Instagram stał się narzędziem do szpiegowania znajomych. Nowa funkcja

Popularny serwis społecznościowy zainspirował się inną aplikacją, która umożliwia podgląd lokalizacji znajomych w czasie rzeczywistym - Snapchatem. Twórcy uważają, że rozwiązanie ma być całkowicie opcjonalne i zostało stworzone z zachowaniem pełnej kontroli.

Instagram wprowadza funkcję mapy. Udostępnienie lokalizacji ma przynieść wiele możliwości

Pierwsi użytkownicy mogą już korzystać z aktualizowanej wersji Instagrama zawierającej mapy. Meta uważa, że dzięki nowości "będziemy na bieżąco ze znajomymi". Domyślnie rozwiązanie jest wyłączone, natomiast użytkownik może wyrazić zgodę na aktywację. Jeśli korzystający się na to zdecyduje, ma do wyboru kilka sposobów dostosowania:

Instagram pozwala wybrać, komu udostępniamy lokalizację: do wyboru są wszyscy znajomi (czyli ci, których obserwujemy), bliscy znajomi, wybrani użytkownicy lub nikomu;

nie brakuje możliwości ograniczania udostępniania lokalizacji dla konkretnych osób lub podczas przebywania w określonych miejscach;

rodzice, którzy skonfigurowali nadzór rodzicielski dla swojego dziecka, mają kontrolę nad udostępnianiem lokalizacji. Gdy ta zostanie uruchomiona, opiekun otrzymuje powiadomienie. Rodzice mogą też wyłączyć opcję dzielenia się lokalizacją.

Na jakiej zasadzie działa udostępnianie lokalizacji na Instagramie? Ta ma być aktualizowana tylko wtedy, gdy użytkownik uruchamia aplikację (włączając ją "od zera" lub gdy jest uruchomiona w pamięci telefonu). Oznacza to, że opcja nie działa, gdy nie korzystamy z oprogramowania. Instagram jednocześnie zaznacza, że można wyłączyć udostępnianie lokalizacji w dowolnym momencie.

Mapa na Instagramie będzie dostępna w górnej części skrzynki odbiorczej w sekcji wiadomości prywatnych. Ma wyświetlać się tuż obok profili aktywnych znajomych. Ciekawe jest to, że z rozwiązania będą mogły korzystać także osoby, które nie zdecydowały się na udostępnienie własnej lokalizacji.

Dzięki temu użytkownik zobaczy relacje znajomych i rodziny. Można też przeglądać oznaczone miejsca przez znajomych oraz twórców internetowych. Zdaję sobie sprawę, że nowość jest w pełni opcjonalna i nikt nie będzie zmuszał nas do korzystania z niej. Została także odpowiednio zabezpieczona przed osobami, którym nie chcemy udostępniać swojej lokalizacji.

Instagram dobrze to przemyślał, ale takie funkcje w nieodpowiednich rękach mogą być naprawdę niebezpieczne - szczególnie wśród dzieci i młodzieży, których rodzice nie stosują żadnej kontroli. Podobne rozwiązanie od lat wspiera Snapchat ze swoją Snap Mapą, które w przeszłości było krytykowane przez polityków - m.in. senator Marshę Blackburn ze Stanów Zjednoczonych jako "raj dla pedofilów"

Miejmy z tyłu głowy, że praktycznie każda funkcja może zostać wykorzystana w złych celach. Dlatego warto używać takich opcji z głową. Mapa Instagrama jest obecnie dostępna w Stanach Zjednoczonych, ale wkrótce ma zostać udostępniona na cały świat.

Obrazek główny: miss.cabul / Shutterstock

Albert Żurek 06.08.2025 19:38

