W Polsce kupisz humanoidalnego robota. Takiej oferty jeszcze nie było

x-kom z rozmachem wchodzi w sprzedaż robotów. Humanoidalne oraz czworonożne roboty Unitree i MagicLab można kupić tak o, jak laptopa czy smartfona. Oczywiście pod warunkiem, że ma się gruby portfel.

Malwina Kuśmierek
X-Kom wprowadza do sprzedaży roboty
x-kom robi krok, którego w polskim handlu elektroniką jeszcze nie było. Sieć ogłosiła start sprzedaży zaawansowanych robotów humanoidalnych i czworonożnych, stając się pierwszym dużym sklepem w kraju, który wprowadza tak szeroki wybór robotów użytkowych, edukacyjnych i badawczych dostępnych "od ręki". W praktyce oznacza to, że w tym samym miejscu, gdzie dotąd wybieraliśmy laptopy czy smartfony, można już zamówić robota-psa lub humanoida wyposażonego w sztuczną inteligencję.

x-kom pierwszym w Polsce dystrybutorem humanoidalnych robotów

Nowa kategoria produktowa obejmuje modele marek Unitree i MagicLab, a X-Kom został ich oficjalnym dystrybutorem w Polsce. W ofercie sklepu znalazły się zarówno czteronożne konstrukcje, takie jak Unitree Go2 Air, Go2 Pro czy MagicDog Pro, jak i humanoidalne modele Unitree R1, G1 czy H2. Ceny zaczynają się od 12 tys. zł za podstawowego robota-psa, a kończą na 380 tys. zł za najbardziej zaawansowaną konstrukcję edukacyjną H2.

Roboty dostępne w sprzedaży to nie są zabawki - choć mogą służyć do rozrywki. To zaawansowane urządzenia wyposażone w czujniki środowiskowe, systemy kamer, moduły głębi oraz precyzyjne układy mechaniczne. Oferują gotowe sekwencje ruchowe, ale można je także programować, tworząc własne zachowania i scenariusze. W przypadku modeli humanoidalnych mówimy o nawet 29 stopniach swobody, stabilnym balansowaniu i zaawansowanej percepcji otoczenia dzięki technologii LIDAR.

Jak przekonuje x-kom, wprowadzenie robotów to element szerszej strategii popularyzacji nowoczesnej robotyki. Firma deklaruje, że chce "oswajać przyszłość" i udostępnić technologię, która dotąd była domeną laboratoriów czy uczelni. - Dzięki X-Komowi zaawansowana robotyka może trafić do szkół, firm i domów - podkreśla Michał Świerczewski, prezes sieci.

Część obecnej oferty robotów na X-kom

Nowe produkty kierowane są przede wszystkim do placówek edukacyjnych, instytucji i firm szukających nowoczesnych narzędzi do prezentacji, eventów czy projektów badawczych. Jednak oferta nie zamyka się na entuzjastów nowych technologii, którzy chcą eksperymentować z robotyką we własnym domu czy warsztacie. Modele takie jak Go2 czy MagicDog Pro reagują na głos, dotyk i otoczenie, a ich ruch przypomina ten znany z profesjonalnych demonstracji robotów z targów technologicznych.

W najbliższych tygodniach x-kom planuje prezentacje robotów w wybranych salonach. Klienci będą mogli zobaczyć na żywo, jak humanoidy balansują, jak czworonożne konstrukcje pokonują przeszkody i jak reagują na polecenia. Sieć zapowiada, że dokładne terminy będzie publikować w mediach społecznościowych.

Roboty można już kupować online, a część modeli ma być dostępna do testów w salonach. Jeśli więc ktoś marzył o własnym robocie rodem z konferencji CES lub pekińskiego półmaratonu - teraz może obejrzeć go na żywo i zabrać do domu.

Więcej o robotach:

25.11.2025 13:23
