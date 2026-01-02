Będą prokuratury do walki z hejtem. "Bez znaczenia, kim jest ofiara"

Ładowanie...

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek zapowiedział powołanie wyspecjalizowanych jednostek prokuratury, które mają zajmować się ściganiem mowy nienawiści i przestępstw motywowanych uprzedzeniami. Jak wynika z informacji przekazanych mediom przez resort, trwają już prace nad rozporządzeniem formalnie wyznaczającym takie prokuratury w całym kraju.

REKLAMA

W całej Polsce mają powstać specjalne prokuratury do walki z hejtem

Zgodnie z zapowiedziami ministra, nowe jednostki mają specjalizować się w ściganiu szeroko rozumianego hejtu - niezależnie od tego, czy jego ofiarami są Ukraińcy, Żydzi, Romowie, czy obywatele Polski atakowani z powodu poglądów, pochodzenia lub wyznania. - To będzie dotyczyło szeroko pojętego hejtu. Bez znaczenia, kim jest ofiara - podkreślił Żurek w rozmowie z OKO.press, zapowiadając, że państwo będzie "ścigać każdego sprawcę".

Według wstępnych założeń rozporządzenie obejmie 16 prokuratur, głównie rejonowych, m.in. w Łomży, Bydgoszczy, Krakowie, Lublinie, Poznaniu czy Przemyślu, a także kilka jednostek w Warszawie i podwarszawskim Piasecznie. W każdej z nich mają powstać kilkuosobowe zespoły prokuratorów, które - obok innych ustawowych obowiązków - będą prowadzić sprawy dotyczące mowy nienawiści, przestępstw na tle narodowościowym i religijnym oraz propagowania totalitaryzmów.

Kluczową rolę w nowym systemie ma pełnić Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga, gdzie planowane jest utworzenie centralnego zespołu koordynującego najważniejsze postępowania tego typu w Polsce. Jednostka ta ma odpowiadać także za szkolenia oraz wyznaczanie kierunków działań dla prokuratorów w całym kraju. Z informacji OKO.press wynika, że jednym z członków zespołu ma być prokurator Maciej Młynarczyk, od lat zajmujący się sprawami mowy nienawiści.

Minister Żurek podkreśla, że problem hejtu w Polsce narasta, zwłaszcza w internecie, a dodatkowym wyzwaniem staje się rozwój narzędzi opartych na sztucznej inteligencji, w tym technologii deepfake. Specjalizacja prokuratorów ma - według resortu - zmienić dotychczasowe podejście do tego typu spraw, które często kończyły się umorzeniami. Jak podaje OKO.press, wyznaczenie wyspecjalizowanych jednostek jest już przesądzone, a rozporządzenie może wejść w życie w lutym 2026 roku.

Więcej na temat Rzeczpospolitej Cyfrowej:

REKLAMA

Jest tego więcej

Ustaw Spider’s Web jako preferowane medium w Google

REKLAMA

Malwina Kuśmierek 02.01.2026 11:28

Ładowanie...