Rząd sypnie miliardami na cyberochronę. Polacy mają spać spokojniej

Polska jest jednym z najczęściej atakowanych krajów w sieci - potwierdzają to autorzy różnych, niezależnych od siebie raportów. Każdego miesiąca obywatele zgłaszają dziesiątki tysięcy incydentów związanych z cyberbezpieczeństwem, które mogą bezpośrednio dotknąć każdego z nas lub naszych bliskich. Dlatego tak istotne jest zwiększanie odporności na ataki w sieci.

W 2025 r. rząd przeznaczy rekordową kasę na ochronę cyfrową. W grze są miliardy złotych

Oszuści i hakerzy nieustannie celują w Polaków oraz polską infrastrukturę sieciową. Rząd doskonale zdaje sobie z tego sprawę i podejmuje działania w tym zakresie. Ich skuteczność potwierdzają międzynarodowe rankingi - Polska zajmuje 6. miejsce na świecie w MIT Technology Review Cyber Defense Index 2022/23 oraz na 4. miejsce w National Cyber Security Index.

Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski przekazał, że tylko w 2025 r. rząd wyda ponad 3,1 mld zł na poprawę cyberbezpieczeństwa. Środki zostaną przeznaczone na realizację wielu celów:

90 mln w dotacjach celowych (30 proc. więcej niż w 2024 r.);

40 mln na bieżącą działalność Zespołu Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego poziomu krajowego prowadzonego przez NASK-PIB;

355 mln zł z Funduszu Cyberbezpieczeństwa dla kluczowych podmiotów – o 68 mln zł więcej niż w 2023 roku;

ok. 860 mln zł w ramach inwestycji KPO (m.in. 271 mln zł na program "Cyberbezpieczny Rząd" oraz ponad 300 mln zł na zabezpieczenie sektora wodociągów);

1,8 mld zł z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027, w tym projekt "Cyberbezpieczny Samorząd" (1 474 mln zł) i „Centrum Cyberbezpieczeństwa NASK” (310 mln zł).

Znaczna część tych środków trafi także na usługi, z których pośrednio lub bezpośrednio korzystają zwykli obywatele. NASK odgrywa kluczową rolę w tworzeniu usług cyberbezpieczeństwa - od systemów zgłaszania incydentów po blokowanie stron internetowych służącymi do wyłudzenia danych i pieniędzy czy eliminowanie fałszywych połączeń telefonicznych od oszustów. Takie przypadki każdy może zgłosić w serwisie incydent CERT.

Od początku 2025 r. Polacy mogą też korzystać z usługi Moje CERT, która zwiększa bezpieczeństwo właścicieli stron internetowych oraz administratorów sieci i systemów. Obejmuje ona skanowanie oraz wykrywanie wycieków danych i haseł. Według danych usługi, CERT Polska przeskanował już 3 mln domen i subdomen, znajdując ponad 918 tys. podatności.

Ministerstwo Cyfryzacji zapowiada także zakończenie prac nad nowelizacją ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Nowe przepisy wprowadzą dodatkowe obowiązki dla podmiotów z kilkunastu sektorów gospodarki. Celem zmian jest podniesienie systemów informacyjnych i zwiększenie odporności na incydenty.

Resort ujawnił, że rząd wkrótce zaprezentuje nową strategię cyberbezpieczeństwa RP. Dokument ma "określać strategiczne cele oraz kluczowe działania, które mają zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa kraju w cyberprzestrzeni".

Albert Żurek 13.08.2025 07:45

