Którego nowego iPhone’a wybrać? Czy warto dopłacić do najdroższego?

Wybór odpowiedniego iPhone’a nie należy do prostych zadań. Oferta smartfonów Apple’a jest bogata i różnorodna - szczególnie w tym roku. Czy warto więc dopłacać do najdroższego modelu?

Albert Żurek
Premiera tegorocznych iPhone’ów odbyła się już ponad miesiąc temu - urządzenia zaprezentowano 9 września, a do sprzedaży trafiły 19 września. Po tym czasie na temat tegorocznych smartfonów Apple’a wiemy znacznie więcej niż na początku. Na łamach Spider’s Web opublikowaliśmy już pierwsze wrażenia i recenzje urządzeń. 

W sieci można znaleźć też wiele porównań, dlatego dziś znacznie łatwiej zadecydować się na konkretny model. Omówię je od najtańszych do najdroższych.

iPhone 17 - podstawowy smartfon Apple jest opłacalny jak nigdy wcześniej

Apple jest znany z tego, że od lat ogranicza swoje najtańsze modele, pozostawiając wiele funkcji wyłącznie dla najbardziej zaawansowanych wariantów. Tym razem różnica nie jest jednak aż tak duża - zwykły iPhone 17, wyceniony na 3999 zł, otrzymał wiele cech znanych z droższych wersji.

Przede wszystkim w smartfonie znajdziemy 6,3-calowy ekran (zamiast 6,1-calowego w poprzedniku) o odświeżeniu 120 Hz. Apple wprowadził tę funkcję już w modelu iPhone 13 Pro, ale przez cztery lata nie udostępnił jej tańszym wersjom. Ekran ma też cieńsze ramki - takie jak w iPhone’ach Pro.

Ulepszony został również aparat szerokokątny - iPhone 17 nadal oferuje dwa obiektywy, ale oba korzystają z matryc 48 Mpix. Z przodu znalazł się nowy aparat 18 Mpix Center Stage, ułatwiający wykonywanie zdjęć selfie. Ten sam moduł zastosowano w droższych modelach Pro. Podstawowa wersja ma nieco krótszy czas pracy na baterii niż iPhone 17 Pro, ale wspiera szybkie ładowanie do 50 proc. w 20 minut z zasilaczem 40 W. 

Cena urządzenia zaczyna się od 3999 zł - to najtańszy z tegorocznych iPhone’ów. Można jednak kupić go taniej - Plus prowadzi program Plus Wymiana, gdzie koszt  wynosi 2999 zł.

iPhone Air - najsmuklejszy iPhone w historii. Cienki jak brzytwa

Największą nowością w tegorocznej rodzinie smartfonów Apple’a jest iPhone Air. Urządzenie nawiązuje od innych sprzętów  z serii Air (MacBook Air, iPad Air) - wyróżnia się rekordowo cienką obudową, mierzącą zaledwie 5,6 mm. Dla porównania: iPhone 17 Pro ma grubość 8,75 mm.

Smartfon waży tylko 165 g, dzięki czemu jest wyjątkowo poręczny i wygodny w użyciu. Smukła konstrukcja sprawia, że urządzenie wygląda elegancko i lekko. Trzeba jednak dodać, że cała obudowa nie ma 5,6 mm - w górnej części znajduje się wystająca wyspa aparatu.

iphone air
iPhone Air

Ze względu na smukłość konstrukcji producent zdecydował się na kilka kompromisów.  iPhone Air ma tylko jeden aparat - brakuje szerokokątnego lub teleobiektywu. iPhone Air w teorii powinien zapewniać przyzwoity czas pracy - producent podaje do 27 godzin odtwarzania wideo. Telefon ma również jeden głośnik i obsługuje wyłącznie eSIM.

To ostatnie nie stanowi jednak problemu - Plus oferuje możliwość skorzystania z wirtualnej karty eSIM dla użytkowników abonamentowych. Operator jest też jedynym w Polsce, który w ramach oferty zapewnia pakiet Apple One dający dostęp do AppleTV+, iCloud+, Apple Music i Arcade czyli gier. Smartfon kupicie za 5299 zł rozbijając płatność na 12 rat z opłatą 399 zł na start. 

iPhone 17 Pro - najdroższy i najlepszy. Wygląda też zupełnie inaczej

Największe zmiany względem poprzednich generacji dotyczą iPhone’a 17 Pro. Producent całkowicie zrezygnował z dotychczasowej stylistyki na rzecz nowego wzornictwa unibody, wykonanego w większości z aluminium. W poprzednich modelach metalowy był tylko korpus, teraz również wyspa aparatów została wykonana z metalu.

Nowy design sprawia, że iPhone’a 17 Pro nie da się pomylić z poprzednikami. Oprócz odświeżonego wyglądu Apple zastosował też kilka ulepszeń. Urządzenie wyposażono w trzy moduły aparatu 48 Mpix: główny, szerokokątny i teleobiektyw. Ten ostatni oferuje teraz 4- i 8-krotne zbliżenie optyczne (a nie tylko 5-krotne jak w iPhonie 16 Pro). W telefonie znajdziemy także 18-megapikselowy aparat przedni Center Stage do zdjęć selfie.

iphone 17 pro max 00001
iPhone 17 Pro

W praktyce to obecnie najlepszy iPhone do zdjęć i filmów, a zarazem jeden z najbardziej zaawansowanych smartfonów na rynku. Napędza go procesor A19 Pro, podczas gdy modele iPhone 17 i iPhone Air korzystają z układu A19. Smartfon oferuje też najdłuższy czas pracy na baterii w całej serii. Cena jest oczywiście najwyższa - model kosztuje 5799 zł. Plus umożliwia rozłożenie płatności na 12, 24 lub 36 rat przy zakupie sprzętu w abonamencie.

Abonament można wybrać w ramach Usługi Łączone w Plusie i dodać do niego inne usługi np. światłowód oraz platformy streamingowe. Wybierać można spośród Disney+, ShyShowtime, HBO Max, Polsat Box Go Sport oraz Polsat Box Go Premium i łączyć dowolnie w pakiety: 2 za 30 zł/mies. lub 4 za 60 zł/mies. Oba rozwiązania pozwalają ograniczyć łączny koszt abonamentu. 

Podsumowanie: który będzie dla ciebie najlepszy?

Wybór konkretnego modelu iPhone’a nie jest prosty, ponieważ wszystkie urządzenia z tegorocznej serii są naprawdę interesujące. Ja widzę to tak:

  • iPhone 17 będzie świetnym wyborem dla osób szukających smartfona Apple’a w przystępnej cenie - w programie Plus Wymiana kosztuje 2999 zł;
  • iPhone Air to opcja dla tych, którzy przede wszystkim cenią design i lekkość urządzenia;
  • iPhone 17 Pro idealny dla wymagających użytkowników, oczekujących najwyższej jakości zdjęć i filmów za 5799 zł, z możliwością rozłożenia na wygodne raty w Plusie

Większości polecałbym podstawowego iPhone’a 17 - to świetny sprzęt oferujący bardzo dobry stosunek ceny do jakości. 

Albert Żurek
03.11.2025 16:05
