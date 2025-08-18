/
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Bezpieczeństwo

Seniorzy pokochali nowe technologie. Niestety, oszuści też to zauważyli

Nowe dane pokazują, że seniorzy z Polski są naprawdę dobrze obyci z nowymi technologiami. Niestety to także sprawia, że stają się coraz częściej celem cyberprzestępców - aż co piąta starsza osoba padła ofiarą oszustwa w sieci.

Albert Żurek
Senior oszustwa
REKLAMA

Z badania “Cyberbezpieczeństwo Polaków w Internecie” wynika, że polscy seniorzy coraz chętniej korzystają z nowoczesnych narzędzi finansowych. Aż 86 proc. płaci kartą, 76 proc. loguje się do bankowości elektronicznej, a 61 proc. obsługuje aplikację banku w telefonie. Ponad 40 proc. zna Blika, a niemal co piąty senior potrafi zapłacić zbliżeniowo smartfonem.

REKLAMA

Polski senior jest obyty z bankowością elektroniczną, kartą płatniczą i telefonem

Seniorzy coraz chętniej decyduje się na smartfony. Dzisiejsi sześćdziesięcio- i siedemdziesięciolatkowie korzystają z technologii równie powszechnie jak młodsze pokolenia. Nowe technologie oczywiście zapewniają szereg udogodnień, ale tworzą też potencjalnie niebezpieczeństwa.

W mediach społecznościowych, takich jak Facebook, bardzo łatwo natknąć się na fałszywe reklamy. Twórcy platformy nie wporwadzili odpowiednich zmian, narażając użytkowników - także tych powyżej 65. roku życia na niebezpieczeństwa. Nowy raport ujawnia, że aż 20 proc. osób w tej grupie wiekowej doświadczyło kradzieży lub próby wyłudzenia danych osobowych. Dane są przerażające - mowa o co piątym seniorze.

Ci, którzy napotkali na cyberprzestępcę, najczęściej doświadczali oszustw telefonicznych (44 proc.), fałszywych stron internetowych podszywających się pod znane marki (39. proc.), a także wiadomości SMS oraz e-maile (ok. 36 proc.). 

Duża część seniorów spotyka się z próbami wyłudzenia zapłaty za rzekomo niezrealizowane zobowiązania (31 proc.). Niemal co czwarty senior otrzymał wiadomość podszywającą się pod inne osoby wysyłane przez komunikatory internetowe.

Duża część takich oszustw ma na celu wyłudzenie danych osobowych, choć coraz częściej można natknąć się na metody prowadzące do utraty środków na koncie bankowym. Badanie ujawnia, że prawie co trzeci senior miał sytuację, gdzie oszust chciał wyłudzić dane do karty płatniczej lub całego konta bankowości internetowej (mobilnej). 

Co czwarta osoba powyżej 65. roku życia doświadczyła próby włamania do skrzynek pocztowych lub przejęcia numeru PESEL. Cyberprzestępcy próbują także przejmować konta seniorów w mediach społecznościowych. Niemal co piąta starsza osoba się z tym spotkała.

Mimo wszystko seniorzy lepiej weryfikują informacje niż pokolenie Z

Mimo to raport pokazuje też jaśniejszą stronę: seniorzy okazują się grupą, która najlepiej weryfikuje informacje w sieci. Trzech na czterech szuka potwierdzenia w oficjalnych komunikatach instytucji państwowych i finansowych. Dla porównania – wśród młodego pokolenia Z (18–24 lata) odsetek ten jest znacznie niższy.

REKLAMA

Więcej o cyberbezpieczeństwie możesz przeczytać na Spider's Web:

REKLAMA
Albert Żurek
18.08.2025 21:16
Tagi: Cyberbezpieczeństwooszustwoseniorzy
Najnowsze
20:50
Dominacja Intela topnieje. AMD już w co czwartym komputerze
Aktualizacja: 2025-08-18T20:50:43+02:00
20:11
Jak usunąć konto na Instagramie? Instrukcja krok po kroku
Aktualizacja: 2025-08-18T20:11:16+02:00
20:05
Tworzą lekarza-robota dla kosmonautów. To niesamowite
Aktualizacja: 2025-08-18T20:05:22+02:00
19:32
Nowe słuchawki Samsung Galaxy już w Polsce. Tyle trzeba zapłacić
Aktualizacja: 2025-08-18T19:32:51+02:00
19:01
Android ulepsza kopie zapasowe. W końcu nic nie przepadnie
Aktualizacja: 2025-08-18T19:01:32+02:00
18:00
Z Mielca na Pacyfik. Kolejne polskie śmigłowce już w akcji
Aktualizacja: 2025-08-18T18:00:32+02:00
17:54
Cofniesz wiadomość, zanim zrobi się niezręcznie. Google nadrabia zaległości
Aktualizacja: 2025-08-18T17:54:18+02:00
17:35
Polska elektrownia jądrowa coraz bliżej. Ruszył ważny proces
Aktualizacja: 2025-08-18T17:35:32+02:00
17:07
Aktualizacja Windowsa 11 zabija komputery. Koszmar użytkowników
Aktualizacja: 2025-08-18T17:07:17+02:00
16:19
Za śmieci płacimy fortunę. Winny brak kontroli i chciwość
Aktualizacja: 2025-08-18T16:19:16+02:00
15:52
Nie będzie iPhone'a 18 we wrześniu. Świat wstrzymuje oddech
Aktualizacja: 2025-08-18T15:52:17+02:00
15:11
Ten samochód nie zawiera w sobie żadnego metalu. Tak, nawet silnik
Aktualizacja: 2025-08-18T15:11:14+02:00
13:36
Wyczekiwana konkurencja PKP Intercity już za chwilę. Wiadomo, jaką trasą pojadą Czesi
Aktualizacja: 2025-08-18T13:36:37+02:00
12:51
Xiaomi Redmi 15 już w Polsce. Jest tani, ale mocny
Aktualizacja: 2025-08-18T12:51:58+02:00
12:03
Już jesteśmy kasjerami w sklepach, teraz zrobią z nas ochroniarzy. Co za szaleństwo
Aktualizacja: 2025-08-18T12:03:01+02:00
11:17
Polski rząd uruchamia nowy portal. Wreszcie posprzątał bałagan
Aktualizacja: 2025-08-18T11:17:23+02:00
10:28
Boty są uprzedzone do ludzi. Rośnie zupełnie nowy rodzaj dyskryminacji
Aktualizacja: 2025-08-18T10:28:36+02:00
9:55
Wiemy, jak Polacy korzystają z ChataGPT. Zaskakujące, kto wybiera częściej chatbota
Aktualizacja: 2025-08-18T09:55:20+02:00
9:45
Akcja służb na polskim lotnisku. Wstrzymano loty
Aktualizacja: 2025-08-18T09:45:12+02:00
8:59
Odnowiony iPhone w praktyce. Jak dokładnie działa ten cały refurbishing?
Aktualizacja: 2025-08-18T08:59:59+02:00
8:14
Miał być przełom, jest rozczarowanie. Premiera GPT-5 pokazuje potężny problem AI
Aktualizacja: 2025-08-18T08:14:13+02:00
8:00
Jest tak cienki, że dzięki niemu zacząłem się odchudzać. Honor Magic V5 - recenzja
Aktualizacja: 2025-08-18T08:00:00+02:00
7:00
Motyle zgłupiały, zepsuł się im ich GPS. "To efekt globalnego ocieplenia"
Aktualizacja: 2025-08-18T07:00:00+02:00
6:30
"Nawet 15-krotny wzrost wydajności". Nowy materiał bije rekordy wydajności energetycznej
Aktualizacja: 2025-08-18T06:30:00+02:00
6:20
Mówi, jaki będzie nowy Windows. Dawajcie nam go już teraz
Aktualizacja: 2025-08-18T06:20:00+02:00
6:10
Nawet nie wiesz, że używasz narzędzi sabotażu i terroru
Aktualizacja: 2025-08-18T06:10:00+02:00
6:00
Próbowałem rozładować iPhone’a do zera. To nie takie proste
Aktualizacja: 2025-08-18T06:00:00+02:00
19:17
Chcą zakazać hoteli, które nie wpuszczają dzieci. I bardzo dobrze
Aktualizacja: 2025-08-17T19:17:29+02:00
18:30
Kupujesz bilet i nawet nie wiesz, czy go masz. Mandaty się sypią
Aktualizacja: 2025-08-17T18:30:38+02:00
17:25
Kiedy ostatni raz poczułeś, że zgubiłeś się w internecie? Coraz to trudniejsze
Aktualizacja: 2025-08-17T17:25:45+02:00
17:06
Ile kosztuje wybudowanie elektrowni jądrowej? Sprawdzamy na podstawie przykładów z całego świata
Aktualizacja: 2025-08-17T17:06:14+02:00
16:30
Patrzę na naszych polityków i myślę o Albanii. "Maszyny nie biorą łapówek"
Aktualizacja: 2025-08-17T16:30:00+02:00
16:00
Microsoft zabroni ci nieaktualizowania aplikacji. Dla twojego dobra oczywiście
Aktualizacja: 2025-08-17T16:00:00+02:00
15:30
Będzie siódmy system operacyjny Apple'a. Brzmi jak koszmar?
Aktualizacja: 2025-08-17T15:30:00+02:00
7:56
Ile kosztuje ładowanie iPhone’a? O ile droższa jest bezprzewodowa ładowarka?
Aktualizacja: 2025-08-17T07:56:00+02:00
7:45
Obcy wcale nie potrzebują wody do życia. Nowa teoria obala nasze wyobrażenia
Aktualizacja: 2025-08-17T07:45:00+02:00
7:34
Stacja pogodowa zmieniła mój smart dom. Konieczna była przeprowadzka
Aktualizacja: 2025-08-17T07:34:00+02:00
7:21
Czatbot przekonał mężczyznę, że od niego zależą losy świata. Prawie doszło do tragedii
Aktualizacja: 2025-08-17T07:21:00+02:00
7:12
Produkty Microsoftu, które pożegnamy w tym roku. Jest oficjalna lista zgonów
Aktualizacja: 2025-08-17T07:12:00+02:00
7:02
To ja już wolę ludzką głupotę od tej całej sztucznej inteligencji
Aktualizacja: 2025-08-17T07:02:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA