Mapa "Gdzie się ukryć" została przygotowana przez Komendę Główną PSP. Dostępna jest pod adresem gdziesieukryc.pl. Znajdziemy zaznaczone punkty schronienia wraz z ich adresami.

Oprócz nazwy ulicy wyświetlane są koordynaty GPS i geograficzne. Wiemy również, czy punkt dostępny jest całodobowo czy są określone godziny otwarcia. Możemy wyznaczyć trasę, dodać miejsce do ulubionych oraz rozpocząć nawigację. Wówczas przenoszeni jesteśmy do… Map Google'a.

Zastanawiający jest również fakt, że mapa nie informuje dokładnie, czym jest dane miejsce

Mamy jedynie adres, ale brakuje potwierdzenia, że chodzi np. o komendę policji czy urząd. Niby kiedy już dojdziemy na miejsce, to rozwieją się wszelkie wątpliwości, ale nawet dla samego wstępnego zorientowania się byłoby to pomocne. Teraz klikam na punkt, kopiuje adres i osobno sprawdzam, co znajduje się w danym miejscu.

Jak zwraca z kolei uwagę RMF FM, brakuje również informacji o pojemności czy stanie wyróżnionych miejsc. Niewykluczone, że tego typu szczegóły jeszcze dojdą, ale szkoda, że nie dostaliśmy ich na start.

Szwankuje także wyszukiwanie. Nie da się odszukać konkretnego miejsca, np. Placu Wolności. Nie działa też wyszukiwanie po kodach pocztowych. Nie wiem, czy mapa nie znajduje np. Zduńskiej Woli, bo nie ma w niej żadnych punktów schronienia, czy po prostu nie widzi miasta.

Mapa pokazuje, że… mamy problem

Być może to kwestia problemów z działaniem mapy, ale w bardzo wielu lokalizacjach zwyczajnie brakuje punktów schronienia. Nie jest to niestety żadna nowość. Od miesięcy powtarza się, że temat jest zaniedbany. Teraz po raz kolejny widzimy to czarno na białym. Np. w Kaliszu pięć bezpiecznych lokalizacji znajduje się wyłącznie w centrum.

Oficjalna prezentacja mapy dopiero przed nami (konferencja prasowa ministra Marcina Kierwińskiego na temat nowej aplikacji z mapą punktów schronienia zaplanowana jest na 22 grudnia o godz. 13:00), ale o jej działaniu informują np. gminy, więc to nie tak, że po cichu wyciekł niegotowy projekt. O aplikacji piszą też już media. A tymczasem działanie tak ważnego narzędzia mocno szwankuje. Nie dość, że schronów jest mało, to na dodatek nie tak łatwo jest je wyszukać.

Adam Bednarek 22.12.2025 12:15

