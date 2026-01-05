Rynek smartfonów uszczupli się. Asus zapowiada swoje plany na 2026

Ładowanie...

Jeżeli na ten rok planowałeś zakup nowego smartfona Asusa, to mam złe wieści. Asus potwierdził, że w 2026 roku nie wprowadzi na rynek żadnych nowych modeli smartfonów - ani z linii Zenfone, ani z gamingowej serii ROG Phone.

REKLAMA

Asus rezygnuje z premier telefonów w 2026 roku

Jak przekazuje Digitimes Asia, partnerzy handlowi Asusa zostali poinformowani o zakończeniu cyklu produkcyjnego smartfonów z końcem 2025 roku - od końca ubiegłego roku dystrybutorzy nie mają już jak zamawiać nowych urządzeń. To wywołało falę spekulacji i plotek, na które Asus oficjalnie odpowiedział oświadczeniem o braku planów na nowe smartfony w 2026 roku.

Asus zapewnia, że wsparcie posprzedażowe pozostaje bez zmian. Obejmuje ono obsługę gwarancyjną, serwis oraz aktualizacje oprogramowania dla już sprzedanych urządzeń.

To potwierdza obserwowany od dłuższego czasu trend wyhamowania mobilnych ambicji firmy. W całym 2025 roku Asus zaprezentował zaledwie dwa smartfony: Zenfone 12 Ultra dostępnego globalnie oraz ROG Phone 9 FE wydanego jedynie na rynek tajwański. Dla porównania, jeszcze kilka lat temu firma próbowała utrzymywać wyraźną tożsamość dwóch linii produktowych - kompaktowych Zenfone’ów oraz bezkompromisowych urządzeń dla graczy.

Według branżowych analiz na decyzję Asusa wpływa kilka czynników. Jednym z nich są rosnące koszty komponentów, zwłaszcza pamięci RAM, które wchodząc w 2026 rok znacząco obciążają marże producentów. Dla firm nieposiadających skali Samsunga czy Apple’a oznacza to coraz trudniejszą walkę o opłacalność. W połączeniu z agresywną konkurencją ze strony chińskich marek - takich jak choćby Redmagic, nisza, w której dotychczas operował Asus, staje się coraz mniej lukratywna.

Na razie firma stara się przekonywać, że mamy do czynienia z pauzą, a nie definitywnym końcem. Brak planów produktowych na cały 2026 rok sprawia jednak, że przyszłość smartfonów Asusa stoi pod znakiem zapytania. Najbliższe miesiące pokażą, czy jest to przygotowanie gruntu pod zmianę strategii, czy cichy odwrót z rynku, na którym coraz trudniej znaleźć dla siebie miejsce.

Więcej na temat smartfonów:

REKLAMA

Jest tego więcej

Ustaw Spider’s Web jako preferowane medium w Google

REKLAMA

Malwina Kuśmierek 05.01.2026 09:01

Ładowanie...