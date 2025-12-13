Robot Tesli to nieśmieszny żart. "Zdalnie sterowany bubel"

Ładowanie...

Jakiś czas temu napisał do mnie jeden z rozżalonych czytelników, który w dość niewybrednych słowach opisał mnie i moją publikację, w której opisałam naprawdę pokraczne działanie robota Optimus - tego samego robota, który już w 2023 roku miał być dostępny dla zwykłego Kowalskiego i być w stanie samodzielnie złożyć mu pranie.



Ów czytelnik zarzucił mi, że jestem zbyt krytyczna wobec maszyny i szkodzę interesom Tesli. Pomijając fakt, że wątpię, aby polskie media były czytane przez najgrubsze ryby z Doliny Krzemowej, to ja nawet nie muszę specjalnie szukać powodów, by dogryzać Optimusowi. Tesla sama nam je daje.

Optimus na oczach gości stracił równowagę i... zdjął zestaw VR

Najświeższy przykład pochodzi z amerykańskiego Miami, gdzie podczas wydarzenia "Autonomy Visualized" ("Wizualizacja autonomii") humanoidalny robot Tesli nie tylko zaliczył widowiskową glebę, ale zrobił to w sposób, który natychmiast uruchomił lawinę pytań o autonomiczność działania. W sieci pojawiło się nagranie przedstawiające moment, gdy Optimus traci równowagę podczas rozdawania butelek z wodą. Zanim jednak upadł, wykonał wymowny gest: obie dłonie powędrowały w stronę twarzy, w ruchu niemal kopiującym zdejmowanie gogli VR.

To samo nagranie, lecz z ręki innego uczestnika wydarzenia pojawiło się w serwisie Reddit.

Problem w tym, że robot nie miał na głowie absolutnie nic. Dlatego właśnie ten gest, a nie sam upadek, stał się sercem dyskusji. Badacze, komentatorzy i zwykli internauci szybko zauważyli, że to charakterystyczny ruch osób sterujących robotami za pomocą interfejsów VR. Innymi słowy, Optimus wyglądał tak, jakby bezrefleksyjnie powtórzył ruch swojego operatora - rzekomo ukrytego gdzieś za kulisami.

To nie pierwszy raz, kiedy pokazy Tesli wskazują na znaczną pomoc ze strony ludzkiego operatora. W przeszłości wiele pokazów ograniczało się do starannie reżyserowanych sekwencji. Podczas samego wydarzenia We, Robot obecni na wydarzeniu dziennikarze byli pewni maczaniu ludzkiego palca w działaniu techno-barmanów i techno-kelnerów. Tesla oczywiście nie odniosła się do żadnego z incydentów.

W oficjalnym przekazie firmy oczywiście nie znajdziemy ani słowa o zdalnym operatorze. Elon Musk od miesięcy powtarza, że Optimus działa samodzielnie, wykonuje coraz bardziej złożone czynności, a jego komercyjna przyszłość to "biliony dolarów" i "miliony robotów w fabrykach". Ledwie dwa miesiące temu Musk zapewniał, że prezentowane przez robota "kung-fu" to "czysta sztuczna inteligencja, bez żadnego zdalnego sterowania".

Problem w tym, że jeśli "samodzielny" robot gubi równowagę przy podawaniu wody, a jego ręce w ostatniej sekundzie wykonują ruch tak jednoznaczny, że rozpoznają go nawet osoby niezwiązane z robotyką, to trudno brać deklaracje Elona Muska na poważnie. Tym bardziej że równolegle Tesla publikuje kolejne nagrania pokazujące "rekordowe osiągi" Optimusa - płynniejszy chód, lepszą koordynację, bardziej zwinne dłonie. A powtarzam: temu robotowi już dwa lata temu mieliśmy powierzyć przyniesienie zakupów do domu.

Upadek w Miami może byłby tylko zabawnym potknięciem, gdyby nie towarzyszący mu gest, który wyglądał jak przypadkowe ujawnienie kulis show. W efekcie zamiast udowodnić światu, jak bardzo dojrzał projekt Optimusa, Tesla znów musi tłumaczyć się z pytań o transparentność i faktyczne możliwości swojego robota. A to już nie jest historia o nieszczęśliwej wpadce - to historia o tym, ile bajek Elon Musk sprzedał światu.

Malwina Kuśmierek 13.12.2025 07:10

