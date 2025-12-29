Rusza budowa polskiej tarczy antydronowej. "Kluczowa dla naszej obrony powietrznej"

Ładowanie...

Zakłady Mechaniczne Tarnów otrzymują impuls do rozwoju na miarę XXI wieku. W zakładzie podpisano umowę o dokapitalizowaniu firmy kwotą 300 mln zł. W ramach inwestycji powstanie nowa hala produkcyjna o powierzchni 8000 m2, w której stanie 200 nowoczesnych maszyn.

Do tego dochodzą nowe hale magazynowe i serwisowe. Z kolei już istniejące budynki zostaną poddane modernizacji. Inwestycja jest niezbędnym elementem budowy polskiego systemu obrony powietrznej i stanowi integralną część programu Narew wartego kilkadziesiąt miliardów złotych.

Tarnów osiąga nowe moce produkcyjne. Dziś zakład wchodzi w nowy etap - staje się producentem nie tylko komponentów ale całych, kompletnych elementów uzbrojenia - powiedział wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Fundamenty obrony powietrznej

Przedsiębiorstwo nie zaczyna jednak od zera. Zakłady Mechaniczne Tarnów są dziś wiodącym polskim producentem systemów obrony przeciwlotniczej bardzo krótkiego zasięgu. Ich flagowym produktem jest PSRA Pilica+, czyli Przeciwlotniczy System Rakietowo-Artyleryjski, który stanowi jeden z filarów wielowarstwowej obrony powietrznej i przeciwrakietowej Sił Zbrojnych RP.

Co daje dokapitalizowanie ZM Tarnów (blisko 310 mln zł) i dlaczego to ważne? Produkcja - rozbudowa i modernizacja infrastruktury, żeby zwiększyć moce i skrócić czas realizacji zamówień. Rozwój technologii (B+R) - wzmocnienie zaplecza badawczo-rozwojowego, testów i wdrożeń, żeby więcej kluczowych rozwiązań powstawało w Polsce. Serwis, naprawy i utrzymanie - większe zdolności serwisowe i remontowe, czyli sprzęt szybciej wraca do gotowości, a wojsko mniej zależy od zagranicy. Magazyny i logistyka - większa przestrzeń magazynowa i lepsze zabezpieczenie łańcucha dostaw. W praktyce: więcej zdolności w kraju = większe bezpieczeństwo, stabilniejsze zamówienia i miejsca pracy w regionie - napisał w serwisie X wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Nadchodzi system przeciwdronowy

To jednak nie koniec. Jak zapowiedział w Tarnowie Władysław Kosiniak-Kamysz, już w najbliższych dniach mają zostać ogłoszone kolejne inwestycje, tym razem dotyczące systemu obrony przeciwdronowej dla Polski. Najprawdopodobniej w ramach programu San, realizowanego przez konsorcjum kilku polskich firm.

To ma być jeden z kluczowych polskich programów zbrojeniowych. System ma być odpowiedzialny za obronę przed różnego rodzaju dronami, a szczegoły mamy poznać juz wkrótce. Tarnów, jako lider w segmencie systemów bardzo krótkiego zasięgu (VSHORAD), ma odegrać w tym projekcie ważną rolę.

Zakłady Mechaniczne „Tarnów” to firma z długą historią, dziś będąca częścią Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Wciąż produkuje broń strzelecką: karabiny wyborowe i maszynowe, lekkie moździerze, zdalnie sterowane moduły uzbrojenia, ale coraz większy nacisk kładzie na zestawy przeciwlotnicze, systemy kontenerowe i zaawansowane rozwiązania obronne.

Zmiana, którą obserwujemy, to coś więcej niż rozbudowa fabryki. To przejście z roli podwykonawcy do roli pełnoprawnego producenta systemów obronnych, zdolnego do samodzielnego projektowania, integracji i wdrażania nowoczesnych technologii.

Bogdan Stech 29.12.2025 13:17

