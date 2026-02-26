Beksiński używał Maca zanim to było modne. Możesz go zdobyć
Dom aukcyjny wystawił na aukcję wyjątkowy egzemplarz Apple Macintosh Classic. Z komputera korzystał sam Zdzisław Beksiński - jeden z najwybitniejszy współczesnych polskich artystów.
Zdzisław Beksiński jest znany przede wszystkim z mrocznych, surrealistycznych obrazów przedstawiających wizje przypominające koszmary. W późniejszych latach swojej kariery artysta zainteresował się jednak grafiką komputerową i twórczością cyfrową. Maszyna, z której korzystał w czwartek 26 lutego trafi na licytację.
Komputer Macintosh Classic Zdzisława Beksińskiego dostępny aukcji
Jak czytamy w poście profilu dedykowanemu twórczości Zdzisława Beksińskiego Macintosh Classic początkowo służył artyście głównie jako maszyna do pisania. Urządzenie miało zostać zakupione ze względu na zawodność ówczesnych maszyn do pisania polskiej marki Łucznik.
Wybór Macintosha padł ze względu na identyczny układ klawiatury jak wcześniej wykorzystywana maszyna do pisania. Sprzęt w wersji M0420 został zakupiony w 1992 r. za 4000 dol. i był użytkowany przez Beksińskiego przez ok. pięciu lat. Dziś ten sprzęt ma kultowy charakter - był to pierwszy masowo rozpowszechniony komputer Apple’a z interfejsem graficznym. Urządzenie ma na karku ok. 34 lat, mówimy zatem o naprawdę wiekowym komputerze.
Egzemplarz Macintosha Classic użytkowany przez samego Beksińskiego trafił w ręce domu aukcyjnego Desa Unicum i już w zbliżający się czwartek 26 lutego o godz. 19:00 sprzęt będzie można nabyć na własność. Urządzenie ma działać i ze zdjęć domu aukcyjnego wynika, że zostało zachowane w naprawdę dobrym stanie.
Komputer jednak nie zawiera żadnych danych Zdzisława Beksińskiego. Przed przekazaniem komputera rodzinie artysta miał sformatować dysk twardy urządzenia. Fani twórczości polskiego malarza, którzy zdecydują się na wejście do licytacji powinni jednak przygotować się na niemały wydatek.
Ze strony internetowej domu aukcyjnego wynika, że urządzenie może zostać wylicytowane w granicach 10 - 15 tys. zł. Urządzenie ma jednak wartość kolekcjonerską i trudno powiedzieć, czy wartość nie zostanie przekroczona. Licytacja zostanie przeprowadzona w na miejscu w Warszawie, a także online oraz telefonicznie.
Artysta korzystał z Apple'a (i komputera) zanim to było modne
Mimo że sam komputer nie jest dziełem artystycznym, fakt, że korzystał z niego jeden z najwybitniejszych współczesnych polskich artystów dodaje mu wartości. Sprzęt niewątpliwie wpłynął na działalność twórczą Beksińskiego - dzięki styczności Macintoshowi Classic w późniejszym czasie artysta tworzył grafiki komputerowe, które można znaleźć w sieci.