Nowy polski superpocisk. Ta broń jest nam potrzebna na już

Pociski manewrujące to jedna z najważniejszych broni w arsenale najbogatszych armii. Z wyglądu przypominają cygaro, z boku zazwyczaj posiadają niewielkie skrzydła i napędzane są silnikami odrzutowymi lub rakietowymi.

Lecą bardzo nisko nad ziemią i dzięki niewielkim rozmiarom mogą uniknąć wykrycia przez przeciwnika. Ich celem są zazwyczaj najważniejsze miejsca: bunkry dowodzenia, centra logistyczne, mosty, fabryki. Najsłynnniejsze pociski manewrujące to amerykańskie Tomahawki, niemieckie Taurusy, czy brytyjsko - francuskie Storm Shadow / SCALP-EG.

Polska posiada w swoim arsenale doskonałe pociski manewrujące produkcji amerykańskiej AGM-158B-2 JASSM-ER o zasięgu około 900 km. Jest to jednak rozwiązanie drogie i kupowane za granicą.

Tymczasem wiele zachodnich firm i start-upów zaprezentowało w ostatnim czasie budżetowe, tańsze wersje pocisków manewrujących, które mogą być produkowane na masową skalę i które nie ustępują możliwościami droższych odpowiedników. Tym tropem poszedł zdaje się polski producent dronów i zaawansowanych systemów łączności Grupa WB.

Długie ręce Polski

Podczas XXXIII Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach Grupa WB zaprezentowała własną wersję pocisku manewrującego z napędem rakietowym o nazwie Lanca. Niestety poza nazwą, wyglądem wiemy tylko, że zasięg pocisku ma wynosić "kilkaset kilometrów". Innych informacji na razie nie udostępniono.

Na podstawie wyglądu i nazwy wiemy natomiast, że pocisk napędzany będzie przez silnik rakietowy. Oznaczać to może szybszy lot do celu i krótszy czas przebywania w rejonie gdzie przeciwnik posiada obronę przeciwlotniczą.

Lanca ma klasyczny, podłużny wygląd pocisku manewrującego ze skrzydłami po bokach. Z przodu w dziobie widoczna jest kamera co sugeruje zaawansowany system naprowadzania, być może w ostatniej fazie lotu, kiedy to algorytmy na pokładzie pocisku porównują obraz z kamery z wprowadzonymi wcześniej zdjęciami.

Wygląda na to także, że pocisk Lanca miałby być odpalany z ziemi.

Polska potrzebuje takiej broni

Pamiętać jednak trzeba, że to wciąż nawet nie demonstracja technologii, a jedynie jej koncepcja. Grupa WB ma jednak możliwości (naukowców, inżynierów, możliwości produkcji), by szybko wprowadzić ją w życie.

Taka broń skutecznie odstraszałaby potencjalnego agresora. Możliwość masowego ataku na logistykę, lotniska i fabryki przeciwnika sprawiłaby, że Polska byłaby bezpieczniejsza.

Bogdan Stech 03.09.2025 10:41

