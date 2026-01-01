Gości zatkało, gdy na salę wszedł robot-drużba. Wypożyczalnia robotów to hit

Ładowanie...

Obecnie świat boi się zjawiska wyparcia ludzi z rynku pracy na rzecz „znacznie bardziej opłacalnych” maszyn wszelkiego rodzaju. Jednak w Chinach roboty nie tyle odbierają etaty, co wchodzą do... rynku zleceń jednorazowych. W kraju środka właśnie zadebiutowala platforma wynajmu humanoidów i robotów czworonożnych, które można zatrudnić na wesele, targi branżowe, koncert czy firmowe spotkanie.

Zachwyć gości robo-pso-kelnerem albo robo-animatorem

Za projektem stoi chińska spółka AgiBot, która uruchomiła platformę Qingtian Rent. Usługa działa już w 50 chińskich miastach i obejmuje ponad 1 000 robotów obsługiwanych przez około 600 partnerów serwisowych. Jak deklaruje kierownictwo firmy, do 2026 r. sieć ma objąć ponad 200 miast, a z oferty skorzystać nawet 400 tys. klientów.

Cennik pokazuje, że nie jest to usługa dla każdego. Zgodnie z przekazem serwisu YiCai Global, koszt wynajmu tańczącego robta Unitree U2 to koszt ok. 2500 zł za dzień, a za bardziej zaawansowanego AgiBot Yuanzheng A2 trzeba zapłacić ponad pięciu tysięcy złotych za dobę. Z kolei osoba chcąca wynająć robota do podania obrączek podczas ślubu może wybrać specjalną ofertę wycenioną na ok. 7800 zł, w ramach której oprócz maszyny, transportu i serwisu wliczony jest także gustowny ubiór dla robota.

Platforma oferuje też tańsze opcje, jak robotyczne psy do patroli czy prostszych pokazów. Najdroższe pakiety, przeznaczone na duże wydarzenia lub „sportowe” pokazy z kilkoma maszynami, potrafią jednak sięgać równowartości kilkunastu tysięcy złoty za dzień.

Boom na robotyczne występy ma swoje źródło w pokazach podczas Chińskiej Gali Noworocznej - corocznego wydarzenia organizowanego i transmitowanego przez chińskiego nadawcę publicznego CMG. W tegorocznej edycji Gali udział wzięły roboty Unitree i innych chińskich firm, wzbudzając zainteresowanie robotami jako jedną z rozrywek dla chińczyków organizujących różnego rodzaju imprezy okolicznościowe.

AgiBot podkreśla, że na razie skupia się na rozrywce i pokazach, ale w kolejnych etapach chce otworzyć platformę na przemysł i produkcję - do wynajmu robotów przez np. firmy, które na poczekaniu muszą zastąpić niedysponowanego pracownika.

Nie bez znaczenia jest też zaplecze finansowe. AgiBot powstał w 2023 r. i jest wspierany przez takie koncerny jak Tencent Holdings, BYD oraz Baidu, czyli największych graczy na chińskim rynku technologicznych. To sygnał, że wynajem robotów nie jest jedynie marketingowym eksperymentem, ale elementem szerszej strategii popularyzacji humanoidów w codziennych, komercyjnych zastosowaniach.

Na razie trudno mówić o rewolucji na rynku pracy. Robot jako "animator", konferansjer czy drużba to raczej ciekawostka i sposób na uświetnienie imprezy. Ale jeśli prognozy o wielomilionowej wartości rynku robotów do wynajęcia się sprawdzą, maszyny mogą stać się okazjonalnym uczestnikiem naszego życia towarzyskiego.

