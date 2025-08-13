/
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Bezpieczeństwo

Rząd sypnie miliardami na cyberochronę. Polacy mają spać spokojniej

Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało o nadchodzących inwestycjach, które mają na celu zwiększenie odporności na cyberzagrożenia. W tym celu przeznaczy miliardy złotych, aby ulepszyć infrastrukturę. Twoje prywatne dane mają być bezpieczniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Albert Żurek
Rząd plan inwestycji cyberbezpieczeństwo
REKLAMA

Polska jest jednym z najczęściej atakowanych krajów w sieci - potwierdzają to autorzy różnych, niezależnych od siebie raportów. Każdego miesiąca obywatele zgłaszają dziesiątki tysięcy incydentów związanych z cyberbezpieczeństwem, które mogą bezpośrednio dotknąć każdego z nas lub naszych bliskich. Dlatego tak istotne jest zwiększanie odporności na ataki w sieci.

REKLAMA

W 2025 r. rząd przeznaczy rekordową kasę na ochronę cyfrową. W grze są miliardy złotych

Oszuści i hakerzy nieustannie celują w Polaków oraz polską infrastrukturę sieciową. Rząd doskonale zdaje sobie z tego sprawę i podejmuje działania w tym zakresie. Ich skuteczność potwierdzają międzynarodowe rankingi - Polska zajmuje 6. miejsce na świecie w MIT Technology Review Cyber Defense Index 2022/23 oraz na 4. miejsce w National Cyber Security Index.

Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski przekazał, że tylko w 2025 r. rząd wyda ponad 3,1 mld zł na poprawę cyberbezpieczeństwa. Środki zostaną przeznaczone na realizację wielu celów:

  • 90 mln w dotacjach celowych (30 proc. więcej niż w 2024 r.);
  • 40 mln na bieżącą działalność Zespołu Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego poziomu krajowego prowadzonego przez NASK-PIB;
  • 355 mln zł z Funduszu Cyberbezpieczeństwa dla kluczowych podmiotów – o 68 mln zł więcej niż w 2023 roku;
  • ok. 860 mln zł w ramach inwestycji KPO (m.in. 271 mln zł na program "Cyberbezpieczny Rząd" oraz ponad 300 mln zł na zabezpieczenie sektora wodociągów);
  • 1,8 mld zł z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027, w tym projekt "Cyberbezpieczny Samorząd" (1 474 mln zł) i „Centrum Cyberbezpieczeństwa NASK” (310 mln zł).

Znaczna część tych środków trafi także na usługi, z których pośrednio lub bezpośrednio korzystają zwykli obywatele. NASK odgrywa kluczową rolę w tworzeniu usług cyberbezpieczeństwa - od systemów zgłaszania incydentów po blokowanie stron internetowych służącymi do wyłudzenia danych i pieniędzy czy eliminowanie fałszywych połączeń telefonicznych od oszustów. Takie przypadki każdy może zgłosić w serwisie incydent CERT

Od początku 2025 r. Polacy mogą też korzystać z usługi Moje CERT, która zwiększa bezpieczeństwo właścicieli stron internetowych oraz administratorów sieci i systemów. Obejmuje ona skanowanie oraz wykrywanie wycieków danych i haseł. Według danych usługi, CERT Polska przeskanował już 3 mln domen i subdomen, znajdując ponad 918 tys. podatności. 

Ministerstwo Cyfryzacji zapowiada także zakończenie prac nad nowelizacją ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Nowe przepisy wprowadzą dodatkowe obowiązki dla podmiotów z kilkunastu sektorów gospodarki. Celem zmian jest podniesienie systemów informacyjnych i zwiększenie odporności na incydenty. 

Resort ujawnił, że rząd wkrótce zaprezentuje nową strategię cyberbezpieczeństwa RP. Dokument ma "określać strategiczne cele oraz kluczowe działania, które mają zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa kraju w cyberprzestrzeni".

Więcej o cyberbezpieczeństwie przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

REKLAMA
Albert Żurek
13.08.2025 07:45
Tagi: Cyberbezpieczeństwooszustwopolskarząd
Najnowsze
7:15
Ogniwa wodorowe i tania zielona energia coraz bliżej. Mamy przełom
Aktualizacja: 2025-08-13T07:15:35+02:00
6:45
Materiał meteorytu z 1724 r. łamie prawa fizyki. Teraz to zauważyliśmy
Aktualizacja: 2025-08-13T06:45:00+02:00
6:34
Word, Excel i PowerPoint właśnie stały się rajem dla fanów kaligrafii
Aktualizacja: 2025-08-13T06:34:00+02:00
6:23
Galaktyka jak winogrona. Odkrycie burzy kosmos, jaki znamy
Aktualizacja: 2025-08-13T06:23:00+02:00
6:12
Odkryto zęby mocniejsze od stali. Należą do... mięczaka
Aktualizacja: 2025-08-13T06:12:00+02:00
6:01
Meteoryt przebił dach domu. Jest starszy niż wszystko, co znamy
Aktualizacja: 2025-08-13T06:01:00+02:00
20:48
Tyle lat czekania, tak małe zmiany. Apple to jednak stan umysłu
Aktualizacja: 2025-08-12T20:48:13+02:00
19:32
Meduzy sparaliżowały atom. Udało im się wyłączyć elektrownię jądrową
Aktualizacja: 2025-08-12T19:32:43+02:00
19:16
Uwielbiany procesor znika z rynku. To ostatni moment na zakup
Aktualizacja: 2025-08-12T19:16:55+02:00
18:59
Sony aktualizuje masę TV, też stare modele. To się nazywa wsparcie
Aktualizacja: 2025-08-12T18:59:20+02:00
18:28
Słuchawki Apple będą szeptać do ucha, że nie musisz uczyć się języków
Aktualizacja: 2025-08-12T18:28:38+02:00
18:07
Ostatni klasyczny Assassin's Creed od dziś za darmo. Aż dziwi, co stało się z serią
Aktualizacja: 2025-08-12T18:07:56+02:00
17:07
Policzyłem ile prądu zużywa robot sprzątający i ile to kosztuje
Aktualizacja: 2025-08-12T17:07:25+02:00
17:00
Microsoft uderza w oazę wolności programistów. Lepiej już było
Aktualizacja: 2025-08-12T17:00:41+02:00
16:44
Źle wyrzucacie ubrania, więc na ulice wyjechały MPSZOK-i i Gratowozy
Aktualizacja: 2025-08-12T16:44:45+02:00
16:13
Excel jasny dla wszystkich. Wielka zmiana, koniec tortur w arkuszach
Aktualizacja: 2025-08-12T16:13:56+02:00
16:00
Paszport wyrobisz teraz na lotnisku. Jest szybciej niż w urzędzie
Aktualizacja: 2025-08-12T16:00:15+02:00
15:35
Samsung ma telewizor Micro RGB. Takich kolorów wcześniej nie było
Aktualizacja: 2025-08-12T15:35:59+02:00
15:10
Hyundai zdobył szczyt bezczelności. Za kasę blokuje sztuczkę złodziei
Aktualizacja: 2025-08-12T15:10:01+02:00
13:37
Jak odblokować iPhone'a bez kodu? Poradnik krok po kroku
Aktualizacja: 2025-08-12T13:37:01+02:00
13:30
Takich PSZOK-ów jeszcze nie było. Dadzą nowe życie zużytym rzeczom
Aktualizacja: 2025-08-12T13:30:45+02:00
12:57
Drastyczny skok produkcji pocisków w Polsce. Pokazali, ile było i ile będzie
Aktualizacja: 2025-08-12T12:57:38+02:00
12:43
UOKiK zajął się Booking.com. Jeśli korzystałeś, dostaniesz rekompensatę
Aktualizacja: 2025-08-12T12:43:37+02:00
12:25
Jak sprawdzić, czy ktoś zablokował mnie na Messengerze? Jest na to sposób
Aktualizacja: 2025-08-12T12:25:30+02:00
11:56
Jaka jest największa liczba? To skomplikowane bardziej niż myślisz
Aktualizacja: 2025-08-12T11:56:25+02:00
10:57
Podał przy kasie kod Blik i zapłacił za nieswoje zakupy. Jak to możliwe?
Aktualizacja: 2025-08-12T10:57:25+02:00
10:32
Perseidy 2025 - jak uchwycić spadające gwiazdy smartfonem? Sprawdzone wskazówki
Aktualizacja: 2025-08-12T10:32:06+02:00
10:01
To może być koniec oszukańczych reklam na Facebooku. Ale gigant jak zwykle przycwaniaczył
Aktualizacja: 2025-08-12T10:01:17+02:00
9:09
Roboty sprzątające kojarzyły się z tą firmą. iRobot ma potężne kłopoty
Aktualizacja: 2025-08-12T09:09:05+02:00
8:28
Zmiana zasad dotyczących powerbanków w tych samolotach. Musisz to wiedzieć, zanim polecisz
Aktualizacja: 2025-08-12T08:28:10+02:00
7:58
Muskowi odjechał nie peron, ale cała stacja. Nie może pogodzić się z porażką
Aktualizacja: 2025-08-12T07:58:26+02:00
7:19
Najlepsze sprzęty dla ucznia - ranking akcesoriów i urządzeń do 100 zł
Aktualizacja: 2025-08-12T07:19:42+02:00
7:00
Niektórzy mówią wprost. Pomysł Microsoftu to... idiotyzm
Aktualizacja: 2025-08-12T07:00:00+02:00
6:41
Służby używają dziurawego systemu. Skutki mogą być katastrofalne
Aktualizacja: 2025-08-12T06:41:00+02:00
6:31
Były dyrektor Google’a: "Big Tech kłamie, oczywiście że AI zabierze wam pracę, moją też"
Aktualizacja: 2025-08-12T06:31:00+02:00
6:21
Drukują części do rakiet. Zbiornik z tytanu przeszedł ekstremalny test
Aktualizacja: 2025-08-12T06:21:00+02:00
6:11
Polacy odkryli najstarsze ślady kręgowców na lądzie. Historia ewolucji do zmiany
Aktualizacja: 2025-08-12T06:11:00+02:00
21:45
iPhone'a 17 jeszcze nie ma, a już sprzedają podróbki. Uważaj na takie oferty
Aktualizacja: 2025-08-11T21:45:28+02:00
21:15
Kupił najpotężniejszą kartę graficzną na rynku. Dostał... pustą obudowę
Aktualizacja: 2025-08-11T21:15:53+02:00
20:55
Apple szykuje laptopa jak smartfon. Cena robi wrażenie
Aktualizacja: 2025-08-11T20:55:52+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA