iPhone 18 Pro wygląda dziwnie. Apple przesadził z kolorami

Nadchodzący iPhone 18 Pro może wyglądać dziwnie. Apple w przyszłorocznych modelach ma zastosować nietypowe kolory, które nieczęsto widzimy w telefonach.

Albert Żurek
Wraz z iPhone 17 Pro Apple wydał swoje sztandarowe modele w trzech wersjach kolorystycznych: srebrnej, granatowej i najbardziej krzykliwej pomarańczowej. Bez klasycznej czerni czy bieli jak u konkurencji. W następnym roku będzie jeszcze bardziej nietypowo. Do sieci wyciekły nowe kolory.

iPhone 18 Pro z dziwnymi kolorami. Takich jeszcze nie widziałeś w smartfonach

Jak pomarańczową wersję iPhone’ów 17 Pro faktycznie można nazwać czymś naprawdę nietypowym, tak srebrny i granatowy i to dość często wykorzystywane kolory w urządzeniach mobilnych. Natomiast w przyszłorocznym iPhone 18 Pro mają być do dyspozycji:

  • burgundowy - odcień czerwieni z domieszką fioletu i brązu;
  • kawowy - odcień brązu;
  • fioletowy - przypominający iPhone’a 14 Pro.

Apple już wcześniej sprzedawał smartfony z czerwonym wykończeniem w ramach inicjatywy (RED) stworzonej w celach walki z chorobą AIDS. Ostatnim urządzeniem z tej serii były iPhone’y 14 (Plus) wydane w 2022 r., ale od tego czasu nie zobaczyliśmy żadnego czerwonego urządzenia. Można powiedzieć, że iPhone’y 18 Pro (Max) w kolorze burgundowym będą następcami linii RED.

Następnym powrotem do przeszłości może być fioletowy kolor. Rendery, które możemy znaleźć w sieci, zakładają dwie wersje fioletu. Pierwsza jest jasna i mocno rzuca się w oczy, druga natomiast ciemna i nie wiem jak wam, ale mi przypomina fioletowe wykończenie z iPhone’ów 14 Pro (Max). Osobiście raczej spodziewałbym się bardziej stonowanej wersji - ta jasna wygląda jakby była podróbką telefonu na odpuście.

Trzeci wariant ma charakteryzować się brązowym wykończeniem kawy. Mam nadzieję, że to nie nawiązanie do słynnego azjatyckiego gatunku Kopi Luwak. Jeśli doniesienie się potwierdzi, nadchodzące wersje kolorystyczne będą czymś zupełnie nowym - szczególnie burgundowy i brązowy. W przeszłości widzieliśmy już różne odmiany fioletowych iPhone’ów, ale ta wygląda zdecydowanie najlepiej.

Nowa strategia, która zakłada bycie innym?

Apple w tegorocznej serii wprowadził pomarańczową wersję kolorystyczną, której na próżno szukać w konkurencyjnych smartfonach z górnej półki. Tą decyzją Apple pozwala się mocno wyróżnić. Zamiast czarnej czy białej wersji kolorystycznej, która ginie w tłumie innych producentów zastosowanie takiego podejścia sprawia, że sprzęt wygląda inaczej.

W iPhone 17 Pro zastosowano też nową obudowę unibody, której nie można pomylić z żadnym wcześniejszym iPhonem. W nadchodzącym 18 Pro zmiany w stylistyce powinny być marginalne. Oprócz omawianych wariantów kolorystycznych, które również będą czymś nowym.

Albert Żurek
03.11.2025 19:33
