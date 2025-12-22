Logo
Nie uwierzysz, która przeglądarka śledzi cię najbardziej. To nie Chrome

Przez lata wydawało się, że w dyskusji o prywatności w sieci nie ma większego złoczyńcy niż Google Chrome. Okazuje się, że nie jest już największym zagrożeniem dla naszej prywatności. Na scenę wkroczył ktoś znacznie gorszy.

Maciej Gajewski
Która przeglądarka szpieguje najwięcej
W grudniu 2025 r. Digitain, firma znana z tworzenia oprogramowania dla branży gamingowej, przeprowadziła szeroko zakrojone badanie 13 popularnych przeglądarek. Analizowano m.in.:

  • odporność na fingerprinting, 
  • skuteczność blokowania trackerów, 
  • ochronę przed śledzeniem cross‑site, 
  • bezpieczeństwo połączeń, 
  • zakres zbieranych danych.
Wyniki? Zaskakujące nawet dla osób, które od lat śledzą temat prywatności online.

ChatGPT Atlas: absolutny rekordzista w kategorii najgorsza prywatność

ChatGPT Atlas
ChatGPT Atlas

Najgorzej w całym zestawieniu wypadła przeglądarka, która dopiero co zaczęła zdobywać popularność: OpenAI ChatGPT Atlas. Jej wynik Privacy Risk Score to… 99 na 99 możliwych punktów. To nie jest słaba ocena. To jest katastrofa.

Atlas zdobył:

  • 1 punkt za ochronę przed fingerprintingiem, 
  • 0 punktów za blokowanie trackerów,
  • 24/100 za bezpieczeństwo połączeń - najgorszy wynik w całym teście.

W praktyce oznacza to, że każda odwiedzana strona może śledzić użytkownika bez najmniejszego oporu. Piksele śledzące, ciasteczka, identyfikatory sesji - wszystko przechodzi jak przez otwarte drzwi. W testach cross‑site tracking Atlas poległ w 100 proc. przypadków.

Dlaczego tak się dzieje? Bo Atlas to w gruncie rzeczy Chromium zintegrowane z ChatGPT. Przeglądarka analizuje wszystko, co użytkownik widzi i pisze, a następnie przesyła te dane na serwery OpenAI. Firma zapewnia, że nie wykorzystuje ich domyślnie do trenowania modeli, ale fakt pozostaje faktem: każdy ruch myszą, każde kliknięcie i każdy fragment treści jest rejestrowany.

To nie jest przeglądarka dla osób, które cenią prywatność. To przeglądarka, która prywatność redefiniuje - i to w najgorszy możliwy sposób.

Chrome: wciąż głodny danych, ale już nie najgorszy

Google Chrome

Drugie miejsce w rankingu zajmuje Google Chrome z wynikiem 76 punktów. To wciąż bardzo dużo - ale przy Atlasie wygląda wręcz niewinnie.

Chrome, podobnie jak Atlas:

  • nie blokuje trackerów,
  • pozwala reklamodawcom śledzić użytkownika niemal bez ograniczeń.

Według badań Surfshark z 2025 r. Chrome zbiera 20 różnych kategorii danych, w tym:

  • dane finansowe (jako jedyna przeglądarka w zestawieniu),
  • kontakty z telefonu,
  • lokalizację,
  • historię wyszukiwania i przeglądania,
  • identyfikatory umożliwiające długoterminowe profilowanie.

Część danych użytkownicy przekazują świadomie - zapisując karty płatnicze czy logując się do usług Google’a. Ale ogromna część trafia do ekosystemu Google’a automatycznie, dzięki integracji z Gmailem, Mapami czy wyszukiwarką.

Chrome wypada lepiej niż Atlas w ochronie przed fingerprintingiem (68 pkt) i bezpieczeństwie połączeń (41 pkt), ale wciąż trudno nazwać go przeglądarką przyjazną prywatności.

Vivaldi, Edge i Opera: niechlubna trójka

Microsoft Edge

Za Chrome’em uplasowały się:

  • Vivaldi - ok. 63 pkt,
  • Microsoft Edge - 63 pkt,
  • Opera -  ok. 60 pkt.

Każda z nich ma swoje problemy.

Edge wysyła do Microsoftu unikalny identyfikator urządzenia, co pozwala firmie jednoznacznie rozpoznawać konkretną maszynę w sieci. Do tego dochodzi przesyłanie danych o odwiedzanych stronach do Binga i innych usług Microsoftu. Nic dziwnego, że raport NordVPN z 2025 r. umieścił Edge’a na ostatnim miejscu w rankingu prywatności.

Vivaldi nie wysyła tylu danych do jednej korporacji, ale również nie blokuje trackerów. To Chrome w innym opakowaniu - z tymi samymi słabościami.

Opera wypada nieco lepiej w blokowaniu trackerów (25 pkt), ale jej wbudowana VPN to w rzeczywistości proxy, które nie zapewnia prawdziwej anonimowości. Dane użytkowników są zbierane i monetyzowane.

Kto naprawdę dba o prywatność? Brave, Mullvad i Firefox

Mozilla Firefox

Na drugim końcu zestawienia znajdują się przeglądarki, które faktycznie stawiają prywatność na pierwszym miejscu.

Brave:

  • domyślnie blokuje wszystkie trackery i ciasteczka stron trzecich, 
  • zbiera tylko dwa typy danych, 
  • jest odporna na fingerprinting, 
  • działa szybko i obsługuje rozszerzenia z Chrome Web Store.

To jedna z najlepszych opcji dla osób, które chcą prywatności bez rezygnacji z wygody.

Mullvad Browser, przeglądarka stworzona przez twórców Mullvad VPN:

  • uzyskała idealny wynik w testach EFF Cover Your Tracks,
  • minimalizuje fingerprinting,
  • nie zbiera żadnych danych o użytkowniku.

To wybór dla osób, które traktują prywatność jak sport wyczynowy.

Firefox wraca do gry i domyślnie oferuje:

  • DNS over HTTPS, 
  • ochronę przed fingerprintingiem, 
  • możliwość wyłączenia telemetrii.

To najbardziej mainstreamowa przeglądarka z tych, które realnie dbają o prywatność.

Tor Browser to najwyższy poziom anonimowości, ale kosztem prędkości. Idealny do zadań specjalnych, niekoniecznie do codziennego surfowania.

Nowy król śledzenia

Raport Digitain nie pozostawia złudzeń: ChatGPT Atlas to obecnie najgorsza przeglądarka pod względem prywatności. Wchodzi na rynek z impetem, korzysta z hype’u wokół AI, ale jej architektura jest zbudowana w sposób, który fundamentalnie narusza prywatność użytkownika.

Chrome - dotychczasowy złodziejaszek numer jeden - spada na drugie miejsce, ale wciąż pozostaje przeglądarką, która zbiera ogromne ilości danych. Vivaldi, Edge i Opera również nie są dobrym wyborem dla osób, które chcą chronić swoją prywatność.

Na szczęście mamy alternatywy. Brave i Mullvad pokazują, że można stworzyć przeglądarkę szybką, wygodną i jednocześnie bezkompromisową w kwestii prywatności. Firefox wraca do formy i znów staje się sensowną opcją dla mainstreamu.

A jeśli czytacie ten tekst w Chrome? Cóż - nie jest idealnie. 

Ale jeśli czytacie go w Atlasie… to już naprawdę źle.

22.12.2025 19:40
