REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Google wciska nowość w pasek wyszukiwania. Dziękujemy, nie prosiliśmy

Google planuje dodać przycisk generowania obrazów bezpośrednio obok pola wpisywania hasła w swojej głównej aplikacji. 

Oliwier Nytko
Google wciska nowość w pasek wyszukiwania. Dziękujemy, nie prosiliśmy
REKLAMA

Google Chrome, który kiedyś słynął z ascezy i szybkości, zaczyna przypominać przeładowany cyfrowy bazar. Liczba wtyczek, bocznych paneli i integracji z usługami sprawia, że samo przeglądanie sieci schodzi czasem na drugi plan. Użytkownicy coraz częściej gubią się w gąszczu opcji, które teoretycznie miały ułatwiać życie, a w praktyce dokładają niepotrzebnego obciążenia przy prostych czynnościach.

Trudno oprzeć się wrażeniu, że interfejsy z Mountain View (Mapy ktoś coś?) pękają w szwach, a mimo to firma dokłada kolejne elementy. Zamiast upraszczać, inżynierowie zdają się testować cierpliwość odbiorców, dodając nowe przyciski w miejscach, które do tej pory służyły do wpisywania prostych haseł. I nie będzie lepiej, o czym się właśnie dowiedzieliśmy.

REKLAMA

Nano Banana wchodzi do mobilnego Chrome i Google'a

Redaktorzy serwisu Android Authority dotarli do śladów nowej funkcji ukrytej w kodzie aplikacji. Chodzi o generator obrazów o dość nietypowej nazwie kodowej Nano Banana. Ma on zostać zintegrowany bezpośrednio z paskiem wyszukiwania, co już zapowiada się niekoniecznie ciekawie.

Mechanizm działania ma być maksymalnie uproszczony. Po dotknięciu paska wyszukiwania użytkownik zobaczy ikonę „plusa” po lewej stronie. Kliknięcie rozwinie menu kontekstowe, z którego będzie można wybrać opcję Create images, wywołując tym samym narzędzie bez konieczności opuszczania bieżącego widoku.

Proces generowania wygląda standardowo dla tego typu rozwiązań AI. Wystarczy wpisać tekstowy prompt, wysłać go i poczekać na wyniki. Całość dzieje się wewnątrz aplikacji Google, co eliminuje potrzebę przechodzenia na dedykowane strony internetowe Gemini czy uruchamiania osobnych narzędzi.

Testy trwają szerzej

Warto zauważyć, że to nie pierwsze miejsce, w którym pojawia się Nano Banana. Google testuje to narzędzie również w przeglądarce Chrome Canary na Androida, przenosząc funkcję znaną wcześniej z wersji desktopowej.

W mobilnym Chrome proces wygląda podobnie jak w aplikacji Google. Po dotknięciu paska adresu i ikony plusa, użytkownik otrzymuje dostęp do menu z opcjami takimi jak Aparat, Galeria czy właśnie Utwórz obraz. Wybór tej ostatniej powoduje pojawienie się specjalnego pola poniżej paska adresu, gdzie można wpisać polecenie dla AI.

Źródło: Windows Report

Wygenerowana grafika pojawia się bezpośrednio w przeglądarce, z opcją szybkiego pobrania lub udostępnienia, a całości towarzyszy ostrzeżenie o możliwych nieścisłościach generowanych przez sztuczną inteligencję.

Odkrycia w samej aplikacji Google dokonano podczas analizy pliku APK w wersji 16.47.49. Choć ślady tej funkcji były widoczne w kodzie już na początku października, teraz nabierają realnych kształtów. Wygląda na to, że Google zamierza dopracować funkcję w kanałach testowych (Canary, Dev, Beta), by ostatecznie wdrożyć ją jako jeden z elementów wyszukiwania napędzanego przez Gemini.

Czy to potrzebne?

Pozostaje pytanie o użyteczność: i nie, nie jest to nikomu potrzebne, poza akcjonariuszami, których uśmiechy pojawiają się na twarzach, gdy słyszą te dwie magiczne literki obok siebie - AI. Dublowanie funkcji dostępnych już w Gemini czy Lens wydaje się zbędnym komplikowaniem interfejsu. Wygląda to na rozwiązanie szukające problemu, a wciskanie przycisku generowania grafik obok pola wyszukiwania może prowadzić do przypadkowych kliknięć. Ale jest AI wszędzie? Ano jest.

Poznaj więcej (użytecznych) nowości:

REKLAMA

REKLAMA
Oliwier Nytko
26.11.2025 07:51
Tagi: AndroidGoogle
Najnowsze
6:45
Gry na GOG do 20 zł – najlepsze klasyki za najmniejsze pieniądze
Aktualizacja: 2025-11-26T06:45:00+01:00
6:34
Satelity widzą coś niepokojącego na Antarktydzie. Kontynent się zmienia
Aktualizacja: 2025-11-26T06:34:00+01:00
6:23
Nowe Rosomaki już polują. Zdalne wieże to topowa polska technologia
Aktualizacja: 2025-11-26T06:23:00+01:00
6:12
Francuzi prowadzą Shein na gilotynę. To może być nowa rewolucja
Aktualizacja: 2025-11-26T06:12:00+01:00
6:01
Kopał basen, wykopał fortunę. W Polsce zabrałoby mu ją państwo
Aktualizacja: 2025-11-26T06:01:00+01:00
20:57
Wciskasz 4 klawisze i masz wirusa. Sprytny atak udaje Windowsa
Aktualizacja: 2025-11-25T20:57:39+01:00
20:47
Płacisz telefonem Samsunga, masz słuchawki za darmo – jest okazja
Aktualizacja: 2025-11-25T20:47:56+01:00
20:34
Nie oglądamy już telewizji? Dobre sobie, w Polsce VoD to plankton
Aktualizacja: 2025-11-25T20:34:42+01:00
19:32
Chrome zwiększył prywatność użytkowników. To aż podejrzane
Aktualizacja: 2025-11-25T19:32:38+01:00
19:19
iPhone Air robi zdjęcia jak czteroletni telefon. Wstyd
Aktualizacja: 2025-11-25T19:19:31+01:00
18:29
Eksplorator plików Windows działa za wolno. Microsoft ma na to sposób
Aktualizacja: 2025-11-25T18:29:27+01:00
18:06
Aluminium OS to nowy Android na komputer od Google. Będzie moc
Aktualizacja: 2025-11-25T18:06:12+01:00
17:23
Spotify ma podrożeć. Wszyscy dokładamy się do melomanów
Aktualizacja: 2025-11-25T17:23:01+01:00
17:12
Steam Deck kilkaset zł taniej, gracze tłumnie korzystają z okazji
Aktualizacja: 2025-11-25T17:12:52+01:00
16:07
Iryda+ zapoluje na ruskie drony. Polski dron obroni nasze osiedla
Aktualizacja: 2025-11-25T16:07:18+01:00
15:46
Słuchawki w ekstra cenach na Black Friday. Trudno się powstrzymać
Aktualizacja: 2025-11-25T15:46:22+01:00
15:42
Co z Trump Phone? Szukam smartfona od pomarańczowego
Aktualizacja: 2025-11-25T15:42:55+01:00
15:32
Black Friday 2025: najlepsze promocje na elektronikę. Wybraliśmy hity
Aktualizacja: 2025-11-25T15:32:51+01:00
15:21
64 GB RAM albo PS5, wybierz jedno. Budowanie PC to koszmar
Aktualizacja: 2025-11-25T15:21:30+01:00
15:16
MSI Cyborg 15 waży 2 kg i uciągnie wszystko. Imponujący prezent dla gracza
Aktualizacja: 2025-11-25T15:16:06+01:00
15:00
Budujemy lotniczy bastion straży granicznej. Dla "czeskich oczu"
Aktualizacja: 2025-11-25T15:00:55+01:00
14:18
Telewizory w potężnych promocjach. Te przekonały mnie najbardziej
Aktualizacja: 2025-11-25T14:18:15+01:00
13:38
Black Friday: najlepsze promocje na smartwatche i smartbandy. Portfel gotowy?
Aktualizacja: 2025-11-25T13:38:22+01:00
13:31
Smartfon i stacjonarka w jednym. Maxcom MS601- test smartfona ze stacją
Aktualizacja: 2025-11-25T13:31:34+01:00
13:23
W Polsce kupisz humanoidalnego robota. Takiej oferty jeszcze nie było
Aktualizacja: 2025-11-25T13:23:17+01:00
12:00
Najlepsze promocje na gry Black Friday 2025. To się opłaca
Aktualizacja: 2025-11-25T12:00:20+01:00
11:49
Chodniki im już nie wystarczą. Hulajnogi anektują pociągi i tramwaje
Aktualizacja: 2025-11-25T11:49:25+01:00
11:40
Nowy iPhone 17 w świetnych cenach. Ruszyły grube promocje
Aktualizacja: 2025-11-25T11:40:50+01:00
11:07
Pierwsza misja ratunkowa na chińską stację kosmiczną. Akcja jak z filmu
Aktualizacja: 2025-11-25T11:07:10+01:00
10:36
Tim Cook nie idzie na emeryturę? Hejterzy w ryk, a miłośnicy klaszczą w dłonie
Aktualizacja: 2025-11-25T10:36:31+01:00
9:56
Black Friday: LEGO przecenione jak nigdy. Ja już zapełniam koszyk
Aktualizacja: 2025-11-25T09:56:41+01:00
9:39
UOKiK bierze się za Apple'a. Mówi, że firma ściemnia i udaje, że chroni klientów
Aktualizacja: 2025-11-25T09:39:31+01:00
9:36
Amazon odpalił promocje na Kindle i inne sprzęty przed Black Friday. Co bierzesz?
Aktualizacja: 2025-11-25T09:36:04+01:00
9:22
Tarcza drążąca tunel stoi, a ściany pękają. Jest tak źle, że Łódź prosi o pomoc
Aktualizacja: 2025-11-25T09:22:17+01:00
9:02
Black Friday: najlepsze promocje na laptopy. Szykuj portfel
Aktualizacja: 2025-11-25T09:02:18+01:00
8:51
Świąteczne porządki z Roborockiem - najlepsze promocje na Black Friday
Aktualizacja: 2025-11-25T08:51:34+01:00
8:35
ChatGPT ma nową funkcję zakupową. Dni samodzielnego myślenia policzone
Aktualizacja: 2025-11-25T08:35:19+01:00
7:59
Kolej, wodociągi i sieci zagrożone jak nigdy dotąd. Powstaje nowa jednostka
Aktualizacja: 2025-11-25T07:59:42+01:00
7:33
Spotify Wrapped 2025 tuż za rogiem. Jest prawdopodobna data premiery
Aktualizacja: 2025-11-25T07:33:05+01:00
7:00
Black Weeks w pełni. Allegro ma promocje, które trudno przebić
Aktualizacja: 2025-11-25T07:00:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA