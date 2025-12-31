REKLAMA
Nowy iPhone wydaje dziwne dźwięki. Użytkownicy mają problem

Liczni posiadacze iPhone’ów 17 Pro (Max) skarżą się na nietypowy problem w swoich telefonach. Najlepsze modele Apple’a emitują dziwne dźwięki z głośnika podczas ładowania.

Albert Żurek
iPhone 17 Pro
W praktyce to wygląda tak, że przy podłączeniu nowych smartfonów do prądu te mają generować statyczny szum. Wiele osób porównuje dźwięk do zakłóceń w starych radiach. Dźwięk pojawia się w różnych sytuacjach. U niektórych jest słyszalny nawet bez podpiętej ładowarki.

iPhone’y 17 Pro (Max) wydają dziwne dźwięki. To powszechny problem

Z doniesień MacRumors wynika, że problemy szumiącego głośnika w najlepszych iPhone’ach z 2025 r. dotyczą wielu użytkowników z całego świata. Zgłoszenia problemu pojawiają się m.in. na stronie społeczności wsparcia Apple’a czy w serwisie Reddit. Pierwsze informacje zaczęły pojawiać się zaraz po tym jak urządzenia zaczęły trafiać do pierwszych klientów już we wrześniu.

Od tego czasu Apple zdążył wydać dwie nowe wersje systemu iOS 26.1 i 26.2, lecz problem jak dotąd nie został rozwiązany i wciąż do sieci napływają kolejne zgłoszenia. W większości przypadków użytkownicy iPhone’ów 17 Pro (Max) narzekają na problem podczas korzystania z telefonu podłączonego do ładowarki. 

Niektórzy uważają, że statyczny cichy szum z głośników jest słyszalny podczas odtwarzania muzyki i ściszania poziomu głośności. Inni natomiast zgłaszają dźwięk bez uruchomionego odtwarzacza. Zdarzają się nawet sytuacje, że telefon emituje ciche trzaski lub syczenie podczas przewijania stron internetowych.

Posiadacze szumiących telefonów zgłaszają, że hałas jest dostrzegany podczas ładowania różnymi zasilaczami - także tymi oficjalnymi od Apple’a. Sprawa ma dotyczyć również bezprzewodowo poprzez MagSafe, chociaż wtedy ma być wyraźnie cichszy. Ci, których dotyczy problem uważają, iż odłączenie telefonu od ładowarki ma eliminować dźwięk.

Istnieją też przypadki gdzie nieprzyjemne dźwięki mają pojawiać się bez podłączenia iPhone’a do prądu. Wspólnym mianownikiem są denerwujące szumy. 

Więcej o sprzęcie Apple'a przeczytasz na Spider's Web:

Niektórych użytkowników iPhone’ów 17 Pro (Max) problem doprowadzał do szału tak bardzo, że postanawiali wymienić swoje urządzenia na nowe. Mimo tego wciąż napotykali na ten sam problem. Widać, że coś jest na rzeczy. Informator z Reddita miał skontaktować się z Applem i z doniesienia wynika, że firma wie o niedogodności i najwyraźniej pracuje nad jego rozwiązaniem. 

Na stronie społeczności Apple’a inny użytkownik stwierdził, iż dzwonił do Apple’a i przedstawiciele firmy uważają, że tak ma być. Dziwne, że we wcześniejszych modelach nie występował podobny problem. Najwyraźniej nie ma on wpływu na działanie urządzenia. To podobna sytuacja do tanich zasilaczy, w których cewki powodują piszczenie. Tyle że iPhone’y 17 Pro (Max) to telefony kosztujące ok. 6 tys. zł i podobne szkopuły nie powinny występować w tak drogim sprzęcie.

Albert Żurek
31.12.2025 11:12
