Para powitała małego Blika. Urzędnicy nie kupili pomysłu na imię

Choć w rankingach popularności imion tak dla dziewczynek jak i chłopców królują "zwykłe" imiona, tak nietrudno znaleźć w danych GUS Platona, Timofija czy Yustynę. Są także przypadki imion, których nie znajdziemy w rejestrach, bo zostały zwyczajnie odrzucone przez urzędników. Do takich imion możemy zaliczyć Ziomka, Parodię, Nutellę, Marcepana a od dziś także Blika.

Blik nie przeszedł. Urząd Stanu Cywilnego odmówił rodzicom

O sprawie poinformował portal Katowice.pl, w corocznym podsumowaniu imion nadanych dzieciom urodzonym w Katowicach. Jak wynika z danych przekazanych przez tamtejszy Urząd Stanu Cywilnego, w 2025 roku pracownicy USC odmówili rejestracji imion dwóch dzieci.

Najwięcej emocji wzbudził przypadek Blika - rodzice chcieli nadać dziecku imię Blik, jednak kierownik USC odmówił przyjęcia oświadczenia. Powód był formalny: imię nie funkcjonuje w języku polskim jako imię osobowe. Zgodnie z przepisami urzędnik ma obowiązek zareagować w takich sytuacjach, podobnie jak wtedy, gdy imię jest zdrobniałe, ośmieszające lub nieprzyzwoite.

Druga z odmów dotyczyła imienia Woj, będącego skrótem od Wojciecha.

Decyzja urzędników jest słuszna, bo Blik nie jest przypadkowym zbitkiem liter

"Blik" to nazwa jednego z najważniejszych systemów płatności w Polsce, obsługiwanego przez przedsiębiorstwo Polski System Płatności. Rozwiązanie stało się dla wielu Polaków domyślnym sposobem płacenia w internecie i sklepach stacjonarnych, a także narzędziem do przelewów na telefon i wypłat z bankomatów. Skala użycia jest na tyle duża, że marka wyszła poza branżę finansową i na trwałe weszła do języka potocznego - prawdopodobnie każdy spotkał się ze sformułowaniem "weź mi wyślij Blika" czy "zapłacę Blikiem".

Sama nazwa "Blik" powstała jako efekt pracy brandingowej i - jak tłumaczą jej twórcy - miała być krótka, polsko brzmiąca i łatwa do wymówienia również za granicą. Dźwiękonaśladowcze słowo przywołuje skojarzenia z błyskiem i światłem, a na poziomie znaczeń nawiązuje do "bliskości", "linku" i "clicku", podkreślając szybkość oraz prostotę transakcji. W słownikach języka polskiego "blik" funkcjonuje także jako termin artystyczna i fotograficzny, opisujący refleks światła.

Choć nazwa "Blik" na stałe wpisała się w codzienność milionów Polaków, katowicki USC potwierdza, że w świetle obyczajów nadal pozostaje nazwą systemu płatniczego, a nie imieniem. Co jest dobre, bo nie wyobrażam sobie szkolnego i dorosłego życia młodego Blika - "Ej Blik, weź mi zapłać za czipsy"; "Wysłałam Blika po zakupy ", "Dobra, ale kto je odbierze", "No Blik".

Jest tego więcej

Malwina Kuśmierek 31.12.2025 12:59

