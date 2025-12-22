Nie uwierzysz, która przeglądarka śledzi cię najbardziej. To nie Chrome

Ładowanie...

W grudniu 2025 r. Digitain, firma znana z tworzenia oprogramowania dla branży gamingowej, przeprowadziła szeroko zakrojone badanie 13 popularnych przeglądarek. Analizowano m.in.:

odporność na fingerprinting,

skuteczność blokowania trackerów,

ochronę przed śledzeniem cross‑site,

bezpieczeństwo połączeń,

zakres zbieranych danych.

Wyniki? Zaskakujące nawet dla osób, które od lat śledzą temat prywatności online.

ChatGPT Atlas: absolutny rekordzista w kategorii najgorsza prywatność

ChatGPT Atlas

Najgorzej w całym zestawieniu wypadła przeglądarka, która dopiero co zaczęła zdobywać popularność: OpenAI ChatGPT Atlas. Jej wynik Privacy Risk Score to… 99 na 99 możliwych punktów. To nie jest słaba ocena. To jest katastrofa.

Atlas zdobył:

1 punkt za ochronę przed fingerprintingiem,

0 punktów za blokowanie trackerów,

24/100 za bezpieczeństwo połączeń - najgorszy wynik w całym teście.

W praktyce oznacza to, że każda odwiedzana strona może śledzić użytkownika bez najmniejszego oporu. Piksele śledzące, ciasteczka, identyfikatory sesji - wszystko przechodzi jak przez otwarte drzwi. W testach cross‑site tracking Atlas poległ w 100 proc. przypadków.

Dlaczego tak się dzieje? Bo Atlas to w gruncie rzeczy Chromium zintegrowane z ChatGPT. Przeglądarka analizuje wszystko, co użytkownik widzi i pisze, a następnie przesyła te dane na serwery OpenAI. Firma zapewnia, że nie wykorzystuje ich domyślnie do trenowania modeli, ale fakt pozostaje faktem: każdy ruch myszą, każde kliknięcie i każdy fragment treści jest rejestrowany.

To nie jest przeglądarka dla osób, które cenią prywatność. To przeglądarka, która prywatność redefiniuje - i to w najgorszy możliwy sposób.

Chrome: wciąż głodny danych, ale już nie najgorszy

Google Chrome

Drugie miejsce w rankingu zajmuje Google Chrome z wynikiem 76 punktów. To wciąż bardzo dużo - ale przy Atlasie wygląda wręcz niewinnie.

Chrome, podobnie jak Atlas:

nie blokuje trackerów,

pozwala reklamodawcom śledzić użytkownika niemal bez ograniczeń.

Według badań Surfshark z 2025 r. Chrome zbiera 20 różnych kategorii danych, w tym:

dane finansowe (jako jedyna przeglądarka w zestawieniu),

kontakty z telefonu,

lokalizację,

historię wyszukiwania i przeglądania,

identyfikatory umożliwiające długoterminowe profilowanie.

Część danych użytkownicy przekazują świadomie - zapisując karty płatnicze czy logując się do usług Google’a. Ale ogromna część trafia do ekosystemu Google’a automatycznie, dzięki integracji z Gmailem, Mapami czy wyszukiwarką.

Chrome wypada lepiej niż Atlas w ochronie przed fingerprintingiem (68 pkt) i bezpieczeństwie połączeń (41 pkt), ale wciąż trudno nazwać go przeglądarką przyjazną prywatności.

Vivaldi, Edge i Opera: niechlubna trójka

Microsoft Edge

Za Chrome’em uplasowały się:

Vivaldi - ok. 63 pkt,

Microsoft Edge - 63 pkt,

Opera - ok. 60 pkt.

Każda z nich ma swoje problemy.

Edge wysyła do Microsoftu unikalny identyfikator urządzenia, co pozwala firmie jednoznacznie rozpoznawać konkretną maszynę w sieci. Do tego dochodzi przesyłanie danych o odwiedzanych stronach do Binga i innych usług Microsoftu. Nic dziwnego, że raport NordVPN z 2025 r. umieścił Edge’a na ostatnim miejscu w rankingu prywatności.

Vivaldi nie wysyła tylu danych do jednej korporacji, ale również nie blokuje trackerów. To Chrome w innym opakowaniu - z tymi samymi słabościami.

Opera wypada nieco lepiej w blokowaniu trackerów (25 pkt), ale jej wbudowana VPN to w rzeczywistości proxy, które nie zapewnia prawdziwej anonimowości. Dane użytkowników są zbierane i monetyzowane.

Kto naprawdę dba o prywatność? Brave, Mullvad i Firefox

Mozilla Firefox

Na drugim końcu zestawienia znajdują się przeglądarki, które faktycznie stawiają prywatność na pierwszym miejscu.

Brave:

domyślnie blokuje wszystkie trackery i ciasteczka stron trzecich,

zbiera tylko dwa typy danych,

jest odporna na fingerprinting,

działa szybko i obsługuje rozszerzenia z Chrome Web Store.

To jedna z najlepszych opcji dla osób, które chcą prywatności bez rezygnacji z wygody.

Mullvad Browser, przeglądarka stworzona przez twórców Mullvad VPN:

uzyskała idealny wynik w testach EFF Cover Your Tracks,

minimalizuje fingerprinting,

nie zbiera żadnych danych o użytkowniku.

To wybór dla osób, które traktują prywatność jak sport wyczynowy.

Firefox wraca do gry i domyślnie oferuje:

DNS over HTTPS,

ochronę przed fingerprintingiem,

możliwość wyłączenia telemetrii.

To najbardziej mainstreamowa przeglądarka z tych, które realnie dbają o prywatność.

Tor Browser to najwyższy poziom anonimowości, ale kosztem prędkości. Idealny do zadań specjalnych, niekoniecznie do codziennego surfowania.

Nowy król śledzenia

Raport Digitain nie pozostawia złudzeń: ChatGPT Atlas to obecnie najgorsza przeglądarka pod względem prywatności. Wchodzi na rynek z impetem, korzysta z hype’u wokół AI, ale jej architektura jest zbudowana w sposób, który fundamentalnie narusza prywatność użytkownika.

Chrome - dotychczasowy złodziejaszek numer jeden - spada na drugie miejsce, ale wciąż pozostaje przeglądarką, która zbiera ogromne ilości danych. Vivaldi, Edge i Opera również nie są dobrym wyborem dla osób, które chcą chronić swoją prywatność.

Na szczęście mamy alternatywy. Brave i Mullvad pokazują, że można stworzyć przeglądarkę szybką, wygodną i jednocześnie bezkompromisową w kwestii prywatności. Firefox wraca do formy i znów staje się sensowną opcją dla mainstreamu.

A jeśli czytacie ten tekst w Chrome? Cóż - nie jest idealnie.

Ale jeśli czytacie go w Atlasie… to już naprawdę źle.

Maciej Gajewski 22.12.2025 19:40

