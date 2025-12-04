Google zajrzał do zbiorowej świadomości Polaków. Cudowny chaos

Ładowanie...

Grudzień to czas podsumowań, a wśród nich jedno, które co roku pozwala nam zajrzeć w zbiorową świadomość użytkowników internetu. Google Polska udostępniło właśnie „Rok w wyszukiwarce 2025”, czyli zestawienie haseł, które najmocniej przyciągały uwagę Polaków. I jak zawsze – jest tu wszystko: od wielkiej polityki, przez filmy i seriale, aż po pytania, które trudno byłoby wymyślić nawet najbardziej kreatywnemu copywriterowi.

Wybory, Labubu i Heweliusz. Czego szukaliśmy w Google w 2025 roku?

Na podium haseł najdynamiczniej rosnących w popularności znalazły się trzy słowa, które dobrze streszczają polski rok 2025: wybory prezydenckie, tajemnicze dla wielu Labubu oraz wyniki wyborów. Dopiero za tym polityczno-popkulturowym TOP5 pojawia się Heweliusz - serial Netflixa opisujący zatonięcie polskiego promu - oraz nazwiska, które nie schodziły z czołówek: zmarłej aktorki kabaretowej Joanny Kołaczkowskiej, nowego prezydent Polski czy zabitego aktywisty amerykańskiej prawicy Charliego Kirka.

Hasła zyskujące na popularności - najczęściej wyszukiwane przez Polaków w Google w 2025 roku:

Wybory prezydenckie Labubu Wyniki wyborów Heweliusz Joanna Kołaczkowska Karol Nawrocki Charlie Kirk Robert Prevost Iran Papież Franciszek

Kogo szukaliśmy? Politycy, artyści i twórcy internetowi

Lista najczęściej wyszukiwanych ludzi to dowód na to, że w 2025 roku najbardziej interesowały nas postacie z walczące w wyborach prezydenckich. Poza kandydatami szukaliśmy także Roberta Prevosta - nowego papieża, Justyny Steczkowskiej - reprezentantki Polski na Eurowizji oraz Jana Urbana - obecnego selekcjonera reprezentacji Polski w piłce nożnej.

Najczęściej wyszukiwane hasła w kategorii "Ludzie" w polskim Google w 2025 roku:

Karol Nawrocki Robert Prevost Rafał Trzaskowski Justyna Steczkowska Grzegorz Braun Maciej Maciak Adrian Zandberg Joanna Senyszyn Krzysztof Stanowski Jan Urban

W osobnym zestawieniu Google wymienia również tych, których w tym roku pożegnaliśmy. Najczęściej wyszukiwaną osobą była aktorka Joanna Kołaczkowska, a dalej m.in. Charlie Kirk, papież Franciszek oraz legendarny muzyk Ozzy Osbourne.

Najczęściej wyszukiwane hasła w kategorii "Ludzie, których pożegnaliśmy" w polskim Google w 2025 roku:

Joanna Kołaczkowska Charlie Kirk Papież Franciszek Ozzy Osbourne Diogo Jota Katarzyna Stoparczyk DJ Hazel Tomasz Jakubiak Sonia Szklanowska Barbara Skrzypek

Co to jest Labubu i dlaczego kosztuje tyle F16?

W 2025 roku Polacy wyjątkowo często pytali Google o... ceny. I tu nie ma nudy: na pierwszym miejscu w kategorii "Ile kosztuje…?" znalazł się F16, dalej Labubu, a tuż obok nich - zestaw Minecraft w McDonald’s i klasyczny burger Drwala. W zestawieniu znalazły się też produkty, które od lat budzą emocje, jak 100 g złota czy - nieco bliższe codzienności - przegląd auta.

Najczęściej wyszukiwane hasła w kategorii "Ile kosztuje?" w polskim Google w 2025 roku:

F16 Labubu zestaw Minecraft w McDonald's burger Drwala 100 g złota przegląd auta iPhone 17 bilet na koncert Pitbulla Wojanek szczepionka na krztusiec

Labubu pojawia się również w kategorii "Co to…?", co oznacza, że nie tylko chcieliśmy wiedzieć, ile kosztuje, ale w ogóle czym jest. Tu Polacy szukali też wyjaśnień takich pojęć jak snus, polucja, late poll czy KPO.

Najczęściej wyszukiwane hasła w kategorii "Co to...?" w polskim Google w 2025 roku:

snus Szon Patrol polucja wotum zaufania late poll Labubu KPO za Święto 11 listopada ablacja 67

"Co robi papież?" i inne pytania dnia codziennego

Hasła z kategorii "Co robi...?” to coroczny festiwal ludzkiej ciekawości - czasem poważnej, czasem zaskakującej. W 2025 roku na pierwszym miejscu znalazło się pytanie: "Co robi papież?". Dalej wybijały się wyszukiwania dotyczące życia publicznego, popkultury i nowych mediów, m.in. "Co robi żona Karola Nawrockiego?", "Co robi Will Smith w Polsce?" czy "Co robi mąż zaufania?".

Interesowało nas także jak zrobić "dobrą kiełbasę" czy "tynk mozaikowy", aktywnie szukaliśmy "jak zmienić miejsce głosowania" oraz "gdzie pasikonik ma uszy".

Heweliusz, Squid Game i inne ekranowe hity

Wśród najpopularniejszych filmów dominowały tytuły różne gatunkowo, ale łączone dużą kampanią i głośnym odbiorem. Na pierwszym miejscu znalazł się Dom dobry, potem Konklawe oraz długo wyczekiwany film Minecraft. TOP5 zamknęły Druga Furioza i Bridget Jones: Szalejąc za facetem.

W serialach królował wspomniany już Heweliusz, za nim Squid Game, a dalej Wzgórze psów, 1670 i Dojrzewanie. Lista pokazuje, że oglądaliśmy mieszankę lokalnych produkcji i globalnych hitów.

Najczęściej wyszukiwane hasła w kategorii "Filmy" w polskim Google w 2025 roku:

Dom dobry Konklawe Minecraft Druga Furioza Bridget Jones: Szalejąc za facetem Nosferatu Frankenstein Babygirl Thunderbolts Obecność 4: Ostatnie namaszczenie

Najczęściej wyszukiwane hasła w kategorii "Seriale" w polskim Google w 2025 roku:

Heweliusz Squid Game Wzgórze psów 1670 Dojrzewanie Ginny & Georgia Tylko jedno spojrzenie The Last of Us Wednesday Czarne stokrotki

Co nas nurtowało? Od papieskiej sukcesji po katastrofę Heweliusza

W sekcji pytań o "ile" i "kiedy" mocno dominowały wątki polityczne i kościelne - m.in. kiedy wybory prezydenckie, kiedy konklawe czy kiedy pogrzeb papieża Franciszka. Polacy pytali też o fakty z historii i współczesności, np. ile osób przeżyło katastrofę Heweliusza.

Najczęściej wyszukiwane hasła w kategorii "Ile...?" w polskim Google w 2025 roku:

kolan ma koń zarabia prezydent Polski palców ma kot wymion ma krowa jest powiatów w Polsce miejsc ma Tauron Arena Kraków trwa konklawe miast jest w Polsce trwa kadencja prezydenta osób przeżyło katastrofę Heweliusza

Najczęściej wyszukiwane hasła w kategorii "Kiedy...?" w polskim Google w 2025 roku:

wybory prezydenckie druga tura wyborów wyniki wyborów prezydenckich konklawe debata Mentzen Trzaskowski gra Iga Świątek pogrzeb papieża Franciszka drugi sezon 1670 będzie debata prezydencka gra Kamil Majchrzak

Google nie poskąpił także listy najpopularniejszych pytań zaczynających się od "czy…?". Wśród nich znalazły się te związane z kalendarzem i świętami, jak czy 11 lipca jest dniem wolnym od pracy, ale także te dotyczące globalnych niepokojów, w tym powracające od lat pytanie: czy będzie wojna. W 2025 roku szukaliśmy też informacji, czy papież Franciszek żyje oraz czy wybrano papieża.

Najczęściej wyszukiwane hasła w kategorii "Czy...?" w polskim Google w 2025 roku:

11 lipca jest dniem wolnym od pracy zaskroniec mruga w Wielką Sobotę można jeść mięso papież Franciszek żyje będzie wojna 2 maja sklepy są otwarte wybrano papieża Wielki Piątek jest wolny od pracy religia wlicza się do średniej metro już działa

Google jak coroczny barometr nastrojów

"Rok w wyszukiwarce 2025" pokazuje Polskę w pigułce - ciekawą świata, reagującą na bieżące wydarzenia i nieustannie zadającą pytania, które łączą wielką politykę, technologię, kulturę i codzienne życie. A że czasem interesuje nas to, ile kolan ma koń, jak zrobić dobrą kiełbasę albo gdzie kupić ciasto kataifi? To tylko dowód na to, że wyszukiwarka pozostaje miejscem, w którym w równym stopniu lądują sprawy poważne i te zupełnie błahe. I właśnie dlatego te podsumowania są tak fascynujące.

Malwina Kuśmierek 04.12.2025 09:00

