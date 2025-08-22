/
Piszą, że dostałeś pieniądze i to niemałe. Rzeczywistość jest brutalna

Polacy dostają SMS-y, z których dowiadują się o rzekomym zablokowanym przelewie. Problem jest taki, że żadnych pieniędzy nie dostają. To perfidna metoda oszustwa.

Albert Żurek
CERT Orange oszustwo
Internetowi przestępcy najczęściej wysyłają wiadomości sugerujące potrzebę wykonanie zalegającej opłaty. Nierzadko podszywają się pod firmy kurierskie i oczekują, że ofiara uwierzy, iż trzeba dopłacić małą sumę pieniędzy (ok. kilku złotych). Tym razem nie wykorzystują pretekstu opłaty… a zablokowanego przelewu.

Mówią, że wysłali ci pieniądze, ale przelew został zablokowany. To pułapka

Zespół CERT Orange Polska ostrzegł przed nową możliwą falą oszustw, w których cyberprzestępcy wysyłają wiadomości o zablokowanym przelewie "na kwotę 900.00 PLN". Wiadomość jednak nie zawiera żadnych linków do stron internetowych, w których rzekomo można by było odblokować środki.

fot. CERT Orange

Wiadomość zawiera również prośbę oczekiwania na kontakt od specjalisty z działu bezpieczeństwa. Bez żadnych szczegółów, kiedy to nastąpi, kto odpowiada za przelew i ogólnie co można z tym zrobić. To jednak nie koniec oszustwa. W dalszej kolejności zadzwoni do nas cyberprzestępca, którego grupa stoi za wcześniejszą wiadomością.

Tym sposobem naciągacze chcą wzmocnić przekaz oraz zwiększyć swoją wiarygodność. Potencjalna ofiara będzie spodziewać się, że zaraz otrzyma połączenie. To może uśpić jej czujność i nie dać zbyt wielu czasu na zastanowienie się, czy faktycznie jest to zablokowany przelew, czy też najzwyklejsza metoda wyciągania danych osobowych lub pieniędzy. 

Oszuści najczęściej w takich metodach korzystają z najwymyślniejszych technik manipulacji i perswazji, aby przekonać, że ofiara faktycznie potrzebuje pomocy. Szczególnie że SMS nie zakłada płacenia, tylko przeciwnie - możliwości otrzymania środków na konto.

Jeśli odpowiednio wcześniej nie zorientujemy się, że to 900 zł (czy inna, mniejsza lub większa kwota pieniędzy) nigdy do nas nie miało trafić, może być już za późno. Trudno stwierdzić, z jakich technik przestępcy będą korzystać. Być może będą chcieli wciągnąć od nas kod BLIK (aby wypłacić środki w bankomacie), mogą próbować przejąć konto bankowe lub nakłonić do instalacji oprogramowania do zdalnej obsługi urządzenia. To zależy, na kogo trafią.

Metoda uderza głównie w osoby, które niekoniecznie korzystają z bankowości internetowej i mobilnej, przez co mogą mieć ograniczoną kontrolę nad przelewami. Podejrzewam, że podobne wiadomości będą kierowane głównie w stronę starszych użytkowników. Musimy jednak mieć świadomość, że polski senior wcale nie jest aż tak bardzo podatny na oszustwa oraz ma problemy z obsługą technologii, jak mogłoby się wydawać. 

Mimo wszystko warto wiedzieć o takiej możliwości. Edukacja i świadomość to najlepsza broń przeciwko cyberprzestępcom.

Albert Żurek
22.08.2025 15:11
Tagi: CyberbezpieczeństwooszustwoSMSwiadomości
