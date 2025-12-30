REKLAMA
Nowe czołgi K2 dla Wojska Polskiego. Jest potężny kontrakt

Nowe umowy otwierają drogę do drugiej partii czołgów K2 dla Wojska Polskiego. I ich produkcji w Gliwicach.

Marcin Kusz
Gliwice, Seul i Wall Street. Tak rodzi się polski K2PL
Bank Gospodarstwa Krajowego poinformował o pozyskaniu kolejnego dużego finansowania na rynku międzynarodowym. Chodzi o kredyty, które mają wesprzeć realizację jednego z najważniejszych kontraktów zbrojeniowych ostatnich lat – umowy z 1 sierpnia 2025 r., jaką Agencja Uzbrojenia zawarła z koreańską spółką Hyundai Rotem.

BGK zawarł umowy kredytowe z Banco Santander S.A., Santander Bank Polska S.A. oraz koreańskim bankiem rozwoju KEXIM (Korea Export-Import Bank). Transakcję zabezpieczają koreańskie agencje eksportowe KSURE (Korea Trade Insurance Corporation) oraz KEXIM, które zapewniają wsparcie ubezpieczeniowo-gwarancyjne. To klasyczny model finansowania dużych kontraktów zbrojeniowych, w którym banki komercyjne udostępniają kapitał, a agencje kredytów eksportowych ograniczają ryzyko.

Jak podkreśla zarząd BGK, uzyskanie długoterminowego finansowania na korzystnych warunkach pozwala obniżyć koszt obsługi długu i lepiej rozłożyć obciążenia w czasie. W praktyce oznacza to, że państwo może realizować wielomiliardowe zakupy sprzętu wojskowego, nie przeciążając jednorazowo budżetu.

Kontrakt na K2PL to czołgi, wozy wsparcia i technologia

Finansowanie pozyskane przez BGK zasili kontrakt o wartości około 6,5 mld dol. Umowa z Hyundai Rotem obejmuje dostawę systemu uzbrojenia K2 dla Wojska Polskiego, ale nie ogranicza się do samych czołgów. To pakiet, który składa się z kilku równie istotnych elementów: samych wozów, sprzętu towarzyszącego, logistyki oraz transferu technologii.

Druga umowa wykonawcza na K2, podpisana 1 sierpnia 2025 r. przez Agencję Uzbrojenia, przewiduje dostawę 180 czołgów, w tym ponad 60 w wersji K2PL z dodatkowymi systemami ochrony i modernizacjami dostosowanymi do wymagań Sił Zbrojnych RP. Oprócz samych czołgów zamówiono 81 wozów towarzyszących: 31 wozów zabezpieczenia technicznego, 25 wozów inżynieryjnych oraz 25 mostów samobieżnych.

Polska już dziś dysponuje 180 czołgami K2 w standardowej wersji, zamówionymi w 2022 r. Nowy kontrakt jest więc kolejnym krokiem, który ma nie tylko zwiększyć liczbę nowoczesnych wozów liniowych, ale też zbudować pełen ekosystem sprzętu wsparcia oraz przenieść część kompetencji produkcyjnych nad Wisłę.

Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych – finansowy kręgosłup modernizacji

Pozyskane przez BGK środki trafią do Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. To specjalny mechanizm utworzony ustawą z 11 marca 2022 r., który ma odciążyć klasyczny budżet obronny i pozwolić na równoległe finansowanie wielu dużych przedsięwzięć modernizacyjnych. Operatorem Funduszu jest właśnie BGK.

FWSZ służy do finansowania lub współfinansowania zadań wynikających z programu rozwoju Sił Zbrojnych opracowywanego przez ministra obrony. Innymi słowy, jest to narzędzie, które pozwala przekuć plany modernizacji spisane na papierze w podpisane umowy, płatności i dostawy sprzętu.

Program K2PL jest jednym z projektów, które w dużej mierze korzystają z tego mechanizmu. Kontrakty są zasilane środkami z Funduszu, a ten z kolei może być doładowywany kredytami zaciąganymi przez BGK na rynku komercyjnym, tak jak w przypadku najnowszych umów z Santanderem i KEXIM.

Gliwice centrum produkcji, Polska partnerem technologicznym

Ważnym elementem programu jest budowa zdolności przemysłowych w kraju. Zgodnie z założeniami K2PL, czołgi w docelowej, spolonizowanej wersji oraz wozy towarzyszące mają być produkowane w zakładach Bumar Łabędy w Gliwicach. To oznacza nie tylko miejsca pracy, ale przede wszystkim rozwój kompetencji technologicznych: spawania kadłubów, integracji systemów, serwisu oraz remontów.

W ostatnich miesiącach podpisano kolejne dokumenty, które otwierają drogę do transferu technologii. W październiku zawarto porozumienia dotyczące przekazania know-how, a w połowie grudnia – umowy licencyjne i sublicencyjne. W praktyce oznacza to, że polskie zakłady nie będą tylko odbiorcą gotowych wozów, ale stopniowo mają stać się współproducentem i głównym centrum obsługi dla czołgów K2PL.

Celem programu K2PL jest więc podwójny: z jednej strony wprowadzenie do linii generacyjnie nowych czołgów, z drugiej – wzmocnienie krajowego przemysłu obronnego. Dzięki finansowaniu zabezpieczonemu przez BGK i Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych te ambicje zyskują konkretne zaplecze finansowe.

Kredyt jako narzędzie bezpieczeństwa

Zaciąganie kredytów na zbrojenia budzi emocje, ale z punktu widzenia państwa pozwala przyspieszyć modernizację armii bez czekania, aż odpowiednie środki uzbierają się w budżecie. W sytuacji, gdy w otoczeniu bezpieczeństwa nie ma czasu na wieloletnią zwłokę, możliwość sięgnięcia po długoterminowe finansowanie w międzynarodowych instytucjach finansowych staje się jednym z kluczowych narzędzi.

BGK, działając jako polski bank rozwoju, łączy w tym przypadku kilka światów: potrzeby wojska, możliwości krajowego przemysłu i ofertę globalnych rynków kapitałowych. Nowe umowy kredytowe pod program K2PL pokazują, że ten model współpracy – z udziałem banków zagranicznych i koreańskich agencji eksportowych – staje się standardem przy największych kontraktach obronnych.

30.12.2025
