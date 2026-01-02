REKLAMA
Ludzie szukają pracy na Tinderze. Rynek się zepsuł

Jeśli wydaje ci się, że szukanie pracy stało się groteskowe, nie jesteś sam. Kandydaci coraz częściej rezygnują z optymalizacji CV i zamiast tego szukają kontaktów w aplikacjach randkowych.

Malwina Kuśmierek
Rynek pracy doprowadził ludzi na Tindera
Osoby obecnie szukające pracy nie mają lekko. Oprócz domyślnych założeń, że CV musi zawierać wszystkie kluczowe informacje na temat ciebie, to musi wyglądać atrakcyjnie. A potem i tak kończy w wirtualnych rękach zautomatyzowanych systemów, które muszą ocenić kilkaset innych CV. Jak się okazuje, szanse na zatrudnienie zwiększają się nie dzięki skrupulatnej optymalizacji CV, a dzięki dotarciu do właściwego człowieka - coraz częściej poza oficjalnymi kanałami rekrutacji. Dla rosnącej grupy kandydatów takim skrótem okazują się... aplikacje randkowe.

Rynek pracy tak się popsuł, że ludziom został Tinder

Zjawisko, opisywane przez Bloomberg, jest odpowiedzią na rynek pracy zdominowany przez automatyzację. Firmy, zalewane aplikacjami wysyłanymi masowo jednym kliknięciem, coraz chętniej polegają na narzędziach AI do wstępnej selekcji kandydatów. Systemy te są szybkie i tanie, ale niepozbawione błędów: potrafią odrzucić wartościowe aplikacje, zanim zobaczy je rekruter. W efekcie rozmowa z człowiekiem staje się najcenniejszą walutą w procesie zatrudniania.

Skalę zmiany pokazują dane ResumeBuilder.com. Zgodnie z wynikami ankiety prowadzonej przez platformę, jedna trzecia ankietowanych skorzystała z aplikacji randkowych do celów zawodowych, a niemal co dziesiąty deklarował, że był to główny powód korzystania z takich platform. Trzy czwarte respondentów celowo dopasowywało się do osób pracujących na stanowiskach, które sami chcieliby objąć, a dwie trzecie szukało kontaktów w konkretnych firmach. Dla wielu to się opłaciło: 88 proc. nawiązało relacje o charakterze zawodowym, a 37 proc. otrzymało ofertę pracy.

Najczęściej wybierane są aplikacje, które w założeniu nie mają nic wspólnego z karierą, jak Tinder czy Bumble. Choć ich regulaminy zniechęcają do "biznesowych" zastosowań, użytkownicy traktują je jak kolejne narzędzie do budowania sieci kontaktów - obok Instagrama czy LinkedIn, które dla wielu stały się "przeładowane", a budowanie relacji na nich zbyt "transakcyjne".

Eksperci cytowani przez Bloomberga podkreślają jednak, że ten trend jest objawem głębszego problemu. Im bardziej rekrutacja opiera się na algorytmach i poleceniach, tym większe ryzyko nierówności - osoby z gotową siecią kontaktów zyskują przewagę, a reszta musi improwizować. Aplikacje randkowe oferują bardziej osobisty, mniej formalny kontakt, ale jednocześnie przesuwają granice między sferą prywatną a zawodową, co dla części użytkowników bywa źródłem dyskomfortu.

Nie wygląda na to, by Tinder czy Bumble miały stać się nowym LinkedInem czy konkurencją dla Pracuj.pl. Dla większości to wciąż rozwiązanie tymczasowe, czasem określane jako "dziwne, ale skuteczne". Jednocześnie jest to wyraźny sygnał, że automatyzacja rekrutacji i rosnąca rola AI zmieniają nie tylko sposób selekcji kandydatów, lecz także to, gdzie i jak ludzie szukają pracy. Skoro algorytmy zamykają drzwi na etapie CV, kandydaci szukają innych wejść - nawet jeśli prowadzą one przez aplikację randkową.

02.01.2026 06:00
Tagi: PracarekrutacjaSztuczna inteligencja (AI)
