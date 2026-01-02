2026 r. będzie katastrofalny dla komputerów osobistych. "Przeklęte dwie literki"

Ładowanie...

Rynek PC miał wejść w 2026 r. z przytupem. Koniec serwisowania Windowsa 10, naturalny cykl wymiany sprzętu, rosnące wymagania aplikacji i gier - wszystko wskazywało na to, że producenci PC powinni szykować się na tłuste lata. Tymczasem najnowsza prognoza IDC brzmi jak alarm przeciwpożarowy: podaż może spaść nawet o 9 proc.

Coś musiało pęknąć. I pękło - globalny rynek RAM-u.

AI pożera krzem. I nie zostawia nic dla zwykłych użytkowników

Jeszcze rok temu nikt nie przewidywał, że sztuczna inteligencja wywróci rynek pamięci do góry nogami. Dziś to właśnie hyperscalerzy - OpenAI, Google, Meta, Amazon i reszta gigantów - są największymi konsumentami DRAM i HBM na świecie. Ich zapotrzebowanie rośnie w tempie, którego nie da się porównać z żadnym wcześniejszym trendem technologicznym.

Producenci pamięci nie mieli wyboru. SK Hynix, Samsung i Micron zaczęli przekierowywać swoje linie produkcyjne z konsumenckich modułów DDR5 na wysokomarżową pamięć HBM, niezbędną do budowy akceleratorów AI. HBM jest dziś złotem XXI wieku. A zwykły RAM - kolateralną ofiarą.

Ceny RAM-u szybują. Polska nie jest wyjątkiem, jest przykładem

Jeśli ktoś dawno nie zaglądał do sklepów komputerowych to może przeżyć szok. Jeszcze niedawno 64‑gigabajtowy zestaw G.Skill Trident Z5 Neo (DDR5 6000 MT/s) kosztował w Stanach Zjednoczonych około 200 dol. Dziś potrafi kosztować… 600. I to po rabatach. Wzrost o 190 proc. w dwa miesiące.

W Polsce sytuacja wygląda równie groteskowo. Moduły G.Skill Trident Z5 Neo RGB 32 GB, które we wrześniu kosztowały około 500 zł, w grudniu osiągnęły poziom 1500 zł. Trzykrotny wzrost w trzy miesiące. W skali roku - 50 do 100 proc., zależnie od modelu.

A to dopiero początek. Samsung i SK Hynix podnieśli ceny DRAM o 30 proc. w samym tylko czwartym kwartale bieżącego roku. TrendForce przewiduje kolejne podwyżki - 8 do 13 proc. co kwartał. Rynek pamięci żyje dziś w swojej własnej rzeczywistości, oderwanej od popytu konsumenckiego.

Producenci pamięci wybrali stronę. I nie jest to strona użytkowników PC

SK Hynix ogłosił niedawno, że jego moce produkcyjne DRAM, NAND i HBM są wyprzedane… do końca przyszłego roku. Większość zamówień pochodzi od Nvidii. Firma nie ma fizycznej możliwości przyjąć nowych zleceń.

Samsung i SK Hynix nie planują też żadnej gwałtownej rozbudowy fabryk. Inwestorzy usłyszeli jasno: nie będzie gorączkowego zwiększania produkcji. Nawet jeśli SK Hynix konwertuje część linii na nowocześniejsze 10‑nanometrowe kości 1c DRAM to i tak nie wystarczy, by zaspokoić popyt.

Dlaczego? Bo pamięć serwerowa i HBM przynoszą wielokrotnie wyższe marże niż moduły dla zwykłych komputerów. Z perspektywy korporacji decyzja jest logiczna. Z perspektywy konsumentów - katastrofalna.

Zapasy topnieją. Rynek zaczyna przypominać czasy pandemii

Normalnie producenci DRAM utrzymują około 17 tygodni zapasów magazynowych. Dziś zostały… cztery. Gdy dystrybutorzy wyprzedadzą to co mają to mogą pojawić się realne braki. Nie wysokie ceny. Braki. Rynek już wariuje. Ceny rosną z tygodnia na tydzień. DDR4 potrafi być droższe niż DDR5 - sytuacja niemal bez precedensu.

Przez dwa lata branża próbowała wmówić użytkownikom, że AI PC to przyszłość. Że każdy komputer powinien mieć NPU. Że 16 GB RAM to minimum, a 32 GB to rozsądny standard.

Problem polega na tym, że RAM stał się najdroższym i najbardziej deficytowym komponentem w całym komputerze. Sprzedawcy próbują wciskać użytkownikom AI PC, podczas gdy kluczowy element tych maszyn jest dziś praktycznie niedostępny.

Przetrwają najwięksi. Reszta będzie walczyć o życie

Dell, HP, Lenovo, Asus - oni sobie poradzą. Mają skalę, długoterminowe kontrakty i kapitał. Ale mniejsi producenci, lokalne marki, sklepy składające komputery na zamówienie? To oni odczują kryzys najmocniej.

Segment gamingowy może oberwać szczególnie dotkliwie. Komputery dla graczy wymagają dużych ilości RAM-u, a klienci są wyjątkowo wrażliwi na ceny. Przyszły rok może być dla wielu firm granicą opłacalności.

Historia zna takie kryzysy. Ale nie w takich okolicznościach. Najgorszy rok w historii rynku PC? Kryzys finansowy 2008/2009 - spadek o 11,9 procent. W 2023 r., po pandemii, rynek skurczył się o 15 proc. Ale wtedy były ku temu powody. Dziś mamy sytuację paradoksalną: wszystko wskazuje na boom. A jednak boom AI w serwerowniach przypadkowo zdusił rynek komputerów osobistych. To ironia, której nikt nie przewidział.

Co to oznacza dla ciebie?

Jeśli planujesz modernizację PC to musisz przygotować się na trudny rok. Ceny RAM-u będą rosły co najmniej do końca przyszłego roku, a wielu analityków nie widzi szans na normalizację przed 2027 r. Dostępność może być problemem - nie tylko cena. Producenci mogą zacząć obniżać specyfikacje komputerów, by utrzymać ceny na akceptowalnym poziomie.

A jeśli jesteś graczem i liczyłeś na upgrade? 2026 to najgorszy możliwy moment.

Popyt na HBM ze strony hyperscalerów będzie rósł przez lata. OpenAI może wchłonąć nawet 40 proc. globalnej produkcji HBM. Umowy na dostawy są podpisane na lata naprzód. Producenci nie zwiększą produkcji DRAM, dopóki nie będą pewni, że boom AI się ustabilizował.

A to może potrwać długo.

Jest tego więcej

Maciej Gajewski 02.01.2026 06:11

