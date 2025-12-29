Olej składanego iPhone'a. Lepiej poczekać na drugą edycję

Ładowanie...

Składaki nie są nowe na rynku mobilnym. Samsung wydał pierwszy model w 2019 r. i przez ten czas doczekaliśmy się aż siedmiu generacji Foldów. Apple’a wprowadzi pierwszego składaka dopiero pod koniec 2026 r. Mimo stosunkowo niedługiego czasu do premiery, producent jeszcze nie dopracował urządzenia.

REKLAMA

Pierwszy składany iPhone ma być bardziej problematyczny, niż się wydaje

O pierwszej generacji iPhone Fold wiemy już naprawdę dużo. Mimo tego do sieci cały czas napływają różne raporty, z których dowiadujemy się, że sprzęt jest daleki ideałowi. Jednym z największych problemów to brak ekranu całkowicie pozbawionego wgniecenia na środku.

Na szczęście wgniecenie nie będzie tak ogromne, jak w pierwszych składakach z Androidem. We wczesnych Galaxy Z Foldach fałdę można było dostrzec podczas użytkowania. Apple w pierwszej generacji ma zastosować wyświetlacz z praktycznie niewidocznym wgnieceniem, ale wciąż nie będziemy mogli mówić o urządzeniu całkowicie pozbawionym największego defektu składaków.

Drugim problemem może być dość nietypowa forma zakładająca zastosowanie bardziej szeroką niż wysoką obudowę i przekątną 7,6 cala. Z jednej strony takie rozwiązanie ma swoje zalety: podczas oglądania filmów prostokątne proporcje pozwalają lepiej wykorzystać przestrzeń ekranu. W kwadratowym wyświetlaczu Z Folda 7 duża część składanego panelu jest niewykorzystana.

Z drugiej strony, zewnętrzny ekran iPhone Fold ma być mały, z przekątną na poziomie ok. 5,4 cala. W konkurencyjnym Samsungu Z Fold 7 mamy 6,5-calowy panel po złożeniu, który zapewnia większą przestrzeń roboczą. Kolejnym problemem mają być też wymiary - w trybie kieszonkowym będzie mierzyć ok. 9,6 mm grubości, gdzie w Samsungu jest to zaledwie 8,9 mm. Urządzenie ma również ważyć ok. 255 g, co jest znacznie wyższym wynikiem w porównaniu z 215 g Z Folda 7.

W obecnej (nieoficjalnej formie) pierwszy składak Apple przegrywa z tegorocznym Samsungiem. Nie muszę też chyba nikogo przekonywać, że różnica między nadchodzącym Z Foldem 8 może być jeszcze bardziej znacząca?

Pierwsze generacje zawsze mają swoje problemy

Do premiery pozostaje jeszcze ok. dziewięć miesięcy, ale nie oczekujemy, aby Apple nagle zmienił zdanie i wprowadził kompletnie odmienne urządzenie. Wcześniejsze doniesienia o 5,4-calowym ekranie zewnętrznym i 7,6-calowym wewnętrznym panelu wyciekły z wielu różnych, niezależnych od siebie źródeł.

W telefonie ma się znaleźć też czytnik linii papilarnych Touch ID zintegrowany z przyciskiem do włączania. Dlaczego gigant nie może zdecydować się na funkcję wykrywania twarzy? Ponieważ takie rozwiązanie miałoby kolidować z zawiasem umożliwiającym składanie się urządzenia oraz z pozostałą wewnętrzną ciasno upakowaną konstrukcją.

Żaden sprzęt elektroniczny idealny nie jest, ale w przypadku pierwszego wydania składanego iPhone’a kupujący mogą mieć wrażenie, iż korzystają z produktu odstającego od konkurencji. Jasne, w urządzeniu znajdziemy system iOS, który jest największym wyróżnikiem iPhone’ów, ale jednocześnie sprzęt ma być bardzo drogi i kosztować ok. 10 tys. zł. Dlatego lepiej przeczekać pierwsze wydanie. Znając życie, drugie będzie znacznie lepsze.

REKLAMA

Więcej o Apple'u przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

Albert Żurek 29.12.2025 16:01

Ładowanie...