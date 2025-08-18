Seniorzy pokochali nowe technologie. Niestety, oszuści też to zauważyli

Ładowanie...

Z badania “Cyberbezpieczeństwo Polaków w Internecie” wynika, że polscy seniorzy coraz chętniej korzystają z nowoczesnych narzędzi finansowych. Aż 86 proc. płaci kartą, 76 proc. loguje się do bankowości elektronicznej, a 61 proc. obsługuje aplikację banku w telefonie. Ponad 40 proc. zna Blika, a niemal co piąty senior potrafi zapłacić zbliżeniowo smartfonem.

Polski senior jest obyty z bankowością elektroniczną, kartą płatniczą i telefonem

Seniorzy coraz chętniej decyduje się na smartfony. Dzisiejsi sześćdziesięcio- i siedemdziesięciolatkowie korzystają z technologii równie powszechnie jak młodsze pokolenia. Nowe technologie oczywiście zapewniają szereg udogodnień, ale tworzą też potencjalnie niebezpieczeństwa.

W mediach społecznościowych, takich jak Facebook, bardzo łatwo natknąć się na fałszywe reklamy. Twórcy platformy nie wporwadzili odpowiednich zmian, narażając użytkowników - także tych powyżej 65. roku życia na niebezpieczeństwa. Nowy raport ujawnia, że aż 20 proc. osób w tej grupie wiekowej doświadczyło kradzieży lub próby wyłudzenia danych osobowych. Dane są przerażające - mowa o co piątym seniorze.

Ci, którzy napotkali na cyberprzestępcę, najczęściej doświadczali oszustw telefonicznych (44 proc.), fałszywych stron internetowych podszywających się pod znane marki (39. proc.), a także wiadomości SMS oraz e-maile (ok. 36 proc.).

Duża część seniorów spotyka się z próbami wyłudzenia zapłaty za rzekomo niezrealizowane zobowiązania (31 proc.). Niemal co czwarty senior otrzymał wiadomość podszywającą się pod inne osoby wysyłane przez komunikatory internetowe.

Duża część takich oszustw ma na celu wyłudzenie danych osobowych, choć coraz częściej można natknąć się na metody prowadzące do utraty środków na koncie bankowym. Badanie ujawnia, że prawie co trzeci senior miał sytuację, gdzie oszust chciał wyłudzić dane do karty płatniczej lub całego konta bankowości internetowej (mobilnej).

Co czwarta osoba powyżej 65. roku życia doświadczyła próby włamania do skrzynek pocztowych lub przejęcia numeru PESEL. Cyberprzestępcy próbują także przejmować konta seniorów w mediach społecznościowych. Niemal co piąta starsza osoba się z tym spotkała.

Mimo wszystko seniorzy lepiej weryfikują informacje niż pokolenie Z

Mimo to raport pokazuje też jaśniejszą stronę: seniorzy okazują się grupą, która najlepiej weryfikuje informacje w sieci. Trzech na czterech szuka potwierdzenia w oficjalnych komunikatach instytucji państwowych i finansowych. Dla porównania – wśród młodego pokolenia Z (18–24 lata) odsetek ten jest znacznie niższy.

