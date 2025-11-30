Polskie Abramsy dostaną anioła stróża. Nowa bestia wyciągnie czołg z każdego piekła

Ładowanie...

Kupowanie czołgów to ta efektowna część modernizacji armii. Wszyscy lubią zdjęcia lśniących luf i potężnych pancerzy. Jednak bez wozów inżynierskich i zabezpieczenia technicznego każde starcie może zakończyć się katastrofą. Ktoś bowiem musi przebić się przez zapory, wykopać ukrycie dla czołgu i ściągnąć z pola walki uszkodzony pojazd. I tu na scenę wkracza M88 Hercules.

Holownik na sterydach

Niech was nie zmyli nazwa wóz zabezpieczenia technicznego. M88A2 Hercules produkowany przez BAE Systems to prawdziwy potwór. Sama nazwa to akronim od Heavy Equipment Recovery Combat Utility Lifting Extraction System, co można tłumaczyć jako system podnoszenia i ekstrakcji ciężkiego sprzętu bojowego. I dokładnie do tego został stworzony.

To gąsienicowy gigant ważący ponad 63 t. Jest długi na 8,5 m, szeroki na 3,6 m i wysoki na ponad 3 m. Kiedy staje obok czołgu, nie wygląda na pojazd pomocniczy, wygląda jak równorzędny partner w wadze ciężkiej.

Polscy żołnierze nie mają obecnie innego sprzętu, który byłby w stanie ewakuować z pola walki najcięższe wersje czołgów, czyli Abramsy M1A2 SEPv3. Te maszyny ważą blisko 70 t. Tradycyjne polskie WZT na podwoziach post-sowieckich przy takim ciężarze mogłyby co najwyżej zerwać liny. Hercules natomiast dysponuje główną wyciągarką o stałym uciągu właśnie 70 t. To oznacza, że nawet jeśli nasz czołg siądzie brzuchem w błocie po samą wieżę, M88A2 da radę go z niego wyrwać.

Polska inwestuje w zaplecze dla Abramsów

Pod pancerzem tego kolosa pracuje potężny silnik Continental AVDS-1790-8CR. To jednostka generująca aż 1050 koni mechanicznych, która musi poradzić sobie nie tylko z masą własną pojazdu, ale i holowanym pacjentem.

Do tego dochodzi 35-tonowy wysięgnik, który pozwala na wymianę silnika w czołgu w warunkach polowych (tzw. powerpacka) czy podniesienie wieży. Oprócz głównej wyciągarki Hercules posiada też pomocniczą o uciągu 3 t, służącą do precyzyjnych prac.

Co ciekawe, Hercules to nie tylko dźwig i holownik. To także taksówka ratunkowa. W środku znajduje się miejsce dla trzyosobowej załogi (dowódca, operator, mechanik), ale projektanci przewidzieli też bezpieczną przestrzeń dla czterech dodatkowych żołnierzy. To kluczowe, bo pozwala zabrać załogę uszkodzonego czołgu z niebezpiecznej strefy bez konieczności wysyłania kolejnego transportera.

Budujemy flotę ratunkową

Nowa umowa to kolejny element większej układanki. Po zrealizowaniu najnowszego kontraktu za 100 mln dolarów, Wojsko Polskie będzie dysponować łącznie aż 49 wozami M88A2. To liczba, która pozwala realnie myśleć o zabezpieczeniu logistycznym całej floty polskich Abramsów.

Warto pamiętać, że logistyka to nie tylko holowanie. W pakiecie zakupionym przez Agencję Uzbrojenia znajdują się też warsztaty naprawy uzbrojenia i obsługi pojazdowej. To mobilne centra serwisowe, które pozwalają na naprawę czołgów blisko linii frontu, zamiast odsyłania ich do zakładów w głębi kraju. W nowoczesnej wojnie szybkość przywracania sprzętu do użycia jest równie ważna, co jego siła ognia.

Poznań rośnie w siłę

Najciekawszy w tej historii jest jednak wątek polskiego przemysłu. Choć kupujemy sprzęt amerykański, nie będziemy skazani wyłącznie na łaskę serwisu zza oceanu. W kwietniu 2025 r. Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne z Poznania podpisały umowę z producentem Herculesów. Dzięki temu poznańscy inżynierowie nie są już tylko serwisantami.

Umowa licencyjna i transfer know-how sprawiły, że WZMot może nie tylko serwisować te potwory, ale również je modyfikować i ulepszać.

Bogdan Stech 30.11.2025 16:10

