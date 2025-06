Historia BLIK-a. Potrzebny był nowy Jagiełło, żeby zrobić z Polski potęgę

Jak się później okazało Jagiełło nie rzucał słów na wiatr. Polaków do nowej metody przekonała nie tylko powszechność systemu czy fakt, że stworzyły go dobrze znane obywatelom podmioty. Sukces BLIK-a to wynik prostoty całego systemu. Brak oddzielnej aplikacji. Brak konieczności wprowadzania danych karty. Użytkownicy po prostu otwierają aplikację mobilną swojego banku, generują sześciocyfrowy kod i używają go do potwierdzenia płatności online, w terminalach punktów handlowo-usługowych, bankomatach, a nawet do przelewów peer-to-peer (P2P) - popularnych "BLIK-ów na telefon".