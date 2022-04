Problem jednak w tym, że specjaliści nawet z dziedziny robotyki wskazywali, że stworzenie robota w takiej formie jak przebrany za robota człowiek, o masie 50-70 kg i zdolnego do swobodnego przemieszczania się i wykonywania codziennych prac to wciąż odległa przyszłość. Trudno im się nie dziwić, wystarczy wszak spojrzeć na to jak ma według Elona wyglądać Tesla Bot, a jak wyglądają najnowocześniejsze roboty humanoidalne od Boston Dynamics takie jak np. Atlas. Owszem, Atlas potrafi się już poruszać z gracją człowieka (choć tylko na edytowanym nagraniu), to jednak do przyjęcia formy, rozmiarów i masy zwykłego człowieka bardzo mu jeszcze daleko.