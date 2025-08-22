WhatsApp wymyślił pocztę głosową. Teraz będziesz z niej korzystać

Ładowanie...

WhatsApp to już nie tylko komunikator internetowy pozwalający na proste wysyłanie wiadomości tekstowych. Twórcy w ciągu kilku ostatnich lat dodali do niego szereg opcji związanych z połączeniami audio oraz wideo. Teraz, aby je ulepszyć, twórcy pracują nad funkcją przypominającą pocztę głosową. Jeśli ktoś ciągle od nas nie odbiera, nowość może się szczególnie przydać.

WhatsApp zrobił lepszą wersję poczty głosowej. Teraz będziesz chcieć skorzystać

Wątpliwa popularność usług poczty głosowej może wynikać głównie z formy tego rozwiązania. Aby z niej skorzystać, dzwoniący w pierwszej kolejności musi nagrać swoją wiadomość po sygnale. Nie wiem jak wy, ale ja od razu rozłączam się, gdy tylko słyszę ten komunikat.

Następnie osoba, która nie mogła odebrać, musi zauważyć, że ktoś się jej nagrał na pocztę i nie zignorować tego komunikatu. Najczęściej przychodzi do nas wiadomość SMS z numerem poczty głosowej operatora, na który trzeba zadzwonić, aby odsłuchać zapisaną wiadomość. Przyznam się wam, że w życiu z tego nigdy nie skorzystałem.

Może to jednak wynikać z faktu, że praktycznie nie korzystam z klasycznych połączeń - jeśli już dzwonię do kogoś, wybieram połączenie przez komunikator (Messenger, WhatsApp, FaceTime). W erze komunikatorów internetowych klasyczna poczta głosowa wygląda przestarzale. WhatsApp jednak chce wprowadzić coś, co będzie można nazwać ulepszoną wersją poczty głosowej.

Rozwiązanie działa w bardzo prosty sposób. Jeśli zadzwonimy do kogoś przez komunikator i połączenie nie zostanie odebrane, oprogramowanie wyświetli opcję "nagraj wiadomość głosową". Jeśli wyjdziemy z połączenia, podobny przycisk znajdziemy tuż pod komunikatem o nieodebranym połączeniu.

Funkcja poczty głosowej jednak nie będzie przypominać tej standardowej, a zamiast tego ma być skrótem do wysłania wiadomości głosowej bezpośrednio na czat. Ta zostanie wysłana jak każda inna głosówka w formie dymka, a więc drugi użytkownik nie będzie musieć wykonywać setek dodatkowych kroków, aby odsłuchać wiadomość. Tym sposobem ma być prościej i szybciej.

Faktem jest to, że już wcześniej można było wysyłać komunikaty głosowe ręcznie. Wystarczyło tylko kliknąć ikonę spinacza i znaleźć odpowiednią funkcję. Nowe skróty może nie wprowadzają rewolucji, ale z pewnością usprawnią komunikację. To również nowe podejście do zapomnianej przez wielu poczty głosowej, tylko że w znacznie lepszej, bardziej nowoczesnej formie.

Teraz może wreszcie więcej osób będzie chcieć korzystać. Opcja została zauważona w testowej wersji WhatsAppa na Androidzie. Powinna jednak niebawem zostać udostępniona dla wszystkich.

Obrazek główny: Mitriakova Valeriia / Shutterstock.com

Albert Żurek 22.08.2025 17:08

