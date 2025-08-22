/
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

WhatsApp wymyślił pocztę głosową. Teraz będziesz z niej korzystać

Korzystasz z klasycznej poczty głosowej? Tak jak ja i większość osób - prawdopodobnie nie. Niebawem to może się zmienić. Funkcja trafi do uwielbianego przez Polaków WhatsApp.

Albert Żurek
WhatSapp z pocztą głosową
REKLAMA

WhatsApp to już nie tylko komunikator internetowy pozwalający na proste wysyłanie wiadomości tekstowych. Twórcy w ciągu kilku ostatnich lat dodali do niego szereg opcji związanych z połączeniami audio oraz wideo. Teraz, aby je ulepszyć, twórcy pracują nad funkcją przypominającą pocztę głosową. Jeśli ktoś ciągle od nas nie odbiera, nowość może się szczególnie przydać. 

REKLAMA

WhatsApp zrobił lepszą wersję poczty głosowej. Teraz będziesz chcieć skorzystać

Wątpliwa popularność usług poczty głosowej może wynikać głównie z formy tego rozwiązania. Aby z niej skorzystać, dzwoniący w pierwszej kolejności musi nagrać swoją wiadomość po sygnale. Nie wiem jak wy, ale ja od razu rozłączam się, gdy tylko słyszę ten komunikat. 

Następnie osoba, która nie mogła odebrać, musi zauważyć, że ktoś się jej nagrał na pocztę i nie zignorować tego komunikatu. Najczęściej przychodzi do nas wiadomość SMS z numerem poczty głosowej operatora, na który trzeba zadzwonić, aby odsłuchać zapisaną wiadomość. Przyznam się wam, że w życiu z tego nigdy nie skorzystałem. 

Może to jednak wynikać z faktu, że praktycznie nie korzystam z klasycznych połączeń - jeśli już dzwonię do kogoś, wybieram połączenie przez komunikator (Messenger, WhatsApp, FaceTime). W erze komunikatorów internetowych klasyczna poczta głosowa wygląda przestarzale. WhatsApp jednak chce wprowadzić coś, co będzie można nazwać ulepszoną wersją poczty głosowej.

Rozwiązanie działa w bardzo prosty sposób. Jeśli zadzwonimy do kogoś przez komunikator i połączenie nie zostanie odebrane, oprogramowanie wyświetli opcję "nagraj wiadomość głosową". Jeśli wyjdziemy z połączenia, podobny przycisk znajdziemy tuż pod komunikatem o nieodebranym połączeniu.

Funkcja poczty głosowej jednak nie będzie przypominać tej standardowej, a zamiast tego ma być skrótem do wysłania wiadomości głosowej bezpośrednio na czat. Ta zostanie wysłana jak każda inna głosówka w formie dymka, a więc drugi użytkownik nie będzie musieć wykonywać setek dodatkowych kroków, aby odsłuchać wiadomość. Tym sposobem ma być prościej i szybciej.

Faktem jest to, że już wcześniej można było wysyłać komunikaty głosowe ręcznie. Wystarczyło tylko kliknąć ikonę spinacza i znaleźć odpowiednią funkcję. Nowe skróty może nie wprowadzają rewolucji, ale z pewnością usprawnią komunikację. To również nowe podejście do zapomnianej przez wielu poczty głosowej, tylko że w znacznie lepszej, bardziej nowoczesnej formie. 

Teraz może wreszcie więcej osób będzie chcieć korzystać. Opcja została zauważona w testowej wersji WhatsAppa na Androidzie. Powinna jednak niebawem zostać udostępniona dla wszystkich.

Więcej podobnych artykułów znajdziesz na Spider's Web:

REKLAMA

Obrazek główny: Mitriakova Valeriia / Shutterstock.com

REKLAMA
Albert Żurek
22.08.2025 17:08
Tagi: Komunikatory internetoweWhatsAppwiadomości
Najnowsze
16:11
Samoporuszający się lód. Ten eksperyment może odmienić energetykę
Aktualizacja: 2025-08-22T16:11:12+02:00
15:56
Zniknął powód, aby płacić za YouTube Premium. Świetną funkcję dostaniesz za darmo
Aktualizacja: 2025-08-22T15:56:50+02:00
15:49
Wiedzą, gdzie szukać obcych. Tam mogą słyszeć nasze sygnały
Aktualizacja: 2025-08-22T15:49:54+02:00
15:31
Lada moment będziemy się dziwić, że mogliśmy tak żyć
Aktualizacja: 2025-08-22T15:31:31+02:00
15:11
Piszą, że dostałeś pieniądze i to niemałe. Rzeczywistość jest brutalna
Aktualizacja: 2025-08-22T15:11:16+02:00
13:43
Orlen odkrył ropę na Morzu Północnym. Pobił nowy rekord
Aktualizacja: 2025-08-22T13:43:58+02:00
13:41
Pokazali, co potrafi Samsung, jakiego jeszcze nie było. Robi wrażenie
Aktualizacja: 2025-08-22T13:41:28+02:00
13:17
Idealne WiFi w ogrodzie zrobisz w 10 minut. Wystarczy jeden kabel
Aktualizacja: 2025-08-22T13:17:06+02:00
13:02
DPD wprowadza nową opłatę. Lepiej oddaj paczkę na czas
Aktualizacja: 2025-08-22T13:02:06+02:00
12:41
Jest nowy Xiaomi Redmi Note 15. Niesamowite, jak ewoluowała ta seria
Aktualizacja: 2025-08-22T12:41:27+02:00
12:26
Tani światłowód z krótką umową. Operator ma nową promocję
Aktualizacja: 2025-08-22T12:26:05+02:00
11:53
Gwiazdor metalu rozwalił drona publiczności. Podczas koncertu
Aktualizacja: 2025-08-22T11:53:07+02:00
11:22
Na polskim lotnisku rozstawią namiot. Spodoba ci się
Aktualizacja: 2025-08-22T11:22:03+02:00
10:05
Zrobił przycisk atomowy na wypadek zwolnienia z pracy. I odpalił go
Aktualizacja: 2025-08-22T10:05:34+02:00
9:15
Kładziesz owoc pod skaner i wiesz, czy jest dobry. Urządzenia robią furorę
Aktualizacja: 2025-08-22T09:15:59+02:00
8:55
Z Instagrama do Spotify w jeden klik. Tak teraz będziesz odkrywać nowe kawałki
Aktualizacja: 2025-08-22T08:55:38+02:00
8:23
Google mówi, ile prądu i wody zużywa twoja rozmowa z botem. Coś tu się nie zgadza
Aktualizacja: 2025-08-22T08:23:54+02:00
7:00
Nowe czipy będą ratować życie. Nawet bez telefonu i zasięgu sieci
Aktualizacja: 2025-08-22T07:00:00+02:00
6:34
Czarna dziura śledziła dwie inne. Astronomowie są w szoku
Aktualizacja: 2025-08-22T06:34:00+02:00
6:23
Tyle kosztuje praca przy komputerze. Policzyłem, ile prądu zjada PC
Aktualizacja: 2025-08-22T06:23:00+02:00
6:12
Reaktor wielkości lodówki. Tak wygląda przyszłość energetyki
Aktualizacja: 2025-08-22T06:12:00+02:00
6:01
Uczeń znalazł w Wiśle czaszkę. Należy do giganta sprzed tysięcy lat
Aktualizacja: 2025-08-22T06:01:00+02:00
21:08
Polska otwiera centrum kontroli misji orbitalnych. To nasz przełom
Aktualizacja: 2025-08-21T21:08:31+02:00
20:22
Konsola Steam złapana w sieci. Zbyt mocna, by działała mobilnie
Aktualizacja: 2025-08-21T20:22:31+02:00
19:21
Twoją rozmowę z AI Muska może czytać każdy w sieci. Potężna wtopa
Aktualizacja: 2025-08-21T19:21:04+02:00
18:58
Vivo uderza w Apple Vision Pro. Widziałem gogle tańsze o połowę
Aktualizacja: 2025-08-21T18:58:05+02:00
18:45
Google Pixel 10 u polskich operatorów. Sprawdzam, gdzie najtaniej
Aktualizacja: 2025-08-21T18:45:43+02:00
17:55
Realme ma potwora z baterią 10000+ mAh. Smartfon zmieni rynek
Aktualizacja: 2025-08-21T17:55:40+02:00
17:22
Wybija czas Huawei Watch GT 6. Czekaj z zakupami, będzie tanio
Aktualizacja: 2025-08-21T17:22:28+02:00
16:58
Wypełnisz ankietę w rządowej apce, idziesz za darmo do lekarza. Takie czasy
Aktualizacja: 2025-08-21T16:58:35+02:00
16:12
Apple planuje mocną nowość w zegarkach. W końcu coś przydatnego
Aktualizacja: 2025-08-21T16:12:03+02:00
15:54
Samsung zwróci ci kasę, jeśli kupisz smartfon. Oszczędzam tak tysiaka
Aktualizacja: 2025-08-21T15:54:17+02:00
15:44
Asystent Google już tylko w sercu. Google usuwa go z naszych domów
Aktualizacja: 2025-08-21T15:44:30+02:00
14:43
Tyle macie z tego AI w firmie. Piękny dowód owczego pędu po straty
Aktualizacja: 2025-08-21T14:43:54+02:00
14:20
Znaleźli sposób na lotniskową drożyznę. To wyłom w cenowym szantażu
Aktualizacja: 2025-08-21T14:20:21+02:00
13:50
Nowy symbol pojawi się na produktach. Tylko tak zwrócisz opakowanie
Aktualizacja: 2025-08-21T13:50:41+02:00
12:55
Otworzysz Paczkomat samochodem. Tak, dobrze czytasz
Aktualizacja: 2025-08-21T12:55:43+02:00
12:45
15 lat temu na skwerku we Wrocławiu nic się nie wydarzyło. I dlatego każdy o tym pamięta
Aktualizacja: 2025-08-21T12:45:45+02:00
11:38
Potrafisz się wysłowić? To skorzystasz z nowej funkcji w Zdjęciach Google
Aktualizacja: 2025-08-21T11:38:35+02:00
10:47
Ktoś powiedział stop szaleństwu Zuckerberga. Spalarnia pieniędzy działała pełną parą
Aktualizacja: 2025-08-21T10:47:06+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA