Rosomaki nie rozkraczą się w akcji. Wojsko sypnęło kasą

Warszawska 2. Regionalna Baza Logistyczna zawarła 31 października 2025 r. wieloletnią umowę ze spółką Rosomak S.A. z Siemianowic Śląskich. Przedmiotem kontraktu jest dostawa podzespołów, części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych do kołowych transporterów opancerzonych (KTO) Rosomak 8x8. Kontrakt obowiązywać ma przez 3 lata – od 31 października 2025 do 30 listopada 2028 r. Realizacja dostaw będzie odbywać się w ramach osobnych umów wykonawczych. Miejscem ich realizacji będzie Skład Elbląg należący do 2. Regionalnej Bazy Logistycznej.

Z informacji o postępowaniu wynika, że w przetargu złożono 3 oferty. Najkorzystniejszą propozycję przedstawiła spółka Rosomak S.A., która 4 listopada została formalnie wskazana jako wykonawca. Szczegółowe zapisy zamówienia pozostają niejawne, ale jak podaje serwis Defence24, maksymalna wartość umowy ramowej została określona na 32,5 mln zł.

Rosomak – od fińskiej platformy do polskiej specjalizacji

Rosomak to licencyjna, modyfikowana w Polsce wersja fińskiego transportera Patria AMV. Konstrukcja została przystosowana do potrzeb Wojska Polskiego, w tym zmniejszona tak, aby mieściła się w ładowni samolotów transportowych C-130 Hercules. Dzięki temu pojazd można stosunkowo szybko przerzucić w rejon operacji, nie tylko drogą lądową.

Transporter napędza silnik Scania, w nowszych odmianach o mocy 610 KM. Na drogach Rosomak rozwija prędkości sięgające około 100 km/h, a w wodzie porusza się z prędkością około 10 km/h, co pozwala pokonywać przeszkody wodne bez przygotowania mostów czy przepraw. Konstrukcja 8x8 stała się bazą dla całej rodziny wozów specjalistycznych – od wersji medycznych, przez pojazdy rozpoznania technicznego, aż po warianty przeznaczone do walki w domenie radioelektronicznej.

To logistyka decyduje o realnej wartości sprzętu

Nowa umowa ramowa może wydawać się mniej spektakularna, niż prezentacja kolejnych baterii systemów przeciwlotniczych, kontraktów na nowe czołgi, czy ogłoszenia wykonawcy okrętów podwodnych w ramach programu Orka, ale w praktyce to właśnie takie dokumenty decydują o tym, czy wojsko dysponuje realną, a nie tylko papierową siłą. Nawet najlepiej uzbrojony transporter bez dostępu do części zamiennych szybko staje się drogim, nieruchomym ładunkiem.

Zabezpieczenie dostaw podzespołów i materiałów eksploatacyjnych na kilka lat do przodu ma szczególne znaczenie w sytuacji, gdy Rosomaki pełnią funkcję jednego z podstawowych wozów bojowych wojsk lądowych. Kontrakt z Rosomak S.A. stabilizuje łańcuch logistyczny i zmniejsza ryzyko, że w krytycznym momencie zabraknie elementów potrzebnych do naprawy czy przeglądu kluczowych wozów.

*Źródło zdjęcia wprowadzającego: MON / X

Marcin Kusz 28.11.2025 19:14

