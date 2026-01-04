REKLAMA
Amerykanie wydadzą miliony, by nasi piloci byli lepsi. Tak wzmacniają sojusz

Pentagon zatwierdził pakiet wsparcia dla Polski. Tym razem chodzi nie o rakiety ani nowy sprzęt, lecz o to, kto będzie umiał najlepiej go użyć. Amerykanie sfinansują kompleksowe szkolenia dla polskich sił powietrznych.

Marcin Kusz
Należąca do Pentagonu agencja Defense Security Cooperation Agency poinformowała, że Departament Stanu wyraził zgodę na przekazanie Polsce pakietu szkoleniowego dla sił powietrznych. Wartość całego przedsięwzięcia oszacowano na 200 mln dol. Chodzi nie tylko o zajęcia na symulatorach czy kursy dla pilotów, lecz o cały zestaw pomocy szkoleniowych, wsparcia logistycznego i programowego, który ma spiąć dotychczasowe zakupy w spójną całość.

Uzupełnienie poprzednich zamówień

Nowy program ma być uzupełnieniem zrealizowanego już zamówienia na szkolenia i sprzęt szkoleniowy wycenionego wcześniej na 95 mln dol. W praktyce oznacza to, że polskie siły powietrzne dostają nie pojedynczy kurs, ale rozbudowany, wieloletni program, który ma pomóc wyciągnąć maksimum z już posiadanego i zamówionego uzbrojenia.

Kluczowy jest tu również sposób, w jaki skonstruowano samą umowę. Kwota 200 mln dol jest górną granicą, a nie z góry wydaną sumą. W zależności od zakresu i tempa realizacji poszczególnych elementów szkolenia realne wydatki mogą być niższe, ale z polskiej perspektywy najważniejsze jest co innego – dostęp do know how amerykańskich sił powietrznych, budowanych przez dekady w realnych operacjach.

Co dokładnie dostanie Polska od Pentagonu?

Z komunikatu agencji wynika, że w pakiecie znajdą się różnego typu pomoce szkoleniowe oraz powiązane elementy logistyki i wsparcia programowego. To szeroka kategoria, która obejmuje zarówno materiały dydaktyczne, jak i systemy informatyczne, procedury czy wsparcie instruktorów. Całość ma być zaprojektowana tak, aby bezpośrednio wspierać szkolenie polskich sił powietrznych.

Pamiętajmym, że nowoczesne systemy uzbrojenia to nie tylko same statki powietrzne, ale i całe zaplecze – od oprogramowania przez części zamienne po systemy planowania misji. Bez sprawnie przeszkolonego personelu technicznego nawet najlepszy samolot będzie spędzał więcej czasu w hangarze niż w powietrzu. Nowy pakiet ma temu zapobiec, wzmacniając kompetencje zarówno pilotów, jak i załóg naziemnych.

Bezpieczeństwo sojusznika to interes USA, ale i nasza korzyść

W oficjalnym uzasadnieniu Pentagon podkreśla, że przekazanie Polsce pakietu szkoleniowego ma zwiększyć jej zdolność do reagowania na obecne i przyszłe zagrożenia. Drugim filarem jest poprawa współdziałania z siłami zbrojnymi Stanów Zjednoczonych i innych państw NATO. W praktyce chodzi o to, by polskie lotnictwo mogło działać w jednym systemie z amerykańskim, korzystając z tych samych procedur, standardów i sposobu dowodzenia.

Amerykanie nie ukrywają przy tym, że to także element ich własnej strategii. W komunikacie agencji podkreślono, że transakcja ma wspierać politykę zagraniczną i bezpieczeństwo narodowe Stanów Zjednoczonych poprzez wzmocnienie bezpieczeństwa sojusznika, który jest określany jako stabilizująca siła polityczna i gospodarcza w Europie. Innymi słowy, im lepiej przygotowane są polskie siły zbrojne, tym bezpieczniej czują się także sami Amerykanie.

Przeczytaj także:

Nowoczesne systemy uzbrojenia wymagają nieustannego doskonalenia procedur i aktualizowania wiedzy. Każda zmiana konfiguracji, każda modernizacja oprogramowania czy wprowadzenie nowej wersji sprzętu oznacza konieczność kolejnych szkoleń. Dzięki wsparciu Pentagonu Polska nie musi budować wszystkiego od zera. Może korzystać z doświadczeń amerykańskich sił powietrznych, które przez lata testowały rozwiązania w misjach na całym świecie. To przyśpiesza proces wdrożenia i zmniejsza ryzyko popełnienia kosztownych błędów.

