MSI Pro DP180 to komputer, który nie będzie wywoływał zamieszania na biurku. Obudowa o wymiarach 168 x 323 x 369 mm zachowuje umiar w każdym calu, a jej 18-litrowa kubatura mieści się w kategorii mini-tower. Aluminiowo-plastikowa konstrukcja prezentuje się solidnie, choć nie możemy mówić o premium buildzie - ale też nie o to tutaj chodzi.

MSI Pro DP180 13th

Front komputera zdobią subtelne, pionowe żebrowania i dyskretny logotyp MSI, który jest nienachalny. To design dla tych, którzy nie lubią RGB-owych fajerwerków i wolą, aby ich sprzęt po prostu wykonywał swoją pracę. Prawy bok to jednolite, czarne aluminium, z lewej strony znajdziemy kratkę wentylacyjną pozwalającą podejrzeć wnętrze.

Jakość wykonania nie budzi większych zastrzeżeń - obudowa jest odpowiednio sztywna i dobrze spasowana. To nie jest oczywiście poziom premium, ale w tej kategorii cenowej trudno oczekiwać cudów. Komputer ważący 7,59 kg nie jest może piórkiem, ale jego kompaktowe wymiary pozwalają na stosunkowo łatwe przenoszenie.

Wnętrze - funkcjonalność ponad formą

MSI Pro DP180 13th

Po otwarciu bocznego panelu (co można zrobić prostym wykręceniem dwóch śrubek) odsłania się wnętrze, które... cóż, nie zachwyca estetyką. Okablowanie nie jest zbyt staranne, a mała płyta główna z chipsetem Intel H610 potwierdza biznesowe DNA tego komputera. Standardowy system chłodzenia procesora z wentylatorem oraz dodatkowy wentylator na tylnym panelu - wszystko to krzyczy pragmatyzm nad pięknem.

Na płycie głównej znajdziemy dwa sloty DIMM na pamięć RAM oraz złącze M.2 z przymocowanym dyskiem SSD. Karta graficzna zajmuje swoje miejsce w pojedynczym slocie PCIe, a zasilacz umieszczono w dolnej części obudowy. To układ typowy dla komputerów tej klasy - nic zaskakującego, ale wszystko na swoim miejscu.

MSI Pro DP180 13th

Specyfikacja - gdzie biznes spotyka gaming

Serce naszego egzemplarza stanowi Intel Core i7-13700F - procesor, który w teorii nie ma prawa znaleźć się w komputerze biznesowym. To 16-rdzeniowa (8P+8E) bestia z 24 wątkami, którą częściej spotyka się w konstrukcjach gamingowych. Częstotliwość bazowa 2,1 GHz może rozgonić się do imponujących 5,2 GHz w trybie turbo.

Procesor uzupełnia MSI GeForce RTX 3060 Ventus 2X z 8 GB pamięci GDDR6. To karta, która w bieżącym roku może wydawać się nieco przestarzała, ale wciąż radzi sobie z grami Full HD na wysokich ustawieniach. W rozdzielczości 1080p możemy liczyć na około 120 FPS średnio w popularnych tytułach, a w 1440p wynik spada do 60 FPS.

MSI Pro DP180 13th

Komputer wyposażono w 16 GB pamięci RAM DDR4-3200 (2x8 GB), co stanowi rozsądne minimum w 2025 r. Magazyn danych to duet 512 GB SSD + 1 TB HDD zapewniający kompromis między szybkością a pojemnością. System operacyjny Windows 11 Professional podkreśla biznesowe aspiracje całego zestawu.

Łączność - port dla każdego

MSI Pro DP180 13-01SEU nie skąpi na portach. Z przodu znajdziemy 2 porty USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 port USB 3.2 Gen 2 Type-C oraz wejścia audio. Tył oferuje znacznie więcej: dodatkowy port USB 3.2 Gen 1 Type-A, 4 porty USB 2.0, dwa porty RJ45 (2,5G i 1G LAN), HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, D-Sub VGA, port COM i klasyczne PS/2.

MSI Pro DP180 13th

To konfiguracja, która zadowoli zarówno nowoczesnego użytkownika (USB-C, szybki LAN), jak i tego, który musi obsługiwać starszy sprzęt (COM, PS/2, VGA). Obecność czytnika kart SD/microSD to miły dodatek w dobie, gdy większość producentów rezygnuje z tego rozwiązania.

Łączność bezprzewodowa to Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3 - standard, który powinien wystarczyć na najbliższe lata.

Wydajność - gaming w przebraniu biznesowym

Intel Core i7-13700F to procesor, który w testach syntetycznych uzyskuje około 38 350 punktów w PassMark CPU Mark, plasując się w gronie mocnych jednostek dla entuzjastów. W grach różnica między nim a droższymi modelami często nie przekracza kilku procent.

MSI Pro DP180 13th

GeForce RTX 3060 w testach gier pokazuje, że mimo swojego wieku wciąż ma coś do zaoferowania. W rozdzielczości 1080p tytuły AAA działają płynnie na wysokich ustawieniach. Cyberpunk 2077 na ultra (bez ray tracingu) osiąga 55-70 FPS, Wiedźmin 3 z Hairworks na maksimum daje 70-80 FPS, a Red Dead Redemption 2 na ultra oscyluje wokół 55-70 FPS.

W rozdzielczości 1440p karta wymaga już kompromisów - spadek wydajności do około 60 proc. wartości z 1080p oznacza konieczność obniżenia detali w najnowszych produkcjach. Ray tracing? Tutaj RTX 3060 pokazuje swoje ograniczenia - bez DLSS trudno mówić o płynnej rozgrywce.

MSI Pro DP180 13th

Temperatury podczas testów nie budzą zastrzeżeń, a system chłodzenia radzi sobie z utrzymaniem procesora i karty graficznej w bezpiecznych granicach. Głośność w trybie bezczynności to zaledwie niecałe 30 dB(A), co czyni komputer jednym z cichszych przedstawicieli swojej klasy.

Potencjał do rozbudowy

Mała płyta główna z chipsetem H610 ogranicza możliwości rozbudowy, ale podstawowe upgrade’y są możliwe. Można rozszerzyć pamięć RAM do 64 GB (obsługiwane przez chipset), dodać drugi dysk M.2 czy wymienić kartę graficzną na mocniejszą (oczywiście w granicach mocy zasilacza 500W).

MSI Pro DP180 13th

Port COM to rarytas w dzisiejszych czasach, ale dla branż wykorzystujących starszy sprzęt przemysłowy może okazać się nieoceniony. Podobnie PS/2 - dla niektórych użytkowników to niezbędnik, dla innych relikt przeszłości.

Cena i dostępność

MSI Pro DP180 13-01SEU można znaleźć w polskich sklepach za około 2449-2600 zł. To kwota, która w kontekście specyfikacji wydaje się rozsądna - podobnie skonfigurowany komputer z komponentów box kosztowałby niewiele mniej, a tutaj otrzymujemy gotową konstrukcję z gwarancją Door-to-Door.

Dla porównania - sam procesor i7-13700F kosztuje około 1349-1499 zł, RTX 3060 to wydatek 1800-2200 zł, więc pozostałe komponenty wchodzą praktycznie za darmo. To kalkulacja, która przemawia za gotowym zestawem.

Minusy - bo idealnie nie bywa

MSI Pro DP180 13th

MSI Pro DP180 13-01SEU nie jest pozbawiony wad. Chipset H610 to raczej budżetowe rozwiązanie, które ogranicza liczbę portów PCIe i USB. Okablowanie wewnętrzne mogłoby być staranne, a estetyka wnętrza pozostawia wiele do życzenia.

RTX 3060, choć wciąż użyteczna, to już nie jest najnowsza generacja. 8 GB pamięci VRAM może okazać się ograniczające w przyszłych latach, szczególnie w wyższych rozdzielczościach. Brak dysków SSD o większej pojemności od razu z pudełka też można uznać za niedociągnięcie.

Zasilacz 500W, choć certyfikowany 80 Plus Bronze, nie pozostawia zbyt dużego marginesu na znaczące upgrade’y karty graficznej. Wymiana na RTX 4070 Super czy podobną jednostkę może wymagać wymiany PSU.

Czy warto?

MSI Pro DP180 13-01SEU to komputer dla osób, które potrzebują uniwersalnego narzędzia. Sprawdzi się jako biznesowa maszyna do pracy z Excelem, PowerPointem i przeglądarkami, ale wieczorem poradzi sobie też z sesją gamingową w najnowsze tytuły.

To nie jest komputer dla hardcore'owych graczy - ci będą potrzebowali mocniejszej karty graficznej. To też nie jest maszyna dla osób szukających najwyższej jakości wykonania - tutaj liczy się pragmatyzm nad estetyką. Ale dla kogoś, kto szuka jednego komputera do wszystkiego, MSI Pro DP180 13-01SEU może okazać się strzałem w dziesiątkę.

W kontekście polskiego rynku - gdzie gotowe zestawy często kosztują niewspółmiernie do wartości komponentów - Pro DP180 prezentuje się jako rozsądna propozycja. Nie jest to może komputer marzeń, ale solidny kombajn, który przez najbliższe lata będzie wykonywał swoje zadania bez narzekania.

Zalety:

Mocny procesor Intel Core i7-13700F

Rozsądna wydajność gamingu w 1080p

Bogata łączność (w tym Wi-Fi 6E i USB-C)

Kompromis między ceną a specyfikacją

Cicha praca

Wady:

Okablowanie wewnętrzne mogłoby być staranne

RTX 3060 zaczyna pokazywać swój wiek w 1440p

Chipset H610 ogranicza możliwości rozbudowy

Zasilacz 500W nie pozostawia dużego marginesu na upgrade’y

MSI Pro DP180 13-01SEU to dowód na to, że nie zawsze trzeba wybierać między pracą a zabawą. Ten komputer robi i jedno, i drugie - może nie rewelacyjnie, ale na pewno wystarczająco dobrze.

Maciej Gajewski 27.12.2025 13:30

