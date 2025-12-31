REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Para powitała małego Blika. Urzędnicy nie kupili pomysłu na imię

Blik jest wszędzie: w sklepach, w telefonach, w bankach, ale w aktach urodzeń jednak się nie pojawi.

Malwina Kuśmierek
Urzędnicy z Katowic odmówili rejestracji imienia dziecka Blik
REKLAMA

Choć w rankingach popularności imion tak dla dziewczynek jak i chłopców królują "zwykłe" imiona, tak nietrudno znaleźć w danych GUS Platona, Timofija czy Yustynę. Są także przypadki imion, których nie znajdziemy w rejestrach, bo zostały zwyczajnie odrzucone przez urzędników. Do takich imion możemy zaliczyć Ziomka, Parodię, Nutellę, Marcepana a od dziś także Blika.

REKLAMA

Blik nie przeszedł. Urząd Stanu Cywilnego odmówił rodzicom

O sprawie poinformował portal Katowice.pl, w corocznym podsumowaniu imion nadanych dzieciom urodzonym w Katowicach. Jak wynika z danych przekazanych przez tamtejszy Urząd Stanu Cywilnego, w 2025 roku pracownicy USC odmówili rejestracji imion dwóch dzieci.

Najwięcej emocji wzbudził przypadek Blika - rodzice chcieli nadać dziecku imię Blik, jednak kierownik USC odmówił przyjęcia oświadczenia. Powód był formalny: imię nie funkcjonuje w języku polskim jako imię osobowe. Zgodnie z przepisami urzędnik ma obowiązek zareagować w takich sytuacjach, podobnie jak wtedy, gdy imię jest zdrobniałe, ośmieszające lub nieprzyzwoite.

Druga z odmów dotyczyła imienia Woj, będącego skrótem od Wojciecha.

Decyzja urzędników jest słuszna, bo Blik nie jest przypadkowym zbitkiem liter

"Blik" to nazwa jednego z najważniejszych systemów płatności w Polsce, obsługiwanego przez przedsiębiorstwo Polski System Płatności. Rozwiązanie stało się dla wielu Polaków domyślnym sposobem płacenia w internecie i sklepach stacjonarnych, a także narzędziem do przelewów na telefon i wypłat z bankomatów. Skala użycia jest na tyle duża, że marka wyszła poza branżę finansową i na trwałe weszła do języka potocznego - prawdopodobnie każdy spotkał się ze sformułowaniem "weź mi wyślij Blika" czy "zapłacę Blikiem".

Sama nazwa "Blik" powstała jako efekt pracy brandingowej i - jak tłumaczą jej twórcy - miała być krótka, polsko brzmiąca i łatwa do wymówienia również za granicą. Dźwiękonaśladowcze słowo przywołuje skojarzenia z błyskiem i światłem, a na poziomie znaczeń nawiązuje do "bliskości", "linku" i "clicku", podkreślając szybkość oraz prostotę transakcji. W słownikach języka polskiego "blik" funkcjonuje także jako termin artystyczna i fotograficzny, opisujący refleks światła.

Choć nazwa "Blik" na stałe wpisała się w codzienność milionów Polaków, katowicki USC potwierdza, że w świetle obyczajów nadal pozostaje nazwą systemu płatniczego, a nie imieniem. Co jest dobre, bo nie wyobrażam sobie szkolnego i dorosłego życia młodego Blika - "Ej Blik, weź mi zapłać za czipsy"; "Wysłałam Blika po zakupy ", "Dobra, ale kto je odbierze", "No Blik".

Więcej na temat Polski i Polaków w cyfrowym świecie:

REKLAMA

Jest tego więcej
Ustaw Spider’s Web jako preferowane medium w Google

REKLAMA
Malwina Kuśmierek
31.12.2025 12:59
Tagi: BLIKpolska
Najnowsze
12:59
Para powitała małego Blika. Urzędnicy nie kupili pomysłu na imię
Aktualizacja: 2025-12-31T12:59:06+01:00
12:21
Samsung schłodzi emocje. To świetna wiadomość
Aktualizacja: 2025-12-31T12:21:17+01:00
12:01
mObywatel przestanie działać na starszych telefonach. Twój jest na liście?
Aktualizacja: 2025-12-31T12:01:45+01:00
11:32
Prawilne Polki na TikToku domagają się PolExitu. Problem w tym, że nie istnieją
Aktualizacja: 2025-12-31T11:32:49+01:00
11:12
Nowy iPhone wydaje dziwne dźwięki. Użytkownicy mają problem
Aktualizacja: 2025-12-31T11:12:15+01:00
11:04
Samsung naprawi aparat. Zmianę zobaczysz gołym okiem
Aktualizacja: 2025-12-31T11:04:00+01:00
10:21
Kometa 3I/Atlas odsłania karty. Wyliczyli, czy ma silniki
Aktualizacja: 2025-12-31T10:21:26+01:00
10:08
mObywatel pomógł mi donieść na sąsiada. Sprawdziłem nowego asystenta
Aktualizacja: 2025-12-31T10:08:19+01:00
9:02
Samsung ma kłopot z zegarkami. Lepiej nie aktualizuj
Aktualizacja: 2025-12-31T09:02:00+01:00
8:00
Długopis z ChatemGPT. To jest niby ten cudowny gadżet od twórcy iPhone'a
Aktualizacja: 2025-12-31T08:00:00+01:00
7:00
Apple mówi, że zaczęło się odliczanie. "W styczniu wszystko się zmieni"
Aktualizacja: 2025-12-31T07:00:00+01:00
6:23
Samsung The Frame w końcu ma rywala. Ależ starcie nie-telewizorów
Aktualizacja: 2025-12-31T06:23:10+01:00
6:23
2026 lepszym rokiem niż 2025? Zdziwicie się, ale tak będzie
Aktualizacja: 2025-12-31T06:23:00+01:00
6:22
Zrobili wodór ze światła. Może wreszcie będzie zielonym paliwem
Aktualizacja: 2025-12-31T06:22:39+01:00
6:01
Stworzyliśmy pożeracza CO2. Jest taniutki i doprowadzi do przełomu
Aktualizacja: 2025-12-31T06:01:00+01:00
6:00
TOP 7 telewizorów 75 cali do 5500 zł - kompletny ranking 2025
Aktualizacja: 2025-12-31T06:00:00+01:00
20:40
Takich rakiet Polska jeszcze nie miała. Najdroższy system w historii wojska
Aktualizacja: 2025-12-30T20:40:48+01:00
20:19
Londyn odcięty w najgorszym czasie. Pod La Manche padło wszystko
Aktualizacja: 2025-12-30T20:19:30+01:00
19:56
Gry Trine za darmo. Cztery mocne platformówki masz dwoma klikami
Aktualizacja: 2025-12-30T19:56:23+01:00
19:22
Jest kasa na elektrownię atomową. Tyle wydamy na pierwszy etap
Aktualizacja: 2025-12-30T19:22:53+01:00
19:05
Samolot uratował się sam. Pierwsze takie lądowanie w historii
Aktualizacja: 2025-12-30T19:05:57+01:00
18:52
Polska szuka nazwy dla wojskowych satelitów. Prosi o pomoc internety
Aktualizacja: 2025-12-30T18:52:37+01:00
18:00
Mini LED wreszcie dorósł do OLED-a. Halo Control zmienia reguły gry
Aktualizacja: 2025-12-30T18:00:00+01:00
17:47
Cyberpunk 2077 VHS zaciera różnice gry i rzeczywistości. Nie odróżnisz
Aktualizacja: 2025-12-30T17:47:43+01:00
17:34
Ksiądz chodzi po kolędzie, a ty czaisz się w oknie? Jest od tego aplikacja
Aktualizacja: 2025-12-30T17:34:38+01:00
16:51
Abonament RTV nie pozwoli ci uciec z zaległą kasą. Nawet kiedy zniknie
Aktualizacja: 2025-12-30T16:51:03+01:00
16:42
Każda apka bankowa powinna mieć takie zabezpieczenie. Oszuści w ryk
Aktualizacja: 2025-12-30T16:42:05+01:00
16:36
Play z internetem 0 zł przez rok. To najszybszy światłowód
Aktualizacja: 2025-12-30T16:36:13+01:00
16:19
Spider’s Web w nowych Wiadomościach Google. Zaobserwuj nas a obiecujemy, nie pożałujesz
Aktualizacja: 2025-12-30T16:19:26+01:00
16:03
Nowy system Microsoftu wyciekł. Android zabił go w powijakach
Aktualizacja: 2025-12-30T16:03:11+01:00
15:51
Xbox złapał mnie w pułapkę. Trzeba uciekać, a nie mam jak
Aktualizacja: 2025-12-30T15:51:21+01:00
13:49
TCL 75C7K - ogromny QD‑Mini LED. Bez pudrowania rzeczywistości
Aktualizacja: 2025-12-30T13:49:57+01:00
13:00
Nowe czołgi K2 dla Wojska Polskiego. Jest potężny kontrakt
Aktualizacja: 2025-12-30T13:00:13+01:00
12:40
PKP Intercity będzie mieć superszybkie pociągi. Wiemy, co chcą kupić
Aktualizacja: 2025-12-30T12:40:12+01:00
11:08
Kometa 3I/Atlas to wierzchołek góry lodowej. Szokujące wyliczenia
Aktualizacja: 2025-12-30T11:08:56+01:00
10:46
Co potrafi Predator X27UZ1? Nowy monitor na nowy rok
Aktualizacja: 2025-12-30T10:46:39+01:00
10:37
System kaucyjny zaczyna naprawdę działać. Wreszcie coś drgnęło
Aktualizacja: 2025-12-30T10:37:18+01:00
8:59
Wydadzą miliony na remont lotniska Chopina. Chwilę później je zamkną
Aktualizacja: 2025-12-30T08:59:24+01:00
8:37
Linia lotnicza mówi "nie", prawo mówi "tak". Jak odzyskać pieniądze za zmarnowany lot
Aktualizacja: 2025-12-30T08:37:45+01:00
7:52
Stworzyli elektroniczny nos. Wykryje grzyba na ścianie, zanim go zauważysz
Aktualizacja: 2025-12-30T07:52:56+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA