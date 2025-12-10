Logo
Pierwszy składany iPhone zmieni wszystko. Poruszy cały świat

Pierwszy w historii składany iPhone ma poruszyć cały rynek telefonów. W przyszłym roku czeka nas rewolucja, która sprawi, że ludzie wreszcie będą patrzeć na składaki jak na zwykłe telefony. 

Albert Żurek
iPhone Fold zaskoczy fanów Apple. Touch ID wraca, ale nie w ekranie
Apple w 2026 r. ma po raz pierwszy wprowadzić na rynek składanego iPhone’a. Gigant z Cupertino jak zawsze będzie spóźniony - w świecie Androida elastyczne urządzenia są od wielu lat. To jednak nie ma większego znaczenia, ponieważ Apple najczęściej tworzy trendy. Tym razem nie będzie inaczej - gigant ma zamienić składaki w coś, co każdy będzie chciał.

Składany iPhone spopularyzuje telefony z elastycznymi ekranami

Z nowego raportu firmy badawczej IDC wynika, że pierwszy iPhone Fold znacząco wpłynie na rynek składanych telefonów. Urządzenie ma przejąć ponad 22 proc. udziałów na rynku względem systemu operacyjnego. Android wciąż będzie dominować w składakach z wynikiem 61 proc. 

Dotychczas rynek smartfonów składanych wzrastał w dość ślimaczym tempie. W 2025 r. zyskał tylko 10 proc., co i tak jest dużo wyższym wynikiem w porównaniu z 3,9 proc. z 2024 r. Natomiast w przyszłym roku spodziewamy się wzrostu 29,7 proc. To wszystko dzięki pierwszemu iPhone Fold, który ma mieć swoją premierę na wrzesień 2026 r. tuż obok serii iPhone 18 Pro.

Co to oznacza w praktyce? Że telefony składane wreszcie nie będą traktowane jako ciekawostka dla najbogatszych i fanów technologii. iPhone’y nigdy tanie nie były, nawet zwykły podstawowy iPhone 17 Pro Max to wydatek na poziomie 6300 zł. Składak Apple’a oczywiście będzie dużo droższy - obecnie oczekuje się ceny rzędu 10 tys. zł. 

Tylko ze sprzętem Apple’a jest tak, że klienci ogólnie są skłonni zapłacić po prostu więcej, żeby tylko mieć możliwie najlepszego i najbardziej zaawansowanego iPhone’a. Albo ogólnie jakikolwiek inny sprzęt sygnowany ugryzionym jabłuszkiem. Wystarczy tylko spojrzeć na sytuację z ubiegłego roku, kiedy to wydano Apple Vision Pro. 

Tanio nie będzie, ale efekt Apple'a zrobi robotę

W teorii nie było to nic nowego - gogle wirtualnej i mieszanej rzeczywistości są na rynku od wielu lat. Głównie Meta, marka matka Facebooka i Instagrama zajmuje się produkcją tego typu sprzętu. Ale gogle nigdy nie zyskały większego rozgłosu wśród zwykłego użytkownika.

Z Vision Pro przynajmniej na początku było zupełnie inaczej - ogromne zainteresowanie, mnóstwo filmików w social mediach ukazujących ludzi w miejscach publicznych z gogalmi. Nawet, mimo że Vision Pro tanie nie były - startowały z ceny 3500 dolarów.

iPhone Fold ma być trochę tańszy. Według szacunków IDC, pierwsze podejście Apple do składaków ma zdobyć aż 34 proc. całej wartości rynku ze względu na cenę na poziomie ponad 2000 dol.

Obecne informacje zakładają, że telefon będzie przypominać Galaxy Z Folda. Zaoferuje dwa ekrany: główny 7,58 cala oraz zewnętrzny o przekątnej 5,8 cala. Poza tym ma zapewniać większy akumulator niż iPhone 17 Pro Max oraz system iOS dostosowany do składanych realiów.

Więcej o Apple'u przeczytasz na Spider's Web:

10.12.2025 15:49
