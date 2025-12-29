Logo
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Militaria

Rusza budowa polskiej tarczy antydronowej. "Kluczowa dla naszej obrony powietrznej"

W Polsce powstaje narodowy hub zaawansowanych systemów obrony powietrznej. W Tarnowie rozpocznie się wkrótce budowa nowoczesnej fabryki systemów antydronowych.

Bogdan Stech
Rusza budowa polskiej tarczy antydronowej. "Kluczowa dla naszej obrony powietrznej"
REKLAMA

Zakłady Mechaniczne Tarnów otrzymują impuls do rozwoju na miarę XXI wieku. W zakładzie podpisano umowę o dokapitalizowaniu firmy kwotą 300 mln zł. W ramach inwestycji powstanie nowa hala produkcyjna o powierzchni 8000 m2, w której stanie 200 nowoczesnych maszyn.

Do tego dochodzą nowe hale magazynowe i serwisowe. Z kolei już istniejące budynki zostaną poddane modernizacji. Inwestycja jest niezbędnym elementem budowy polskiego systemu obrony powietrznej i stanowi integralną część programu Narew wartego kilkadziesiąt miliardów złotych. 

REKLAMA

Tarnów osiąga nowe moce produkcyjne. Dziś zakład wchodzi w nowy etap - staje się producentem nie tylko komponentów ale całych, kompletnych elementów uzbrojenia - powiedział wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Fundamenty obrony powietrznej

Przedsiębiorstwo nie zaczyna jednak od zera. Zakłady Mechaniczne Tarnów są dziś wiodącym polskim producentem systemów obrony przeciwlotniczej bardzo krótkiego zasięgu. Ich flagowym produktem jest PSRA Pilica+, czyli Przeciwlotniczy System Rakietowo-Artyleryjski, który stanowi jeden z filarów wielowarstwowej obrony powietrznej i przeciwrakietowej Sił Zbrojnych RP.

Co daje dokapitalizowanie ZM Tarnów (blisko 310 mln zł) i dlaczego to ważne? Produkcja - rozbudowa i modernizacja infrastruktury, żeby zwiększyć moce i skrócić czas realizacji zamówień. Rozwój technologii (B+R) - wzmocnienie zaplecza badawczo-rozwojowego, testów i wdrożeń, żeby więcej kluczowych rozwiązań powstawało w Polsce. Serwis, naprawy i utrzymanie - większe zdolności serwisowe i remontowe, czyli sprzęt szybciej wraca do gotowości, a wojsko mniej zależy od zagranicy. Magazyny i logistyka - większa przestrzeń magazynowa i lepsze zabezpieczenie łańcucha dostaw. W praktyce: więcej zdolności w kraju = większe bezpieczeństwo, stabilniejsze zamówienia i miejsca pracy w regionie - napisał w serwisie X wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Więcej na Spider's Web:

Nadchodzi system przeciwdronowy

To jednak nie koniec. Jak zapowiedział w Tarnowie Władysław Kosiniak-Kamysz, już w najbliższych dniach mają zostać ogłoszone kolejne inwestycje, tym razem dotyczące systemu obrony przeciwdronowej dla Polski. Najprawdopodobniej w ramach programu San, realizowanego przez konsorcjum kilku polskich firm.

To ma być jeden z kluczowych polskich programów zbrojeniowych. System ma być odpowiedzialny za obronę przed różnego rodzaju dronami, a szczegoły mamy poznać juz wkrótce. Tarnów, jako lider w segmencie systemów bardzo krótkiego zasięgu (VSHORAD), ma odegrać w tym projekcie ważną rolę.

REKLAMA

Zakłady Mechaniczne „Tarnów” to firma z długą historią, dziś będąca częścią Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Wciąż produkuje broń strzelecką: karabiny wyborowe i maszynowe, lekkie moździerze, zdalnie sterowane moduły uzbrojenia, ale coraz większy nacisk kładzie na zestawy przeciwlotnicze, systemy kontenerowe i zaawansowane rozwiązania obronne.

Zmiana, którą obserwujemy, to coś więcej niż rozbudowa fabryki. To przejście z roli podwykonawcy do roli pełnoprawnego producenta systemów obronnych, zdolnego do samodzielnego projektowania, integracji i wdrażania nowoczesnych technologii.

REKLAMA
Bogdan Stech
29.12.2025 13:17
Tagi: Drony wojskowePolska Grupa Zbrojeniowarakiety przeciwlotnicze
Najnowsze
13:33
Telewizor Samsunga jak telefon. Obejrzysz zdjęcia na dużym ekranie
Aktualizacja: 2025-12-29T13:33:55+01:00
13:17
Rusza budowa polskiej tarczy antydronowej. "Kluczowa dla naszej obrony powietrznej"
Aktualizacja: 2025-12-29T13:17:02+01:00
12:42
Myśliwce bez pilotów już latają. Konkurencję zatkało
Aktualizacja: 2025-12-29T12:42:09+01:00
11:50
Myśliwce startują jeden po drugim. Tajwan szykuje się na najgorsze
Aktualizacja: 2025-12-29T11:50:39+01:00
11:30
Moje miasto chciało mnie zabić. Mieszkam w piekle dla pieszych
Aktualizacja: 2025-12-29T11:30:16+01:00
10:47
Kometa 3I/Atlas na zdjęciach Teleskopu Hubble’a. Mamy kolejną zagadkę
Aktualizacja: 2025-12-29T10:47:42+01:00
9:58
Stany Zjednoczone są jak Rosja. Oto dowód
Aktualizacja: 2025-12-29T09:58:07+01:00
9:12
Mówią, że to tradycja i jedna noc. A walą fajerwerkami tygodniami i wbrew zakazom
Aktualizacja: 2025-12-29T09:12:07+01:00
8:04
Wybij sobie z głowy karierę w internecie. Nie masz szans
Aktualizacja: 2025-12-29T08:04:51+01:00
7:04
Apple ukrywał te AirPodsy. Planował bombardowanie kolorem
Aktualizacja: 2025-12-29T07:04:19+01:00
6:48
Rój meteorytów wejdzie w naszą atmosferę. Szykujcie się na przepiękne widowisko
Aktualizacja: 2025-12-29T06:48:35+01:00
6:45
Potężna kara dla Ryanaira. Za kombinowanie na biletach
Aktualizacja: 2025-12-29T06:45:00+01:00
6:35
Rosja modernizuje triadę nuklearną. W sam raz na trzeci sezon Fallouta
Aktualizacja: 2025-12-29T06:35:00+01:00
6:25
Poseł opozycji radośnie sieje fejki z AI. Jego rolka ma już 1,5 mln zasięgu
Aktualizacja: 2025-12-29T06:25:00+01:00
6:15
Instagram uzależnia twoje dziecko w bardzo perfidny sposób. Wyciekły dokumenty
Aktualizacja: 2025-12-29T06:15:00+01:00
21:01
Gigantyczny radar powstaje w Polsce. Będzie śledził śmieci i wypatrywał zagrożenia
Aktualizacja: 2025-12-28T21:01:16+01:00
16:20
Chcesz zmienić ludzi? Zacznij szeptać im do telefonu
Aktualizacja: 2025-12-28T16:20:00+01:00
16:12
W Polsce wreszcie będą produkowane rakiety dla wojska. Podpisujemy historyczną umowę
Aktualizacja: 2025-12-28T16:12:00+01:00
16:10
Wielka reforma ortografii od 1 stycznia 2026. Nie poznasz języka polskiego
Aktualizacja: 2025-12-28T16:10:00+01:00
16:00
Silny sztorm na Bałtyku. Wieje tak, że odwołują promy, a łeb urywa
Aktualizacja: 2025-12-28T16:00:00+01:00
13:30
Testujemy monitor MSI MAG 321CUP. "Niezwykła relacja ceny do możliwości"
Aktualizacja: 2025-12-28T13:30:00+01:00
8:50
iPhone w 2026 - który model wybrać? Sprawdziłem je wszystkie
Aktualizacja: 2025-12-28T08:50:00+01:00
8:40
Płyta CD zmartwychwstaje. Oto moja cicha bohaterka roku
Aktualizacja: 2025-12-28T08:40:00+01:00
8:30
Nie umiem już żyć bez Apple Watcha na nadgarstku. To uzależniające
Aktualizacja: 2025-12-28T08:30:00+01:00
8:20
Gównowacenie. Słowo roku 2025
Aktualizacja: 2025-12-28T08:20:00+01:00
8:10
Kupiłem elektryczny piecyk do pizzy. Najlepiej wydane 300 zł w tym roku
Aktualizacja: 2025-12-28T08:10:00+01:00
8:00
2026 to rok, w którym pożegnam Xboksa. Microsoft przeholował
Aktualizacja: 2025-12-28T08:00:00+01:00
16:50
Rywal Starlinka rozwija panele. Ma większego od Elona Muska
Aktualizacja: 2025-12-27T16:50:00+01:00
16:40
Elon Musk cały czas gada o robotach. LG wprowadza je do sprzedaży
Aktualizacja: 2025-12-27T16:40:00+01:00
16:30
Galaxy Z TriFold kontra rzeczywistość. Porażka w testach wytrzymałości
Aktualizacja: 2025-12-27T16:30:00+01:00
16:20
Monitory marzeń. Za rok poproszę Mikołaja o Samsunga
Aktualizacja: 2025-12-27T16:20:00+01:00
16:10
Twórca ChatGPT odpływa. „Nie odkryliście mojego geniuszu”
Aktualizacja: 2025-12-27T16:10:00+01:00
16:00
Google w końcu pozwoli ci zmienić ten żenujący adres email
Aktualizacja: 2025-12-27T16:00:00+01:00
13:30
Gdy biznes spotyka gaming. Recenzja MSI Pro DP180, który nie wybiera stron
Aktualizacja: 2025-12-27T13:30:00+01:00
8:50
O co chodzi z cenami RAM-u? Wyjaśniamy dlaczego jest drogo i będzie drożej
Aktualizacja: 2025-12-27T08:50:00+01:00
8:40
Komputerek z GPS na kierownicy zamiast smartfona. Ma to sens?
Aktualizacja: 2025-12-27T08:40:00+01:00
8:30
W 2025 r. doczekałem się lepszych baterii w telefonach. Chcę je wszędzie
Aktualizacja: 2025-12-27T08:30:00+01:00
8:20
W 2025 nie kupiłem Switcha 2. Niczego nie żałuję
Aktualizacja: 2025-12-27T08:20:00+01:00
8:10
Jeden klik i masz dwa razy więcej RAM-u. Największa ściema w historii komputerów
Aktualizacja: 2025-12-27T08:10:00+01:00
8:00
Tych sprzętów Apple'a nie kupuj. Zaraz dostaną nowe wersje
Aktualizacja: 2025-12-27T08:00:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA