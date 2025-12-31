Apple mówi, że zaczęło się odliczanie. "W styczniu wszystko się zmieni"

Ładowanie...

Usługa, która przez długi czas była poza naszym zasięgiem, teraz pozwala trenować z poziomu iPhone’a, iPada czy Apple TV bez kombinowania ze zmianą regionu. Miesięczny dostęp wyceniono na 34,99 zł, a pakiet Premier w ramach Apple One to wydatek rzędu 129,99 zł dla całej rodziny.

Start usługi w naszym kraju to spory krok naprzód, bo integruje ona dane z Apple Watcha z instrukcjami wideo w czasie rzeczywistym. Mamy więc kompletny ekosystem treningowy, z którego wreszcie można korzystać legalnie i wygodnie. Ledwo jednak zdążyliśmy się przyzwyczaić do obecnej formy aplikacji, a gigant z Cupertino już zapowiada zmiany, które mają nadejść wraz z początkiem nowego roku.

REKLAMA

Tajemnicza zapowiedź na Instagramie

Na oficjalnym koncie Apple Fitness+ na Instagramie pojawił się tajemniczy materiał wideo, który sugeruje, że rok 2026 przyniesie spore nowości.

W klipie trenerzy trzymają gazety z krzykliwymi nagłówkami typu „Coś dużego nadchodzi do Apple Fitness+” oraz „Odliczanie się zaczęło”. Firma ewidentnie buduje napięcie, sugerując, że nie chodzi tylko o dodanie kilku nowych piosenek do playlisty czy nowej sesji jogi.

Galeria: 3 zdjęcia Galeria zdjęć 1 / 3

Jest tego więcej

Ustaw Spider’s Web jako preferowane medium w Google

Sporo osób twierdzi, że jest to zapowiedź zupełnie nowej usługi Health+ opartej na sztucznej inteligencji. Miałaby ona wykorzystywać duży model językowy zintegrowany z Siri, by oferować spersonalizowane porady zdrowotne i coaching. To pasowałoby do obecnego trendu wpychania AI do każdego elementu systemu, choć wdrożenie tego typu rozwiązań wymagałoby potężnej mocy obliczeniowej i integracji z nadchodzącym iOS 26.4.

Nowy program czy rewolucja AI?

Jest jednak pewien haczyk związany z kalendarzem wydawniczym Apple'a. Skoro zaawansowana Siri ma zadebiutować dopiero wiosną, styczniowe ogłoszenie może dotyczyć czegoś mniej technologicznego. Analitycy podejrzewają, że może to być po prostu nowy, intensywny program treningowy lub promocja, która ma pomóc użytkownikom wytrwać w postanowieniach noworocznych.

Warto pamiętać, że Apple tradycyjnie organizuje wyzwanie Ring in the New Year dla posiadaczy zegarków, które startuje 1 stycznia. Bardzo możliwe, że zapowiadana nowość jest ściśle powiązana z tą akcją promocyjną. Niezależnie od tego, co dokładnie kryje się pod hasłem Wielkie plany na 2026, komunikat jest jasny: Apple nie zamierza odpuszczać segmentu zdrowia i chce mocno wejść w nowy rok.

Zapowiedź brzmi intrygująco, zwłaszcza że Fitness+ w obecnej formie jest solidne, ale dość przewidywalne. Ożywienie formatu czymś więcej niż nowymi twarzami trenerów czy tematycznymi treningami wyszłoby usłudze na dobre. Jeśli Apple faktycznie planuje głębszą integrację z naszymi danymi zdrowotnymi i wyjście poza proste wideo instruktażowe, może to zmienić sposób, w jaki patrzymy na domowe treningi.

Co jeszcze szykuje Apple w 2026 r.?

REKLAMA

Polska może obejść się smakiem

Z drugiej strony entuzjazm warto nieco ostudzić. Jeśli „to coś dużego” faktycznie opiera się na zaawansowanej sztucznej inteligencji, my w Polsce możemy obejść się smakiem. Apple ma szorstkie relacje z Unią Europejską w kwestii wdrażania funkcji AI, zasłaniając się obawami o zgodność z aktem o rynkach cyfrowych. Istnieje więc spore ryzyko, że nowości trafią do Stanów Zjednoczonych, a my zostaniemy ze starą wersją usługi, mimo płacenia pełnej stawki abonamentu.

Jest tego więcej

Ustaw Spider’s Web jako preferowane medium w Google

REKLAMA

Oliwier Nytko 31.12.2025 07:00

Ładowanie...