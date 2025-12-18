Logo
Dostaniemy potężny zastrzyk technologii. Na stole wyjątkowa broń

Polska nauka, polska technologia i polscy inżynierowie tworzą polska broń dla polskiej armii. Zapadła właśnie decyzja, która może zmienić oblicze naszego wojska na dekady.

Bogdan Stech
Dostaniemy potężny zastrzyk technologii. Na stole wyjątkowa broń
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wybrało do dofinansowania kolejne projekty w ramach programu "Nowe technologie w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa kryptonim Perun".

Do dziesięciu innowacyjnych projektów trafi okrągłe 260 mln zł. Pieniądze pochodzą z budżetów Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Cel jest jasny: wyłowić z polskiego rynku naukowo-przemysłowego perły, które realnie zwiększą nasze bezpieczeństwo.

Szukano innowacji wojskowych z krwi i kości. Na celowniku znalazła się sztuczna inteligencja, autonomia, technologie kosmiczne, a nawet medyczne zabezpieczenie walki.

Nauka to podstawa wszelkiego rozwoju. Polskie ośrodki naukowe reprezentują wysoki potencjał zarówno pod względem kompetentnych kadr, jak i zaawansowanej infrastruktury badawczej do tworzenia nowych technologii. Z kolei nasi przedsiębiorcy potrafią ich projekty przekuć w gotowe produkty. Poprzez nabór PERUN inwestujemy w nasze rodzime firmy, w nasze jednostki naukowe, które posiadają wszelkie zasoby, by tworzyć innowacje dla polskiej armii i naszego wspólnego bezpieczeństwa – powiedział prof. dr hab. inż. Marek Gzik, sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Pocisk przeciwpancerny Moskit

Absolutnym rekordzistą i gwiazdą tego rozdania jest projekt, który zgarnął niemal połowę całej puli, czyli bagatela 120,5 mln zł. Mowa o przedsięwzięciu o nieco skomplikowanej nazwie: „Kierowany pocisk przeciwpancerny z autonomicznym wsparciem naprowadzania do zwalczania celów na dystansie”.

Brzmi technicznie, ale zapewniam Was, że jest to wiadomośc, na którą z wielkim utęsknieniem czekali wszycy miłośnicy polskich militariów. Chodzi bowiem o przeciwpancerny pocisk kierowany Moskit. To broń, którą odpala pojedynczy żołnierz, a która jest w stanie przebić pancerz najlepszego czołgu.

Teraz mamy taką broń, ale kupujemy ją za ciężkie pieniądze w USA (pociski Javelin), albo płacimy za licencję w Izraelu (pociski Spike).

Moskit ma być naszym rodzimym produktem i gwarancją, że nie zabraknie nam broni przeciwko czołgom przeciwnika. Projekt zrealizuje konsorcjum w składzie: Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia (Lider), Radmor S.A., WB Centrum Kompozytów Sp. z o.o. oraz WB Electronics S.A.

Celem przedsięwzięcia jest rozwój nowej generacji krajowego przeciwpancernego pocisku kierowanego, zdolnego do skutecznego zwalczania współczesnych i perspektywicznych celów opancerzonych na znacznym dystansie. Koncepcja projektu zakłada zwiększenie autonomii systemu oraz wsparcie operatora w procesie naprowadzania, co ma przełożyć się na wyższą skuteczność działania w złożonym środowisku pola walki - mówi płk dr inż. Paweł Sweklej, dyrektor Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia.

Dodaje on, że w kontekście obecnej sytuacji geopolitycznej oraz rosnących wyzwań bezpieczeństwa w regionie, zdolność do samodzielnego rozwoju kluczowych systemów uzbrojenia ma dla Polski znaczenie strategiczne.

Nasz projekt odpowiada na potrzebę wzmacniania krajowych kompetencji w obszarze obrony przeciwpancernej i budowy nowoczesnych, wielowarstwowych zdolności obronnych Sił Zbrojnych RP - podkreśla płk dr inż. Paweł Sweklej.

Więcej na Spider's Web:

Polskie noktowizory

Dofinansowanie otrzymały także dwa projekty, które dotyczą polskich systemów gogli noktowizyjnych. Dwa z wybranych w naborze projektów zrealizuje jako lider Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT Politechniki Warszawskiej. Pierwszy projekt "System gogli noktowizyjnych o powiększonym kącie obserwacji" kryptonim Sowa, dofinansowany kwotą 8,8 mln zł, przygotuje w konsorcjum z PCO S.A. i Wojskowym Instytutem Techniki Pancernej i Samochodowej.

Z kolei drugi, "System gogli noktowizyjnych ze zwiększoną głębią pola widzenia" kryptonim Noktor, dofinansowany kwotą 8,5 mln zł, zrealizuje z AZA-Tech Spółka z o.o. oraz Wojskowym Instytutem Techniki Inżynieryjnej im. profesora Józefa Kosackiego.

Projekty Sowa i Noktor pokazują, że w Polsce możliwe jest skuteczne prowadzenie zaawansowanych prac badawczo-rozwojowych, których efekty realnie wspierają zdolności obronne państwa oraz bezpieczeństwo jego obywateli. Oba projekty łączy wykorzystanie zaawansowanych technologii fotonicznych i struktur dyfrakcyjnych, rozwijanych we współpracy środowiska naukowego z instytutami badawczymi oraz przemysłem obronnym – mówi prof. dr hab. inż. Adam Woźniak, prorektor ds. rozwoju Politechniki Warszawskiej.

Roboty dla Wojska Polskiego

Wśród wyróżnionych pomysłów nie mogło zabraknąć bezzałogowców. Liderem konsorcjów w dwóch zwycięskich projektach jest Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, funkcjonujący w Sieci Badawczej Łukasiewicz. "System bezzałogowego minowania terenu, z funkcją rozpoznania terenu" kryptonim Automina zostanie zrealizowany w konsorcjum z 4Experience Sp. z o.o. i Wojskowym Instytutem Techniki Inżynieryjnej im. profesora Józefa Kosackiego.

Z kolei "System bezzałogowego lądowego uzbrojenia BoHun" kryptonim Bohun zostanie zrealizowany z Zakładem Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX Sp. z o.o. Projekty otrzymały kolejno 27 i 26 mln zł dofinansowania.

Bogdan Stech
18.12.2025 17:11
Tagi: Drony wojskowencbirPolscy naukowcy
