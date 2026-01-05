REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Rynek smartfonów uszczupli się. Asus zapowiada swoje plany na 2026

Asus w 2026 roku nie pokaże nowych smartfonów. Dział smartfonów tajwańskiego koncernu ograniczy się jedynie do wsparcia posprzedażowego już sprzedanych urządzeń.

Malwina Kuśmierek
Asus nie planuje premier smartfonów w 2026 roku
REKLAMA

Jeżeli na ten rok planowałeś zakup nowego smartfona Asusa, to mam złe wieści. Asus potwierdził, że w 2026 roku nie wprowadzi na rynek żadnych nowych modeli smartfonów - ani z linii Zenfone, ani z gamingowej serii ROG Phone.

REKLAMA

Asus rezygnuje z premier telefonów w 2026 roku

Jak przekazuje Digitimes Asia, partnerzy handlowi Asusa zostali poinformowani o zakończeniu cyklu produkcyjnego smartfonów z końcem 2025 roku - od końca ubiegłego roku dystrybutorzy nie mają już jak zamawiać nowych urządzeń. To wywołało falę spekulacji i plotek, na które Asus oficjalnie odpowiedział oświadczeniem o braku planów na nowe smartfony w 2026 roku.

Asus zapewnia, że wsparcie posprzedażowe pozostaje bez zmian. Obejmuje ono obsługę gwarancyjną, serwis oraz aktualizacje oprogramowania dla już sprzedanych urządzeń.

To potwierdza obserwowany od dłuższego czasu trend wyhamowania mobilnych ambicji firmy. W całym 2025 roku Asus zaprezentował zaledwie dwa smartfony: Zenfone 12 Ultra dostępnego globalnie oraz ROG Phone 9 FE wydanego jedynie na rynek tajwański. Dla porównania, jeszcze kilka lat temu firma próbowała utrzymywać wyraźną tożsamość dwóch linii produktowych - kompaktowych Zenfone’ów oraz bezkompromisowych urządzeń dla graczy.

Według branżowych analiz na decyzję Asusa wpływa kilka czynników. Jednym z nich są rosnące koszty komponentów, zwłaszcza pamięci RAM, które wchodząc w 2026 rok znacząco obciążają marże producentów. Dla firm nieposiadających skali Samsunga czy Apple’a oznacza to coraz trudniejszą walkę o opłacalność. W połączeniu z agresywną konkurencją ze strony chińskich marek - takich jak choćby Redmagic, nisza, w której dotychczas operował Asus, staje się coraz mniej lukratywna.

Na razie firma stara się przekonywać, że mamy do czynienia z pauzą, a nie definitywnym końcem. Brak planów produktowych na cały 2026 rok sprawia jednak, że przyszłość smartfonów Asusa stoi pod znakiem zapytania. Najbliższe miesiące pokażą, czy jest to przygotowanie gruntu pod zmianę strategii, czy cichy odwrót z rynku, na którym coraz trudniej znaleźć dla siebie miejsce.

Więcej na temat smartfonów:

REKLAMA

Jest tego więcej
Ustaw Spider’s Web jako preferowane medium w Google

REKLAMA
Malwina Kuśmierek
05.01.2026 09:01
Tagi: ASUSSmartfony
Najnowsze
9:01
Rynek smartfonów uszczupli się. Asus zapowiada swoje plany na 2026
Aktualizacja: 2026-01-05T09:01:05+01:00
8:18
Samsung pokazał potwora. 130-calowy telewizor miażdży
Aktualizacja: 2026-01-05T08:18:58+01:00
8:12
Microsoft zażenował internet. Doczekał się nowej ksywki
Aktualizacja: 2026-01-05T08:12:28+01:00
6:00
W końcu "zobaczymy" niewidzialne. Ciemna materia nie ma już gdzie się schować
Aktualizacja: 2026-01-05T06:00:00+01:00
16:20
Zagadkowa kolizja wojskowego satelity. Uderzyło w niego coś tajemniczego
Aktualizacja: 2026-01-04T16:20:00+01:00
16:10
Loty na orbitę to już codzienność, padł kolejny rekord. Jednak w kosmosie rządzi duopol
Aktualizacja: 2026-01-04T16:10:00+01:00
11:57
To oni uprowadzili dyktatora. Amerykanie wysłali swoją elitę
Aktualizacja: 2026-01-04T11:57:45+01:00
11:23
Tak wyglądała akcja amerykańskich komandosów w Wenezueli. Tajemnicze drony i sekundy grozy
Aktualizacja: 2026-01-04T11:23:19+01:00
10:27
Tajny, niewidzialny dron użyty przez USA w Wenezueli. To maszyna do polowania na ludzi
Aktualizacja: 2026-01-04T10:27:00+01:00
7:50
PowerToys to najlepsza aplikacja na Windowsa, którą zainstalowałam. Zdecydowanie za późno
Aktualizacja: 2026-01-04T07:50:00+01:00
7:40
Dwa potwory w jednej galaktyce. Jeden ucztuje, drugi głoduje
Aktualizacja: 2026-01-04T07:40:00+01:00
7:30
Samsung będzie skanował twój mózg. Pozwolisz na to
Aktualizacja: 2026-01-04T07:30:00+01:00
7:20
Wynaleźli unerwioną skórę. Sztuczny człowiek coraz bliżej
Aktualizacja: 2026-01-04T07:20:00+01:00
7:10
Amerykanie wydadzą miliony, by nasi piloci byli lepsi. Tak wzmacniają sojusz
Aktualizacja: 2026-01-04T07:10:29+01:00
7:00
Spotify na magnetofonie. Może i bezużyteczne, ale cudowne
Aktualizacja: 2026-01-04T07:00:00+01:00
16:50
Kości mówią więcej niż DNA. Nauka tego nie przewidziała
Aktualizacja: 2026-01-03T16:50:24+01:00
16:47
Hubble zagląda do kosmicznej wylęgarni. Kadr robi wrażenie
Aktualizacja: 2026-01-03T16:47:50+01:00
16:38
Małpa chodziła jak człowiek. Wygodna historia zburzona
Aktualizacja: 2026-01-03T16:38:19+01:00
16:32
Miał być wybuch w 2025 r. Natura zrobiła psikusa
Aktualizacja: 2026-01-03T16:32:51+01:00
16:11
ChatGPT wybrał imię dla dziecka. Internet zapłonął
Aktualizacja: 2026-01-03T16:11:00+01:00
16:00
Policyjne Black Hawki w akcji. Tak kolej walczy z zimą
Aktualizacja: 2026-01-03T16:00:00+01:00
13:23
Nocny atak na Wenezuelę. Tusk potwierdza informacje o Polakach
Aktualizacja: 2026-01-03T13:23:46+01:00
7:50
Pociągasz za sznurek i wyrasta krzesło. Stworzyli materiał jak z bajki
Aktualizacja: 2026-01-03T07:50:00+01:00
7:40
Gadżety kuchenne to strata czasu i pieniędzy. Ten kupiłbym w ciemno
Aktualizacja: 2026-01-03T07:40:00+01:00
7:30
Czarna dziura wieje jak Słońce. Skala robi wrażenie
Aktualizacja: 2026-01-03T07:30:00+01:00
7:20
Zawilce na Rosomakach wchodzą do gry. "Mobilne mózgi na polu walki"
Aktualizacja: 2026-01-03T07:20:00+01:00
7:10
Apple przegrał w najważniejszym wyścigu. "Za pieniądze nie kupisz wszystkiego"
Aktualizacja: 2026-01-03T07:10:00+01:00
7:00
Czytnik e-booków kurzył się przez cały rok. Niczego nie żałuję
Aktualizacja: 2026-01-03T07:00:00+01:00
21:44
Polska wchodzi do ekstraklasy. Nikt nas nie podsłucha
Aktualizacja: 2026-01-02T21:44:09+01:00
21:40
Nowy samolot we flocie LOT. Zabierze pierwszych pasażerów jeszcze dziś
Aktualizacja: 2026-01-02T21:40:31+01:00
20:03
Tajne pociągi z Białorusi. Na platformach pancerne rezerwy
Aktualizacja: 2026-01-02T20:03:52+01:00
18:13
Zmienili morze w elektrownię. Skala inwestycji powala
Aktualizacja: 2026-01-02T18:13:43+01:00
17:33
Od stycznia zapłacisz więcej. Tak nie uciekniesz od abonamentu
Aktualizacja: 2026-01-02T17:33:35+01:00
16:37
Krab jeszcze bardziej polski. Kluczowy element już z kraju
Aktualizacja: 2026-01-02T16:37:11+01:00
14:55
Polacy pokochali pociągi. Padł rekord
Aktualizacja: 2026-01-02T14:55:10+01:00
14:50
SpaceX z decyzją bez precedensu. Tysiące satelitów do przeprowadzki
Aktualizacja: 2026-01-02T14:50:27+01:00
14:23
Dumy Białorusi nigdzie nie widać. "Brak systemu zdolnego do walki"
Aktualizacja: 2026-01-02T14:23:37+01:00
13:38
Galaxy S26 Ultra dostanie kapitalną funkcję. Jeden klik i nikt cię nie podejrzy
Aktualizacja: 2026-01-02T13:38:25+01:00
12:32
Koniec z ekościemą. Producenci przestaną wciskać kit
Aktualizacja: 2026-01-02T12:32:09+01:00
11:28
Będą prokuratury do walki z hejtem. "Bez znaczenia, kim jest ofiara"
Aktualizacja: 2026-01-02T11:28:06+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA