizacja: 2025-11-28T09:32:03+01:00
9:06
Unia szykuje bat na oszustów w internecie. Wpadniesz w sidła, bank zwróci pieniądze
Aktualizacja: 2025-11-28T09:06:19+01:00
8:30
Black Friday na Geekbuying.pl: oto najgorętsze oferty w świetnych cenach
Aktualizacja: 2025-11-28T08:30:48+01:00
8:15
Finał Black Weeks na Allegro. Na piątek dowieźli prawdziwe perełki
Aktualizacja: 2025-11-28T08:15:00+01:00
7:39
Konkurent Thermomiksa jeszcze nie był tak tani. Pędzę do Lidla
Aktualizacja: 2025-11-28T07:39:47+01:00
7:34
Black Friday: najlepsze promocje na smartwatche. Portfel gotowy?
Aktualizacja: 2025-11-28T07:34:19+01:00
7:30
Black Friday: LEGO przecenione jak nigdy. Ja już zapełniam koszyk
Aktualizacja: 2025-11-28T07:30:04+01:00
6:45
Nintendo Switch 2 jeszcze nie był tak tani. Gracze rzucili się na okazję
Aktualizacja: 2025-11-28T06:45:00+01:00
6:16
Okazało się, że diamenty to sensory kwantowe. Przełom pod mikroskopem
Aktualizacja: 2025-11-28T06:16:32+01:00
6:16
Policja ma laboratorium w kontenerze. Śmiejesz się, to zobacz co w środku
Aktualizacja: 2025-11-28T06:16:11+01:00
6:12
Kepler-56 pożarł własną planetę. Kanibal grasuje wśród gwiazd
Aktualizacja: 2025-11-28T06:12:00+01:00
5:41
Znalazł tunel łączący czarne dziury. Broni go matematyka
Aktualizacja: 2025-11-28T05:41:49+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA