Rakiety balistyczne i pociski manewrujące - czym się różnią? Czy Polska je ma?

Rakiety balistyczne dzielą się na kilka kategorii w zależności od zasięgu, który mogą pokonać. Najkrótszy zasięg mają balistyczne rakiety taktyczne (do 300 km), które są używane do wsparcia działań na polu walki. Dłuższy zasięg mają rakiety operacyjno-taktyczne (do 1000 km), które mogą być używane do atakowania celów strategicznych. Najdłuższy zasięg mają rakiety międzykontynentalne (ponad 5500 km), które mogą przenosić głowice nuklearne zdolne do niszczenia całych miast lub krajów.