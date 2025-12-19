Logo
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Bezpieczeństwo

W torrentach grasuje nowe zagrożenie. Pułapka jest genialna

Tym razem kreatywność cyberprzestępców zasługuje na swoiste uznanie. Uwaga na niebezpieczne napisy do filmów.

Maciej Gajewski
wirusy w napisach do filmów
REKLAMA

Piractwo cyfrowe od zawsze było grą z ryzykiem. Raz trafisz na film nagrany kalkulatorem, innym razem na plik, który bardziej przypomina prezentację PowerPoint niż hollywoodzką superprodukcję. Czasem ktoś podejrzy twoje IP, czasem torrent okaże się fejkiem. Ale to, co odkryli ostatnio analitycy Bitdefendera, to zupełnie nowy poziom kreatywności - i bezczelności - cyberprzestępców.

W świeżej kampanii atakujący wykorzystali rzekomy najnowszy film z Leonardo DiCaprio, by rozprzestrzeniać Agent Tesla - jednego z najpopularniejszych i najbardziej uporczywych trojanów zdalnego dostępu. Zamiast prostego droppera czy podejrzanego instalatora ofiary otrzymują wielowarstwową konstrukcję, która wygląda jak dzieło choreografa, a nie hakera. I to właśnie czyni tę kampanię tak niebezpieczną.

REKLAMA

Czytaj też:

88% zniżki + do 3 mies. EKSTRA
Surfshark
Antivirus
Surfshark

Niewinny torrent, który prowadzi prosto w pułapkę

Scenariusz zaczyna się jak tysiące innych. Użytkownik pobiera torrent z filmem Jedna bitwa po drugiej. Setki seedów, tysiące pobrań, wszystko wygląda wiarygodnie. Po rozpakowaniu paczki w folderze czeka plik CD.lnk, który ma uruchomić film.

Tyle że nie uruchamia.

Kliknięcie skrótu wyzwala łańcuch poleceń ukryty pod warstwami zaszyfrowanych danych, skryptów PowerShell i fałszywych archiwów. Całość działa w oparciu o legalne narzędzia Windowsa: CMD, PowerShell, Harmonogram zadań.

  1. CD.lnk uruchamia polecenie odczytujące plik Part2.subtitles.srt.
  2. W liniach 100-103 napisu ukryto kod batcha.
  3. Batch uruchamia PowerShell w trybie ukrytym.
  4. PowerShell odczytuje kolejne 152 linie z tego samego pliku - tym razem z okolic linii 5005.
  5. Te linie zawierają zaszyfrowany kod AES, który odsłania kolejną warstwę.
  6. Kolejne skrypty rozpakowują fałszywe archiwa, dekodują dane i przygotowują środowisko.
  7. Ostatecznie uruchamiany jest kod, który ładuje Agenta Tesla bezpośrednio do RAM-u.

Żaden element ataku nie wymaga pobierania czegokolwiek z Internetu. Wszystko - absolutnie wszystko - znajduje się już w pobranym torrencie. To zamknięty ekosystem infekcji, który nie generuje podejrzanego ruchu sieciowego.

Skrypt odczytuje instrukcje z... napisów do filmu

Pięć skryptów, jeden cel: przejąć komputer

Z odszyfrowanych danych wyłania się pięć skryptów PowerShell, z których każdy pełni konkretną rolę.

  1. Rozpakowanie fałszywego filmu: plik One Battle After Another.m2ts to nie wideo, lecz archiwum. Skrypt sprawdza, czy na komputerze jest WinRAR, 7-Zip lub Bandizip - i korzysta z tego, co znajdzie.
  2. Utrwalenie infekcji: tworzony jest wpis w Harmonogramie zadań: RealtekDiagnostics - Audio Helper. Brzmi niewinnie, wygląda wiarygodnie, a uruchamia się minutę po infekcji lub przy logowaniu.
  3. Dekodowanie ukrytych plików: Photo.jpg nie jest zdjęciem, lecz kontenerem danych. Skrypt odczytuje go bajt po bajcie, odejmuje od każdego bajtu wartość 3 i zapisuje wynik w folderze o nazwie Microsoft.WindowsSoundDiagnostics. Nazwa dobrana tak, by nikt nie zwrócił uwagi.
  4. Przygotowanie środowiska i rozpakowanie kolejnego archiwum: drugie archiwum ukryto w pliku Cover.jpg. Jest chronione hasłem. Hasłem 1. Cyberprzestępcy mają poczucie humoru.

Gdy wszystkie elementy są już na miejscu Harmonogram zadań uruchamia RealtekCodec.bat, który wywołuje RealtekDriverInstall.ps1. Ten łączy trzy fragmenty tekstowe (part1.txt, part2.txt, part3.txt), dekoduje je i wykonuje wynikowy kod bez zapisywania czegokolwiek na dysku. To właśnie tam ukryty jest Agent Tesla - trojan, który potrafi przejąć pełną kontrolę nad komputerem, kraść dane logowania i hasła, wyciągać informacje finansowe, instalować dodatkowe malware i wykorzystywać komputer do dalszych ataków.

Agent Tesla jest starym znajomym analityków bezpieczeństwa. Widziano go w phishingu, w kampaniach podszywających się pod rejestrację na szczepienia, w fałszywych fakturach. Ale tak zaawansowanego wdrożenia dawno nie obserwowano. Dopiero po pełnej instalacji Agent Tesla próbuje połączyć się z serwerem dowodzenia (C2). Bitdefender nie ujawnił szczegółów infrastruktury, ale potwierdził, że jest kompletna i gotowa do działania.

REKLAMA

Pirackie torrenty coraz częściej są pułapką

To nie pierwszy taki przypadek. Wcześniej cyberprzestępcy wykorzystywali torrent z filmem Mission: Impossible - The Final Reckoning, by rozprzestrzeniać Lumma Stealer - malware kradnący hasła, ciasteczka, portfele kryptowalut i dane RDP. Trend jest jasny: pirackie filmy stały się jednym z najskuteczniejszych wektorów ataku. Ludzie chcą obejrzeć nowość za darmo. Nie spodziewają się, że kliknięcie skrótu zamiast filmu uruchomi cyberatak zaprojektowany z precyzją godną inżynierów NASA.

Piractwo zawsze było ryzykowne. Ale dziś ryzyko nie polega na tym, że film będzie nagrany kalkulatorem. Polega na tym, że w tle może czekać trojan, który przejmie twoje życie cyfrowe, zanim zdążysz nacisnąć play.

REKLAMA
Maciej Gajewski
19.12.2025 20:25
Tagi: Malware
Najnowsze
21:06
Czujnik, na który czeka tłum smart homiarzy. Siedzę w toalecie i testuję
Aktualizacja: 2025-12-19T21:06:01+01:00
20:25
W torrentach grasuje nowe zagrożenie. Pułapka jest genialna
Aktualizacja: 2025-12-19T20:25:00+01:00
20:13
Oresznik już na Białorusi. To fascynujący straszak na Zachód
Aktualizacja: 2025-12-19T20:13:00+01:00
18:36
Produkcja min w Polsce dzieli nas. Bezpieczeństwo czy pola śmierci?
Aktualizacja: 2025-12-19T18:36:59+01:00
18:27
W Orange klienci będą dostawać gry za darmo. Od CD Projektu
Aktualizacja: 2025-12-19T18:27:54+01:00
18:16
Pociąg z Ukrainy wiózł nam 1500 ton śmieci. Celnicy wyczuli ściemę
Aktualizacja: 2025-12-19T18:16:45+01:00
17:50
Honor Magic V6 składa się gorzej dla Europejczyków. Nie mamy lekko
Aktualizacja: 2025-12-19T17:50:23+01:00
17:13
Czy mysz ma znaczenie? Swiftpoint ProPoint zmienił moją pracę
Aktualizacja: 2025-12-19T17:13:42+01:00
17:09
Dreame z pierwszym smartfonem. Jedzie posprzątać Androida
Aktualizacja: 2025-12-19T17:09:33+01:00
17:02
Dobry skutek drogiej pamięci. Twórcy gier znów zaczną się starać
Aktualizacja: 2025-12-19T17:02:36+01:00
16:49
Kandydat na zdjęcie roku. Złapaliśmy czołówkę dwóch protoplanet
Aktualizacja: 2025-12-19T16:49:24+01:00
16:42
Gemini ma świetną nowość. Tak wygodna edycja zdjęć to bajka
Aktualizacja: 2025-12-19T16:42:25+01:00
15:36
Przez ruskie drony Polacy biegli po gotówkę. Mamy wojnę w głowach
Aktualizacja: 2025-12-19T15:36:11+01:00
15:21
Taki jest iPhone składany w pół. Przyznaję, wygląda świetnie
Aktualizacja: 2025-12-19T15:21:00+01:00
15:04
Polska ma odpowiedź na najgroźniejsze drony. To ma być światowy hit
Aktualizacja: 2025-12-19T15:04:01+01:00
14:57
Jaki prezent dla kreatywnych? Myszka do pracy na Święta
Aktualizacja: 2025-12-19T14:57:27+01:00
13:20
Xiaomi pozamiatało. Tego robota będziesz chciał znaleźć po choinką
Aktualizacja: 2025-12-19T13:20:56+01:00
13:01
Niemcy tworzą armadę satelitów szpiegowskich. W sercu projektu polski geniusz
Aktualizacja: 2025-12-19T13:01:04+01:00
12:51
Szukasz prezentu na ostatnią chwilę? Te dojadą jeszcze przed Wigilią
Aktualizacja: 2025-12-19T12:51:47+01:00
12:28
Orange ze świetnymi prezentami. Odbieraj i nie marudź
Aktualizacja: 2025-12-19T12:28:03+01:00
11:32
Samsung Galaxy S26 z innym procesorem. To już potwierdzone
Aktualizacja: 2025-12-19T11:32:40+01:00
11:11
Kometa 3I/Atlas uchwycona przez sondę poszukującą życia. "Niezwykle cenny obraz"
Aktualizacja: 2025-12-19T11:11:58+01:00
10:50
Xiaomi ma dla ciebie pomysł na prezent. Te ceny nie utrzymają się długo
Aktualizacja: 2025-12-19T10:50:48+01:00
9:22
Uciekają do miasta... przed hałasem. "Nie da się żyć"
Aktualizacja: 2025-12-19T09:22:18+01:00
8:49
Szpieg z Korei Północnej pracował dla Amazonu. Wpadł w śmieszny sposób
Aktualizacja: 2025-12-19T08:49:21+01:00
8:10
Jego badania fuzji jądrowej mogły zmienić ludzkość. Został zabity
Aktualizacja: 2025-12-19T08:10:19+01:00
6:10
Polska domyka stalową kopułę. Zazdroszczą nam jej na świecie
Aktualizacja: 2025-12-19T06:10:00+01:00
6:07
Windows 11 pożera RAM jak zły. Akurat teraz, gdy jest drogo
Aktualizacja: 2025-12-19T06:07:00+01:00
6:05
Uber pokazał, jak Polacy nakręcają ruch. Nie śpimy, bo jeździmy
Aktualizacja: 2025-12-19T06:05:00+01:00
6:03
Redmi Note 15+ 5G - pierwsze wrażenia. Dwa koła za 200 megapikseli
Aktualizacja: 2025-12-19T06:03:00+01:00
6:00
Atomowy kolos USA wchodzi w morze. Wzbudza respekt i trwogę
Aktualizacja: 2025-12-19T06:00:00+01:00
21:07
Domowe audio stanie się madrzejsze. Już nie musisz nic ustawiać
Aktualizacja: 2025-12-18T21:07:45+01:00
20:07
Na rynku monitorów tąpnięcie. A myślałem, że już nic mnie nie zaskoczy
Aktualizacja: 2025-12-18T20:07:27+01:00
19:04
Windows 11 jest bezpieczny i niebezpieczny. Nic już nie rozumiem
Aktualizacja: 2025-12-18T19:04:13+01:00
18:41
Apple z monitorem, którego brakowało. Od dawna prosił się o poprawki
Aktualizacja: 2025-12-18T18:41:26+01:00
18:09
Android naprawia zrzuty ekranu. Czekałem na to cztery lata
Aktualizacja: 2025-12-18T18:09:13+01:00
17:11
Dostaniemy potężny zastrzyk technologii. Na stole wyjątkowa broń
Aktualizacja: 2025-12-18T17:11:05+01:00
16:37
ABW uruchamia bota na popularnym komunikatorze. Kontrowersyjny ruch
Aktualizacja: 2025-12-18T16:37:03+01:00
16:02
Karty graficzne dla ludu idą pod nóż. Bo się nie opłacamy
Aktualizacja: 2025-12-18T16:02:14+01:00
15:35
Powrót legendy Apple'a. Czekaliśmy 8 lat
Aktualizacja: 2025-12-18T15:35:01+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA