Google zajrzał do zbiorowej świadomości Polaków. Cudowny chaos
Wybory prezydenckie, nowy papież, Labubu, Heweliusz i cena iPhone'a - to tylko kilka z najczęściej wyszukiwanych przez Polaków fraz w 2025 roku. Ten ranking jest tak barwny i chaotyczny, że aż trudno uwierzyć, że opisuje tylko jeden rok.
Grudzień to czas podsumowań, a wśród nich jedno, które co roku pozwala nam zajrzeć w zbiorową świadomość użytkowników internetu. Google Polska udostępniło właśnie „Rok w wyszukiwarce 2025”, czyli zestawienie haseł, które najmocniej przyciągały uwagę Polaków. I jak zawsze – jest tu wszystko: od wielkiej polityki, przez filmy i seriale, aż po pytania, które trudno byłoby wymyślić nawet najbardziej kreatywnemu copywriterowi.
Wybory, Labubu i Heweliusz. Czego szukaliśmy w Google w 2025 roku?
Na podium haseł najdynamiczniej rosnących w popularności znalazły się trzy słowa, które dobrze streszczają polski rok 2025: wybory prezydenckie, tajemnicze dla wielu Labubu oraz wyniki wyborów. Dopiero za tym polityczno-popkulturowym TOP5 pojawia się Heweliusz - serial Netflixa opisujący zatonięcie polskiego promu - oraz nazwiska, które nie schodziły z czołówek: zmarłej aktorki kabaretowej Joanny Kołaczkowskiej, nowego prezydent Polski czy zabitego aktywisty amerykańskiej prawicy Charliego Kirka.
Hasła zyskujące na popularności - najczęściej wyszukiwane przez Polaków w Google w 2025 roku:
- Wybory prezydenckie
- Labubu
- Wyniki wyborów
- Heweliusz
- Joanna Kołaczkowska
- Karol Nawrocki
- Charlie Kirk
- Robert Prevost
- Iran
- Papież Franciszek
Kogo szukaliśmy? Politycy, artyści i twórcy internetowi
Lista najczęściej wyszukiwanych ludzi to dowód na to, że w 2025 roku najbardziej interesowały nas postacie z walczące w wyborach prezydenckich. Poza kandydatami szukaliśmy także Roberta Prevosta - nowego papieża, Justyny Steczkowskiej - reprezentantki Polski na Eurowizji oraz Jana Urbana - obecnego selekcjonera reprezentacji Polski w piłce nożnej.
Najczęściej wyszukiwane hasła w kategorii "Ludzie" w polskim Google w 2025 roku:
- Karol Nawrocki
- Robert Prevost
- Rafał Trzaskowski
- Justyna Steczkowska
- Grzegorz Braun
- Maciej Maciak
- Adrian Zandberg
- Joanna Senyszyn
- Krzysztof Stanowski
- Jan Urban
W osobnym zestawieniu Google wymienia również tych, których w tym roku pożegnaliśmy. Najczęściej wyszukiwaną osobą była aktorka Joanna Kołaczkowska, a dalej m.in. Charlie Kirk, papież Franciszek oraz legendarny muzyk Ozzy Osbourne.
Najczęściej wyszukiwane hasła w kategorii "Ludzie, których pożegnaliśmy" w polskim Google w 2025 roku:
- Joanna Kołaczkowska
- Charlie Kirk
- Papież Franciszek
- Ozzy Osbourne
- Diogo Jota
- Katarzyna Stoparczyk
- DJ Hazel
- Tomasz Jakubiak
- Sonia Szklanowska
- Barbara Skrzypek
Co to jest Labubu i dlaczego kosztuje tyle F16?
W 2025 roku Polacy wyjątkowo często pytali Google o... ceny. I tu nie ma nudy: na pierwszym miejscu w kategorii "Ile kosztuje…?" znalazł się F16, dalej Labubu, a tuż obok nich - zestaw Minecraft w McDonald’s i klasyczny burger Drwala. W zestawieniu znalazły się też produkty, które od lat budzą emocje, jak 100 g złota czy - nieco bliższe codzienności - przegląd auta.
Najczęściej wyszukiwane hasła w kategorii "Ile kosztuje?" w polskim Google w 2025 roku:
- F16
- Labubu
- zestaw Minecraft w McDonald's
- burger Drwala
- 100 g złota
- przegląd auta
- iPhone 17
- bilet na koncert Pitbulla
- Wojanek
- szczepionka na krztusiec
Labubu pojawia się również w kategorii "Co to…?", co oznacza, że nie tylko chcieliśmy wiedzieć, ile kosztuje, ale w ogóle czym jest. Tu Polacy szukali też wyjaśnień takich pojęć jak snus, polucja, late poll czy KPO.
Najczęściej wyszukiwane hasła w kategorii "Co to...?" w polskim Google w 2025 roku:
- snus
- Szon Patrol
- polucja
- wotum zaufania
- late poll
- Labubu
- KPO
- za Święto 11 listopada
- ablacja
- 67
"Co robi papież?" i inne pytania dnia codziennego
Hasła z kategorii "Co robi...?” to coroczny festiwal ludzkiej ciekawości - czasem poważnej, czasem zaskakującej. W 2025 roku na pierwszym miejscu znalazło się pytanie: "Co robi papież?". Dalej wybijały się wyszukiwania dotyczące życia publicznego, popkultury i nowych mediów, m.in. "Co robi żona Karola Nawrockiego?", "Co robi Will Smith w Polsce?" czy "Co robi mąż zaufania?".
Interesowało nas także jak zrobić "dobrą kiełbasę" czy "tynk mozaikowy", aktywnie szukaliśmy "jak zmienić miejsce głosowania" oraz "gdzie pasikonik ma uszy".
Heweliusz, Squid Game i inne ekranowe hity
Wśród najpopularniejszych filmów dominowały tytuły różne gatunkowo, ale łączone dużą kampanią i głośnym odbiorem. Na pierwszym miejscu znalazł się Dom dobry, potem Konklawe oraz długo wyczekiwany film Minecraft. TOP5 zamknęły Druga Furioza i Bridget Jones: Szalejąc za facetem.
W serialach królował wspomniany już Heweliusz, za nim Squid Game, a dalej Wzgórze psów, 1670 i Dojrzewanie. Lista pokazuje, że oglądaliśmy mieszankę lokalnych produkcji i globalnych hitów.
Najczęściej wyszukiwane hasła w kategorii "Filmy" w polskim Google w 2025 roku:
- Dom dobry
- Konklawe
- Minecraft
- Druga Furioza
- Bridget Jones: Szalejąc za facetem
- Nosferatu
- Frankenstein
- Babygirl
- Thunderbolts
- Obecność 4: Ostatnie namaszczenie
Najczęściej wyszukiwane hasła w kategorii "Seriale" w polskim Google w 2025 roku:
- Heweliusz
- Squid Game
- Wzgórze psów
- 1670
- Dojrzewanie
- Ginny & Georgia
- Tylko jedno spojrzenie
- The Last of Us
- Wednesday
- Czarne stokrotki
Co nas nurtowało? Od papieskiej sukcesji po katastrofę Heweliusza
W sekcji pytań o "ile" i "kiedy" mocno dominowały wątki polityczne i kościelne - m.in. kiedy wybory prezydenckie, kiedy konklawe czy kiedy pogrzeb papieża Franciszka. Polacy pytali też o fakty z historii i współczesności, np. ile osób przeżyło katastrofę Heweliusza.
Najczęściej wyszukiwane hasła w kategorii "Ile...?" w polskim Google w 2025 roku:
- kolan ma koń
- zarabia prezydent Polski
- palców ma kot
- wymion ma krowa
- jest powiatów w Polsce
- miejsc ma Tauron Arena Kraków
- trwa konklawe
- miast jest w Polsce
- trwa kadencja prezydenta
- osób przeżyło katastrofę Heweliusza
Najczęściej wyszukiwane hasła w kategorii "Kiedy...?" w polskim Google w 2025 roku:
- wybory prezydenckie
- druga tura wyborów
- wyniki wyborów prezydenckich
- konklawe
- debata Mentzen Trzaskowski
- gra Iga Świątek
- pogrzeb papieża Franciszka
- drugi sezon 1670
- będzie debata prezydencka
- gra Kamil Majchrzak
Google nie poskąpił także listy najpopularniejszych pytań zaczynających się od "czy…?". Wśród nich znalazły się te związane z kalendarzem i świętami, jak czy 11 lipca jest dniem wolnym od pracy, ale także te dotyczące globalnych niepokojów, w tym powracające od lat pytanie: czy będzie wojna. W 2025 roku szukaliśmy też informacji, czy papież Franciszek żyje oraz czy wybrano papieża.
Najczęściej wyszukiwane hasła w kategorii "Czy...?" w polskim Google w 2025 roku:
- 11 lipca jest dniem wolnym od pracy
- zaskroniec mruga
- w Wielką Sobotę można jeść mięso
- papież Franciszek żyje
- będzie wojna
- 2 maja sklepy są otwarte
- wybrano papieża
- Wielki Piątek jest wolny od pracy
- religia wlicza się do średniej
- metro już działa
Google jak coroczny barometr nastrojów
"Rok w wyszukiwarce 2025" pokazuje Polskę w pigułce - ciekawą świata, reagującą na bieżące wydarzenia i nieustannie zadającą pytania, które łączą wielką politykę, technologię, kulturę i codzienne życie. A że czasem interesuje nas to, ile kolan ma koń, jak zrobić dobrą kiełbasę albo gdzie kupić ciasto kataifi? To tylko dowód na to, że wyszukiwarka pozostaje miejscem, w którym w równym stopniu lądują sprawy poważne i te zupełnie błahe. I właśnie dlatego te podsumowania są tak fascynujące.
