Budujemy lotniczy bastion straży granicznej. Dla "czeskich oczu"

Nowoczesna baza lotnicza, własne hangary i pełna infrastruktura operacyjna – tak już w 2026 r. ma wyglądać nowe centrum lotnicze Straży Granicznej w Mińsku Mazowieckim. To jeden z ważniejszych projektów realizowanych w ramach programu modernizacji służb mundurowych, który ma zapewnić SG większą samodzielność operacyjną i bezpieczeństwo granic, zwłaszcza w kontekście zagrożeń hybrydowych, których w ostatnim czasie nie brakuje.

Plany utworzenia centralnej bazy lotnictwa Straży Granicznej w Mińsku Mazowieckim ogłoszono podczas poniedziałkowej konferencji MSWiA, poświęconej programowi modernizacji służb mundurowych na lata 2026-2029. Wiceminister Czesław Mroczek podkreślił, że rozwój floty powietrznej SG to jeden z priorytetów resortu. Nowa baza ma powstać w ścisłej współpracy z Wojskiem Polskim, które użyczy teren pod inwestycję.

Nowa baza, nowe możliwości

Planowana baza ma zapewnić Straży Granicznej niezależność operacyjną, której dziś wciąż brakuje. Obecnie lotnictwo SG korzysta m.in. z infrastruktury wojskowej, co bywa znacznym ograniczeniem, szczególnie przy dynamicznych działaniach. Nowe centrum ma być w pełni zintegrowane z systemami zarządzania przestrzenią powietrzną i gotowe do obsługi floty samolotów i śmigłowców – zarówno obecnych, jak i przyszłych. Wraz z bazą przewidziane są inwestycje w szkolenie personelu, symulatory lotu oraz zaplecze serwisowe.

Wzmocnieniu infrastruktury towarzyszy modernizacja floty. W maju 2024 r. podpisano kontrakt na dwa nowe czeskie samoloty patrolowo-rozpoznawcze Turbolet L-410, które dołączyły do już eksploatowanych jednostek. W efekcie SG dysponuje obecnie czterema maszynami tego typu, choć w praktyce dwa z nich zostaną wycofane do przeglądów technicznych, by zapewnić pełną gotowość operacyjną.

Nowe samoloty wyposażone są w nowoczesne systemy obserwacji elektrooptycznej i radarowej, co czyni je skutecznym narzędziem do wykrywania nielegalnych przekroczeń granicy, przemytników czy działań z zakresu wojny hybrydowej. Są też przydatne w poszukiwaniach osób zaginionych czy patrolach nad akwenami.

Pierwsze prace już w 2026 roku

Jak wynika z informacji uzyskanych przez InfoSecurity24, przygotowania do inwestycji rozpoczną się w 2026 r. Pierwszym etapem będzie opracowanie dokumentacji i ogłoszenie przetargu. Sama budowa ma ruszyć możliwie szybko po finalizacji formalności. Zastępca komendanta głównego SG, gen. bryg. Wioleta Gorzkowska, już w 2024 r. sygnalizowała, że formacja jest już po pierwszych rozmowach z Wojskiem Polskim. Negocjowano wtedy warunki użyczenia terenu pod budowę bazy.

Pamiętajmy, że współczesne lotnictwo nie ogranicza się już wyłącznie do patrolowania terytorium. To doskonałe narzędzie do zbierania danych wywiadowczych, wsparcia działań specjalnych oraz szybkiego reagowania w sytuacjach kryzysowych. Nie dziwi więc fakt, że MSWiA chce postawić w tym kontekście właśnie na Straż Graniczną.

*Źródło zdjęcia wprowadzającego: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie

Marcin Kusz 25.11.2025 15:00

